Călin Georgescu nu se oprește. Întâlnire cu românii duminică, 26 iulie. Unde va fi prezent

Călin Georgescu a anunțat că va participa duminică, 26 iulie, la Târgul de la Călugăreni, din județul Giurgiu. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta vorbește despre rolul agricultorilor și al satului românesc, susținând că suveranitatea țării este strâns legată de libertatea celor care muncesc pământul. Totodată, Georgescu face un apel privind organizarea târgurilor în raport cu programul slujbelor religioase.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a anunțat că va fi prezent duminică dimineață la Târgul de la Călugăreni, din județul Giurgiu, unde spune că dorește să se întâlnească cu producătorii și agricultorii locali.

„Duminică, 26 iulie 2026, ora 7.30 – Târgul de la Călugăreni, județul Giurgiu.”

În același mesaj, acesta a transmis un omagiu țăranului român și a evidențiat importanța muncii desfășurate în mediul rural.

„Țăranul român — cel care prin munca și meșteșugurile satului, hrănește țara și duce mai departe moștenirea și tradițiile noastre — este regele neîncoronat al României.

Cine își muncește pământul trebuie să fie liber și stăpân în țara lui! Libertatea și suveranitatea lui constituie o contribuție decisivă la suveranitatea țării.”

Călin Georgescu afirmă că întâlnirea de la Călugăreni reprezintă o oportunitate de a discuta cu oamenii care lucrează în agricultură și contribuie la producția alimentară a României.

„Duminică, 26 iulie, la ora 7:30 dimineața, voi fi la Târgul de la Călugăreni, județul Giurgiu, pentru a le strânge mâna celor care ne hrănesc și dăruiesc României rodul și jertfa muncii lor, spre binele și prosperitatea țării. Pentru că aceasta este, până la urmă, esența unui sat viu și a unei țări care nu și-a uitat sufletul.”

În opinia sa, dezvoltarea satului românesc și sprijinirea agricultorilor au un rol important în păstrarea tradițiilor și în consolidarea comunităților locale.

În partea finală a mesajului, Călin Georgescu face referire la programul târgurilor organizate în zilele de duminică și susține că acestea ar trebui reprogramate astfel încât să nu coincidă cu desfășurarea Sfintei Liturghii.

„𝑅𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑐. Dacă vrem ca munca aceasta să aibă spor și binecuvântare, trebuie spus cu dragoste și cu răspundere: în credința noastră ortodoxă, nu putem cere spor de la Dumnezeu cu târgul deschis în timpul Sfintei Liturghii, așa cum este acum. Ideal ar fi ca sâmbăta să fie pentru târg, iar duminica pentru Dumnezeu și pentru familie. Cu timp, răbdare și, mai ales, cu dragoste, toate se vor așeza într-o bună rânduială creștină în țara noastră.”

Mesajul a fost publicat înaintea vizitei anunțate la Târgul de la Călugăreni, unde Călin Georgescu spune că va participa duminică dimineață, începând cu ora 7:30, pentru a se întâlni cu producătorii și comercianții prezenți la eveniment.

Vizita anunțată la Târgul de la Călugăreni continuă seria deplasărilor lui Călin Georgescu în târgurile tradiționale din țară. În ultimele săptămâni, fostul candidat la alegerile prezidențiale a participat și la Târgul de la Domnești, din județul Argeș, unde a transmis un mesaj similar despre rolul agricultorilor, producătorilor locali și meșteșugarilor în păstrarea identității și tradițiilor românești.

Anterior, pe 5 iulie, Georgescu a fost prezent și la Târgul de la Izbiceni, din județul Olt, unde a fost întâmpinat de susținători cu flori, aplauze și scandări. Cu acel prilej, acesta le-a adresat un discurs celor prezenți, în care a făcut referire la răscoala din 1907 și la rolul țăranilor români în istoria țării.

„Istoria, să nu uităm istoria, care ne învață că la 1907 Partidul Național Liberal de atunci a ucis peste 11.000 de țărani. Iar aici, în Olt, pământul a băut și sânge, nu doar sudoare. Poate nu știm câți, dar știm pentru ce. Pentru dreptate și pentru pământ. De aceea, cei care se închină astăzi în brazdă se închină și la memoria lor. Așa că vă spun, fiți demni ca ei. Ridicați-vă, rupeți lanțurile fricii, ale umilinței, ale nedreptății. Și țara întreagă va fi din nou a voastră, a celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Slavă Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vecii vecilor. Vă iubesc!”, le-a transmis Georgescu participanților.

Prin participarea anunțată la Târgul de la Călugăreni, Călin Georgescu își continuă seria de întâlniri directe cu agricultori, producători și locuitori din mediul rural, evenimente pe care le prezintă drept ocazii de susținere a satului românesc, a producătorilor autohtoni și a valorilor tradiționale.