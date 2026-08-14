Contrastul din prognoza pentru15 august. Unde vor fi doar 5 grade și unde se ajunge la 35

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o vreme în general frumoasă pentru 15 august, însă temperaturile vor fi ridicate în mai multe regiuni ale țării. În vest, nord-vest, centru și local în sud, valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă. Cerul va avea înnorări temporare, iar izolat sunt posibile ploi de scurtă durată.

Potrivit meteorologilor de la ANM, în noaptea de vineri spre sâmbătă, cerul va fi variabil în regiunile sud-vestice și mai mult senin în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante în majoritatea zonelor. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

În unele depresiuni, ceața se va forma cu totul izolat. Diferențele dintre temperaturile minime vor fi astfel importante de la o regiune la alta, de la valorile scăzute din estul Transilvaniei până la cele mai ridicate de pe litoral și din Dealurile de Vest.

La București, noaptea va fi mai mult senină, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă va coborî până la valori cuprinse între 12 și 15 grade.

Sâmbătă, 15 august, vremea va fi frumoasă, dar călduroasă în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar ploi de scurtă durată se vor semnala izolat în zonele montane și pe litoral. În timpul nopții, cerul va deveni mai mult senin.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată, cu unele intensificări în sudul Banatului și în Dobrogea, unde rafalele vor ajunge la 40-45 km/h. Temperaturile maxime vor varia de la 24 de grade pe litoral până la 34 de grade în Câmpia de Vest.

Minimele nopții vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Spre sfârșitul intervalului, ceața va putea apărea cu totul izolat.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer senin și vânt slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 30 de grade, în timp ce minima se va situa între 13 și 15 grade.

Duminică, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în Câmpia de Vest, local, va fi caniculară. Pe timpul zilei, cerul va fi variabil în zonele montane și în Dobrogea, în timp ce în restul țării va predomina cerul mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului. Aici, vitezele vor ajunge la 40-50 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral și 35 de grade în Câmpia de Vest.

Pe timpul nopții, temperaturile minime se vor situa între 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22 de grade în Dealurile de Vest. Astfel, diferențele termice dintre regiuni se vor menține importante și duminică.

La București, vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 16 grade.