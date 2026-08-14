Rompetrol Rafinare, salt important în prima jumătate a anului. Afacerile au urcat la 3,5 miliarde de dolari

Rompetrol Rafinare a încheiat primul semestru din 2026 cu o cifră de afaceri brută consolidată de 3,5 miliarde de dolari, în creștere cu 25% față de aceeași perioadă din 2025. Compania a raportat și o îmbunătățire semnificativă a profitabilității, în pofida opririi planificate a rafinăriei Petromidia pentru revizie. Rezultatele au fost susținute de evoluțiile pieței internaționale și de creșterea consumului de carburanți.

Rompetrol Rafinare a beneficiat în primele șase luni ale anului de condițiile de piață, inclusiv de evoluția cotațiilor internaționale pentru materii prime, produse petroliere și componenți bio, dar și de avansul consumului de carburanți.

Compania a consemnat o creștere de 65% a EBITDA, indicator care reflectă rezultatul operațional înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare, comparativ cu primul semestru din 2025. În același timp, rezultatul net consolidat a ajuns la 40,4 milioane de dolari.

Evoluția financiară a fost influențată și de factori care nu au depins de activitatea companiei. Printre aceștia s-a numărat plafonarea temporară a marjei comerciale, aplicată în perioada aprilie-iunie 2026, măsură care a avut efect direct asupra activităților de rafinare și distribuție.

La nivel operațional, Petromidia Năvodari, cea mai mare rafinărie din România, a procesat 2,6 milioane de tone de țiței în prima jumătate a anului. Volumul a fost cu 7% sub cel înregistrat în perioada similară din 2025, în principal din cauza opririi planificate a instalațiilor timp de trei săptămâni, în martie, pentru efectuarea reviziei tehnologice.

Lucrările de mentenanță, finalizate în primul trimestru, au avut drept obiectiv menținerea funcționării instalațiilor în condiții de siguranță, asigurarea continuității proceselor tehnologice și respectarea cerințelor de protecție a mediului. După revenirea în producție, funcționarea stabilă a Petromidia a permis companiei să își păstreze rolul în aprovizionarea pieței cu carburanți în perioada în care România s-a confruntat cu situația de criză declarată pe piața de profil.

Producția totală de carburanți – benzină, motorină și combustibil de aviație – a ajuns la aproximativ 2,1 milioane de tone în primul semestru din 2026. Rompetrol Rafinare a majorat semnificativ proporția produselor destinate pieței interne, de la 56% în S1 2025 la 69% în S1 2026.

Pentru a doua jumătate a anului, compania indică însă perspective prudente. Situația geopolitică din regiunea Mării Negre a afectat în luna iulie rutele maritime, programarea transporturilor de mărfuri și fluxurile logistice regionale. Evoluțiile sunt monitorizate pentru menținerea continuității producției și adaptarea scenariilor operaționale.

Contribuția companiei la bugetul de stat a depășit 1,3 miliarde de dolari în primele șase luni din 2026. Potrivit datelor comunicate de companie, Rompetrol Rafinare este al treilea cel mai mare contributor la bugetul României.

Structura acționariatului este dominată de KMG International, care deține direct și indirect 54,63% din capital. Statul român, prin Ministerul Energiei, controlează o participație de 44,7%.

Segmentul de rafinare a generat în primul semestru o cifră de afaceri brută de 3 miliarde de dolari și un EBITDA de 90 de milioane de dolari.

Petromidia a procesat aproape 2,6 milioane de tone de materii prime, cu 7% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025. Fluxurile de țiței au fost asigurate cu sprijinul KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, iar continuitatea aprovizionării a fost menținută în condițiile unor provocări logistice și operaționale.

Rafinăria a funcționat în principal cu țiței greu, cu un conținut ridicat de sulf, de tip KEBCO – Kazakh Export Blend Crude Oil –, dar și cu amestecuri de țiței ușor provenite din Kazahstan, Azerbaidjan sau Guyana. În procesele de producție au fost utilizate și componente destinate obținerii motorinei și combustibilului de aviație, rețetele fiind adaptate cererii de pe piață.

