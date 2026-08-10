Guvernul interimar se reunește într-o ședință extraordinară convocată de Ilie Bolojan. Ce se află pe agendă

Premierul demis Ilie Bolojan a convocat de urgență miniștrii demiși din cabinetul său într-o ședință extraordinară de guvern care va avea loc astăzi, la ora 16:00, în format hibrid.

Reuniunea are loc într-un context în care programul obișnuit al ședințelor de guvern a fost deja modificat în ultimele zile. În mod normal, ședințele Executivului se desfășoară joia, însă și săptămâna trecută au fost organizate ședințe extraordinare, atât joi, cât și vineri.

Potrivit informațiilor disponibile, pe agenda ședinței extraordinare programate pentru ora 16:00 figurează un proiect de hotărâre de guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026. Fondurile urmează să fie utilizate pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

În același timp, ședința este importantă și din perspectiva altor subiecte care ar putea fi discutate în cadrul reuniunii. Printre acestea se numără și situația de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Nivelul Dunării a scăzut cu 5 centimetri de ieri până astăzi, iar această evoluție ar putea crea probleme privind funcționarea centralei în perioada imediat următoare. În aceste condiții, în cadrul ședinței ar putea fi analizate noi soluții și noi măsuri pentru gestionarea situației.

Guvernul urmează să aloce Ministerului Transporturilor suma de 5,1 milioane de lei pentru redistribuirea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche, cu scopul de a gestiona efectele secetei hidrologice severe și de a reduce riscul afectării funcționării Sistemului Electroenergetic Național, în contextul posibilității indisponibilizării unităților Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Informațiile sunt prevăzute în nota de fundamentare a proiectului analizat în ședința de guvern de luni, conform Digi24.

Fondurile vor fi împărțite în mod egal între două intervenții de dragaj. Astfel, 2.550.000 de lei vor fi alocate pentru lucrări de dragaj în punctul critic Cochirleni, pe sectorul fluvial 309-304, pentru un volum estimat de aproximativ 50.000 de metri cubi, la un cost de 51 de lei pe metru cub. Alte 2.550.000 de lei vor fi direcționate către lucrări de dragaj în punctul critic Caragheorghe-Turcescu, pe sectorul fluvial 345-342, pentru un volum similar de aproximativ 50.000 de metri cubi, la același cost unitar.

Motivul convocării ședinței extraordinare este alocarea unor fonduri suplimentare pentru intervenții pe Dunăre, menite să contribuie la ridicarea nivelului apei.

Recent, în cadrul unei alte ședințe, Guvernul a aprobat măsuri în valoare de 7 milioane de lei pentru scufundarea a patru barje, operațiune destinată redirecționării apei de pe Brațul Bala către Brațul Dunărea Veche, unde funcționează centrala de la Cernavodă.