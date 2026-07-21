Perspective îngrijorătoare pentru piața carburanților. România riscă noi scumpiri la pompă

Piața carburanților se confruntă cu noi presiuni, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al perspectivelor tot mai sumbre privind aprovizionarea cu motorină în Europa. Analiștii unei mari bănci americane avertizează că stocurile europene ar putea coborî la cel mai redus nivel din ultimul deceniu. În România, șoferii resimt deja efectele prin noi scumpiri la pompă, iar specialiștii estimează că presiunea asupra prețurilor ar putea continua și în lunile următoare.

Piața carburanților din România a intrat din nou pe un trend ascendent, după ce cotațiile internaționale ale petrolului și produselor rafinate au fost influențate de noile evoluții din Orientul Mijlociu. Creșterile se reflectă deja în prețurile afișate la benzinării, iar motorina este produsul care s-a scumpit cel mai accentuat.

În Capitală, un litru de motorină se comercializează în prezent cu prețuri cuprinse între 9,49 și 9,65 lei, în timp ce cel mai ieftin sortiment de benzină poate fi cumpărat de la 8,72 lei pe litru.

„Prețurile cresc mult. Sunt foarte mari comparativ cu alte țări”, a declarat un șofer, notează stirileprotv.ro.

Evoluția este alimentată de aprecierea cotației petrolului, care se apropie de pragul de 90 de dolari pe baril pe piețele internaționale. Totuși, specialiștii arată că presiunea cea mai mare vine din piața produselor rafinate, unde ritmul scumpirilor îl depășește pe cel al țițeiului.

Motorina a înregistrat cea mai amplă majorare de preț. Cotația unei tone este cu peste 30% mai ridicată decât la începutul lunii iulie, în timp ce benzina s-a scumpit cu aproape 17% în aceeași perioadă.

Perspectivele pentru piața europeană a motorinei se deteriorează, iar analiștii avertizează că problema principală nu mai este disponibilitatea petrolului brut, ci capacitatea insuficientă de rafinare la nivel regional.

Potrivit unei analize realizate de banca americană Morgan Stanley, aceste limitări ar putea accentua deficitul de motorină în perioada următoare și ar menține presiunea asupra pieței europene.

Estimările instituției financiare indică faptul că stocurile de motorină din Europa ar putea coborî până la aproximativ 299 de milioane de barili la sfârșitul anului 2026. Dacă prognoza se confirmă, acesta va reprezenta cel mai redus nivel înregistrat pentru această perioadă a anului din 2015 până în prezent, scriu cei de la b1tv.ro.

Reducerea rezervelor ar putea influența evoluția prețurilor în întreaga regiune, inclusiv în statele care depind într-o măsură semnificativă de importurile de produse petroliere.

Specialiștii estimează că presiunea asupra prețurilor la carburanți s-ar putea intensifica și mai mult în perioada următoare, inclusiv din cauza refacerii rezervelor strategice de petrol, proces care ar putea stimula cererea la nivel internațional.

„Se va schimba impactul pe care îl au rezervele strategice. Nu doar că se va pune pauză la extragerea din rezerve, ci acestea vor trebui chiar reumplute la un moment dat. Petrolul va reacționa”, a explicat Claudiu Cazacu, analist XTB, potrivit sursei menționate.

România beneficiază de un avantaj important în comparație cu alte state europene, deoarece dispune de două rafinării de mari dimensiuni aflate în exploatare, Petrobrazi și Petromidia. În schimb, rafinăria Petrotel Lukoil rămâne în continuare oprită, deși autoritățile au anunțat în mai multe rânduri că activitatea acesteia va fi reluată.

Chiar și în aceste condiții, piața internă continuă să depindă într-o proporție semnificativă de importurile de motorină, care acoperă aproximativ jumătate din necesarul de consum al țării. În cazul benzinei, situația este diferită, deoarece producția realizată în România depășește nivelul consumului intern.