Producția de benzină a depășit 700.000 de tone în primele șase luni, fiind cu 15% mai redusă decât în S1 2025. În același interval, producția de motorină și combustibili pentru aviație s-a apropiat de 1,4 milioane de tone, înregistrând un declin ușor față de anul precedent. Scăderile au fost determinate în principal de oprirea proceselor operaționale în timpul reviziei programate.

Indicatorii operaționali ai Petromidia au rămas la niveluri ridicate după revizia efectuată în martie. În S1 2026, gradul de utilizare a capacității de rafinare a fost de 98,11%, iar randamentul produselor albe s-a situat la 86,54%.

Producția de combustibil de aviație a ajuns la aproximativ 225.000 de tone. Totodată, Indicele de Intensitate Energetică (EII) s-a îmbunătățit până la un nou minim istoric de 92 de puncte, cu 0,4 puncte sub valoarea consemnată în perioada similară din 2025.

Activitatea rafinăriei Vega din Ploiești, singurul producător intern de bitum și hexan, a fost influențată de volumele mai reduse transferate de la Petromidia. Unitatea a procesat aproximativ 164.000 de tone de materii prime în primul semestru din 2026.

Scăderea volumelor a venit pe fondul reducerii fluxurilor de materii prime și semifabricate furnizate de Petromidia. Compania explică această evoluție prin optimizarea fluxurilor dintre cele două rafinării, limitarea transferurilor interne și orientarea spre valorificarea directă a produselor finite obținute la Petromidia, cu obiectivul îmbunătățirii profitabilității.

Vega a raportat un consum energetic de 2,61 GJ/t și o pierdere tehnologică de 0,7%. Procesarea de păcură a crescut, în același timp, cu aproximativ 15.000 de tone, respectiv cu peste 40% față de anul precedent, pe fondul cererii mai mari pentru bitum.

În aprilie, rafinăria din Ploiești a început producția unui nou solvent cu valoare adăugată ridicată, respectiv hexan cu o puritate minimă de 60%. Produsul a fost dezvoltat prin optimizarea instalației N-Hexan și este destinat inclusiv proceselor de extracție din industria alimentară, compania urmărind în același timp extinderea livrărilor către piețele din Europa și Asia.

Segmentul de distribuție a raportat în primele șase luni din 2026 venituri brute de 2,1 miliarde de dolari, cu 27% peste nivelul din perioada corespunzătoare a anului trecut. EBITDA s-a situat la peste 41 de milioane de dolari, în scădere cu 11% față de S1 2025.

Vânzările de carburanți prin canalul en-gros au avansat cu 7%. Evoluția a fost susținută de relațiile comerciale cu clienții business și instituționali, precum și de contractele care presupun volume ridicate de consum și livrări constante.

Pe segmentul de retail, vânzările au crescut cu 3%. Compania atribuie evoluția optimizării rețelei de stații, măsurilor pentru atragerea și fidelizarea clienților, precum și menținerii continuității aprovizionării și a calității carburanților.

Rețeaua de distribuție urmează să fie extinsă în 2026, Rompetrol Downstream având în plan deschiderea a 13 stații noi. Acestea vor fi amplasate strategic pe drumurile de mare viteză și vor dispune de pompe multiprodus, skid-uri GPL și puncte de încărcare rapidă de 150 kW.

În paralel, un proiect derulat la nivelul rețelei Rompetrol prevede instalarea în 26 de puncte noi a unor stații de încărcare ultra-rapidă pentru vehicule ușoare și grele. Investiția beneficiază de cofinanțare din partea Uniunii Europene prin programul Connecting Europe Facility (CEF).

La sfârșitul lunii iunie 2026, Rompetrol Downstream administra 1.208 puncte de comercializare funcționale. Rețeaua include stații proprii și partenere, unități mobile de tip expres și cuve, precum și baze interne de aprovizionare, potrivit datelor transmise de companie.