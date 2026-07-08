Telefoanele mobile se scumpesc în 2026. Inteligența artificială și costurile componentelor schimbă piața

Piața smartphone-urilor intră într-o nouă etapă, marcată de creșterea costurilor de producție și de cererea tot mai mare pentru componente utilizate în inteligența artificială. Primele semne sunt deja vizibile în China, iar analiștii estimează că tendința se va extinde pe piețele globale în a doua parte a anului.

Datele publicate de Counterpoint Research arată că vânzările de smartphone-uri din China au scăzut cu 13% în timpul festivalului de cumpărături „618 Shopping Festival”, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit analizei, consumatorii s-au confruntat cu prețuri mai ridicate și cu mai puține reduceri față de anii anteriori, ceea ce a influențat decizia de cumpărare.

Scăderea nu a fost uniformă în rândul producătorilor. Honor și Xiaomi au înregistrat diminuări de două cifre ale vânzărilor, în timp ce Huawei a fost singurul producător care a raportat o creștere, susținută și de ecosistemul său local.

Specialiștii consideră că această evoluție reflectă o schimbare structurală a comportamentului consumatorilor și avertizează că același fenomen ar putea fi observat pe piețele internaționale în restul anului 2026, transmite Forbes.

Potrivit analizei, principalul motiv al scumpirii telefoanelor îl reprezintă creșterea costurilor componentelor.

Cererea foarte mare pentru cipuri de memorie și stocare, utilizate în centrele de date dedicate inteligenței artificiale, a majorat costurile de producție pentru aproape toate modelele de smartphone.

În plus, tensiunile din Orientul Mijlociu și blocarea temporară a traficului prin Strâmtoarea Ormuz au pus presiune asupra aprovizionării cu materiile prime necesare fabricării semiconductorilor.

Analiștii estimează că efectele problemelor logistice s-ar putea reduce în lunile următoare, însă cererea pentru componente destinate infrastructurii AI va continua să mențină costurile ridicate.

În China, producătorii au reacționat prin majorarea prețurilor atât pentru modelele noi, cât și pentru cele deja existente pe piață. În același timp, reducerile oferite cumpărătorilor au fost mai mici decât în 2025 și au vizat un număr mai restrâns de dispozitive.

Analiștii estimează că această tendință se va reflecta și în lansările importante programate în a doua parte a anului.

Samsung urmează să prezinte noa generație de telefoane pliabile Galaxy Z Fold și Z Flip, segment considerat mai puțin sensibil la creșterile de preț, deoarece este destinat utilizatorilor premium.

Google ar putea resimți mai puternic presiunea pe modelul Pixel 11, orientat către segmentul de mijloc, categorie care a înregistrat cele mai mari scăderi ale cererii pe piața chineză.

În cazul Apple, mai mulți analiști estimează că viitoarele modele iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max ar putea fi lansate cu prețuri mai mari cu până la 200 de dolari. Compania are însă avantajul unui ecosistem extins de servicii digitale, care îi permite să compenseze mai ușor costurile suplimentare pe parcursul utilizării dispozitivelor.

Specialiștii consideră că impactul inteligenței artificiale asupra industriei smartphone-urilor se va accentua pe măsură ce stocurile de componente mai vechi se epuizează. În acest context, telefoanele fabricate în 2026 vor avea costuri de producție mai ridicate, iar acest lucru este de așteptat să se reflecte în prețurile plătite de consumatori.