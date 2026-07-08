Numărul apelurilor la linia pentru victimele violenței domestice a crescut cu aproape 40% în primul semestru

Numărul persoanelor care solicită sprijin prin linia telefonică națională destinată victimelor violenței domestice este în continuă creștere. În primele șase luni ale anului 2026, HelpLine-ul ANES a înregistrat peste 5.400 de apeluri, cu aproape 40% mai multe față de aceeași perioadă din anul precedent.

Linia telefonică națională destinată victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane a înregistrat 5.437 de apeluri în primele șase luni ale anului 2026, cu aproape 40% mai multe față de aceeași perioadă din 2025, a informat miercuri, 8 iulie, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES).

Potrivit instituției, la linia telefonică gratuită 0800 500 333 au fost primite cu aproximativ 1.500 de apeluri mai multe decât în primul semestru al anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 40%. HelpLine-ul 0800 500 333, administrat de ANES, este un serviciu gratuit destinat victimelor violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex și traficului de persoane.

Din totalul celor 5.437 de apeluri înregistrate în primele șase luni ale anului, 4.328 au fost preluate de operatori, 808 au fost apeluri scurte, iar 301 au fost apeluri pierdute, în situațiile în care operatorii call-center-ului erau implicați în alte convorbiri.

În ceea ce privește profilul apelanților, cele mai multe sesizări privind violența domestică au fost făcute direct de victime, care au efectuat 1.073 de apeluri. Acestea au fost urmate de 334 de apeluri din partea martorilor și de 59 de apeluri din partea altor persoane care aveau cunoștință despre situații de violență domestică.

ANES subliniază că numărul apelurilor provenite de la martori și alte persoane evidențiază importanța implicării celor din jur în identificarea și semnalarea cazurilor de violență domestică, precum și în sprijinirea victimelor pentru a avea acces la informații și servicii specializate.

Secretarul de stat al ANES, Luminița Popescu, a declarat că, dincolo de datele statistice, fiecare apel reflectă o situație dificilă, marcată de frică, izolare și pierderea încrederii, în care victimele au nevoie de curaj pentru a cere ajutor. Potrivit acesteia, creșterea cu aproape 40% a numărului de apeluri în primul semestru al anului 2026 arată că tot mai multe persoane au încredere în autorități și aleg să vorbească despre abuzurile pe care le trăiesc.

Ea a încurajat fetele și femeile aflate în situații de violență domestică să solicite sprijin, subliniind că nu sunt singure și că un simplu apel telefonic poate reprezenta șansa unei vieți în siguranță. Ea a apreciat implicarea martorilor și a celor din jur, care pot avea un rol esențial în semnalarea cazurilor de abuz și în facilitarea accesului victimelor la ajutorul de care au nevoie.

Popescu a reamintit că violența domestică nu reprezintă o problemă privată, ci una de interes public, care impune implicarea întregii societăți pentru construirea unui mediu mai sigur și mai echitabil.

„Dincolo de cifre, trebuie să vedem realitatea din spatele fiecărui apel. Violenţa domestică înseamnă frică, izolare, pierderea încrederii şi, de multe ori, ani întregi în care o victimă încearcă să găsească puterea de a vorbi despre ceea ce i se întâmplă. Tot mai multe persoane au curajul să ceară sprijin şi să vorbească despre situaţiile de violenţă cu care se confruntă. Creşterea cu, aproape 40%, a numărului de apeluri înregistrate în primele şase luni ale anului 2026 reflectă încrederea victimelor în autorităţi. Încurajez fetele şi femeile care trec prin situaţii de violenţă domestică să ceară ajutor şi să aibă încredere că nu sunt singure! Un apel telefonic poate fi şansa unei vieţi în siguranţă. Apreciez implicarea martorilor şi a celor din jur, care pot avea un rol foarte important în semnalarea situaţiilor de abuz şi în sprijinirea victimelor pentru a ajunge la ajutorul de care au nevoie”, a punctat Popescu.

Linia telefonică națională 0800 500 333 este un serviciu permanent, administrat de ANES încă de la înființarea sa, în anul 2015. Serviciul funcționează non-stop, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, iar apelurile sunt gratuite din orice rețea cu acoperire națională.

Numărul poate fi apelat atât de persoanele care sunt victime sau potențiale victime ale violenței domestice, discriminării pe criteriul de sex ori traficului de persoane, cât și de părinți, alți membri ai familiei, rude, afini, vecini, cunoscuți sau martori care au cunoștință despre existența unor astfel de cazuri.

Potrivit ANES, consilierii care răspund apelurilor oferă asistență și sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență din aceste domenii. Aceștia identifică soluții adaptate fiecărui caz semnalat și furnizează informații privind demersurile pe care victimele le pot urma pentru a ieși din situația de criză, în funcție de tipul faptelor de violență domestică reclamate. Consilierii îndrumă apelanții către serviciile specializate care răspund cel mai bine nevoilor acestora.