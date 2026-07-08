FMI înrăutățește prognoza pentru economia mondială. Avertisment privind războiul din Orientul Mijlociu, inflația și comerțul global

Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în sens negativ estimările privind evoluția economiei mondiale, avertizând că războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile comerciale și incertitudinile generate de dezvoltarea inteligenței artificiale continuă să reprezinte riscuri importante pentru creșterea economică globală.

În cea mai recentă actualizare a raportului World Economic Outlook (WEO), publicată miercuri, instituția estimează că produsul intern brut mondial va crește cu 3% în acest an, față de avansul de 3,1% prognozat în luna aprilie. În același timp, FMI atrage atenția că perspectivele economice rămân fragile, iar o eventuală escaladare a conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea pune presiune suplimentară asupra economiei globale.

În actualizarea raportului World Economic Outlook, Fondul Monetar Internațional și-a redus prognoza privind creșterea economiei mondiale la 3% în 2026, de la 3,1% cât estima în luna aprilie.

În schimb, instituția și-a îmbunătățit estimările pentru anul 2027. Economia mondială ar urma să avanseze cu 3,4%, comparativ cu prognoza de 3,2% publicată în primăvară. Chiar și așa, ritmul de creștere rămâne sub media de 3,5% înregistrată în 2024 și 2025.

Potrivit FMI, economia globală a reușit să evite o încetinire mai severă în pofida războiului din Orientul Mijlociu. Cererea ridicată, susținută în principal de sectorul tehnologic, a compensat parțial reducerea aprovizionării cu energie provocată de conflict.

Fondul Monetar Internațional a revizuit în sus și estimările privind inflația globală.

Astfel, rata inflației este prognozată la 4,7% în acest an, cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul estimat în aprilie. Pentru anul viitor, instituția estimează o reducere a inflației până la 3,9%.

Totodată, FMI avertizează că prețurile la energie continuă să rămână ridicate.

Potrivit instituției, în prezent energia este cu aproximativ 25% mai scumpă decât înainte de izbucnirea războiului, la 28 februarie, iar nivelul prețurilor va continua să fie unul ridicat.

Scenariul de bază al FMI presupune redeschiderea Strâmtorii Ormuz în cursul acestei luni și revenirea la condițiile existente înaintea conflictului până în luna martie 2027.

Raportul arată că efectele războiului nu sunt resimțite în mod egal de toate economiile.

„Până acum, economia globală în ansamblu a trecut prin şocul războiului mai bine decât se estima. Perspectivele sunt mai luminoase pentru exportatorii de energie şi ţările care sunt profund integrate în sectorul tehnologic, în timp ce importatorii de materii prime care nu sunt bine poziţionaţi pentru a beneficia de pe urma evoluţiilor AI se confruntă, în general, cu înrăutăţirea previziunilor”, apreciază FMI.

În același timp, instituția estimează că ritmul de creștere al comerțului mondial va încetini semnificativ.

După un avans de 5% în 2025, comerțul global ar urma să crească cu doar 3,5% în acest an, urmând ca în 2027 să accelereze din nou până la 4,3%.

Deniz Igan, șeful diviziei de Studii Economice Mondiale din cadrul Departamentului de Cercetare al FMI, a explicat pentru Reuters că economia globală s-a dovedit mai rezilientă decât se estima în luna aprilie, în ciuda impactului războiului și a închiderii temporare a Strâmtorii Ormuz.

Potrivit acestuia, eliberarea rezervelor strategice de petrol, existența stocurilor comerciale și îmbunătățirea eficienței energetice au compensat o parte din deficitul de aprovizionare.

În plus, mediul privat s-a adaptat rapid, identificând noi surse de aprovizionare și rute comerciale alternative.

„Până acum, situaţia este sub control, dar nu excludem factorii de risc care au legătură în special cu războiul”, a declarat oficialul FMI pentru Reuters.

Acesta avertizează că o escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu sau reluarea confruntărilor militare ar putea avea consecințe importante asupra economiei mondiale, în condițiile în care multe state și-au folosit deja o parte din rezervele strategice.

„Reizbucnirea conflictului în regiune ar prinde economia globală într-o poziţie mai slabă decât era înainte de 28 februarie”, a explicat Igan, adăugând că încercarea simultană a mai multor state de a-și reface stocurile de petrol ar putea duce la noi majorări ale prețurilor.

Fondul Monetar Internațional nu și-a modificat estimările privind economia Statelor Unite, care ar urma să înregistreze o creștere de 2,3% în 2026, în timp ce pentru 2027 prognoza a fost ușor îmbunătățită, la 2,2%.

În schimb, pentru zona euro, estimările au fost înrăutățite. Economia zonei euro ar urma să avanseze cu doar 0,9% în acest an, față de 1,1% cât prognoza FMI în aprilie. Pentru 2027, estimarea a fost menținută la 1,2%.

În cazul Japoniei, prognoza pentru 2026 a fost redusă la 0,6%, iar cea pentru 2027 a fost revizuită în sus la 0,7%.

Pentru economiile emergente și în curs de dezvoltare, FMI estimează o creștere de 3,8% în acest an, față de 3,9% cât anticipa în aprilie, iar pentru 2027 prognoza a fost îmbunătățită la 4,5%, de la 4,2%.

Și estimările privind China au fost revizuite pozitiv. Economia chineză ar urma să crească cu 4,6% în 2026, față de 4,4% în prognoza precedentă, iar în 2027 avansul este estimat la 4,1%, comparativ cu 4% în aprilie.

În schimb, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, regiuni afectate direct de conflict, vor înregistra în acest an o creștere economică de doar 0,7%, mult sub estimarea de 1,9% publicată în aprilie. Pentru 2027 însă, FMI estimează o revenire puternică, cu un avans de 6,5%, față de prognoza anterioară de 4,6%.