Călin Georgescu îi cheamă pe români. Fostul candidat anunță o nouă apariție publică. Unde va fi prezent duminică

Călin Georgescu a anunțat că va fi prezent duminică, 12 iulie, la Târgul de la Domnești, din județul Argeș. Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, acesta vorbește despre importanța țăranului român, a producătorilor locali și a meșteșugarilor, pe care îi consideră păstrători ai valorilor și tradițiilor românești.

Totodată, Georgescu afirmă că târgurile tradiționale reprezintă un simbol al vieții comunitare și al relației directe dintre producător și cumpărător, exprimându-și în același timp opinia potrivit căreia activitatea comercială din astfel de locuri nu ar trebui să se desfășoare în timpul Sfintei Liturghii.

În mesajul său, Călin Georgescu face referire la scriitorul și etnologul Ernest Bernea și vorbește despre rolul pe care îl are țăranul român în păstrarea identității naționale.

„Pentru țăranul român al lui Ernest Bernea, lumea este o taină care poate fi contemplată cu ochiul lăuntric și care își are obârșia în Dumnezeu. Astăzi, când prea puțini mai iubesc cu adevărat această țară, recunosc în țăranul român, în producătorul local, în meșteșugar și în omul simplu una dintre ultimele expresii vii ale elitei morale românești. Ei poartă mai departe rânduiala primită și nealterată de generații. Rodul muncii lor nu este doar fruct, pâine, miere sau brânză. Este încredere. Este continuitate. Este speranța zilei de mâine. Este o mare cinste să-i întâlnești și să stai de vorbă cu ei. Într-o lume în care aproape totul trece prin ecrane și intermedieri, ei păstrează adevărul întâlnirii directe dintre om și om, dintre muncă și recunoașterea ei.”

Georgescu a anunțat că va ajunge duminică dimineață la Târgul de la Domnești, despre care spune că are o tradiție de peste nouă decenii și reprezintă un exemplu de comunitate în care relația dintre producător și cumpărător se bazează pe încredere.

„Duminică, 12 iulie, la 7.30 dimineța, voi fi la Târgul de la Domnești, județul Argeș, un târg cu o vechime de peste 90 de ani, o oglindă fidelă a vieții comunitare și a unei economii a încrederii. Acolo, producătorul își privește cumpărătorul în ochi, iar cumpărătorul știe de la cine primește rodul pământului. Poate că aceasta este, până la urmă, esența unui sat viu și a unei țări care nu și-a uitat sufletul…”

În încheierea mesajului, Călin Georgescu susține că, din perspectiva credinței ortodoxe, târgurile nu ar trebui organizate în timpul Sfintei Liturghii și consideră că ziua de duminică ar trebui dedicată credinței și familiei.

„Dar dacă vrem ca munca aceasta să aibă spor și binecuvântare, trebuie spus cu dragoste și cu răspundere: în credința noastră ortodoxă, nu putem cere spor de la Dumnezeu cu târgul deschis în timpul Sfintei Liturghii, așa cum este acum. Ideal ar fi ca sâmbăta să fie pentru târg, iar duminica pentru Dumnezeu și pentru familie. Cu timp, răbdare și, mai ales, cu dragoste, toate se vor așeza într-o bună rânduială creștină în țara noastră.”

Anunțul privind participarea la Târgul de la Domnești vine la doar o săptămână după o altă apariție publică a lui Călin Georgescu la un târg tradițional.

Duminică, 5 iulie, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost prezent la Târgul de la Izbiceni, din județul Olt, unde a fost întâmpinat de susținători cu flori, aplauze și scandări.

Potrivit imaginilor publicate de participanți, oamenii i-au strigat în repetate rânduri „Căline, Căline, poporul e cu tine” și „Călin Georgescu este președinte”, în timp ce au fluturat drapele tricolore.

Cu acel prilej, Georgescu le-a adresat un mesaj celor prezenți, evocând răscoala din 1907 și rolul țăranilor români în istoria țării.