Deși este una dintre cele mai rapide și eficiente măsuri de protecție prevăzute de lege, ordinul de protecție este adesea înconjurat de confuzii, mituri și temeri. Mulți oameni nu știu cine îl poate solicita, în ce situații concrete se aplică sau ce efecte reale produce, iar acest lucru face ca victimele violenței să amâne sau chiar să evite apelarea la autorități.

În realitate, ordinul de protecție nu este o măsură excepțională, ci un instrument legal clar reglementat, care poate fi obținut rapid și care permite instanței să impună restricții ferme agresorului: de la evacuarea din locuință, până la interdicția de contact sau obligarea la păstrarea unei distanțe minime. Mai mult, legea recunoaște nu doar violența fizică, ci și violența psihologică, economică, cibernetică sau socială.

Avocatul Claudiu Filipoiu(Filipoiu Legal), explică pas cu pas ce este ordinul de protecție, care este diferența dintre ordinul provizoriu și cel emis de instanță, cine îl poate cere și în ce condiții, precum și ce se întâmplă atunci când măsurile impuse sunt încălcate.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Pentru a avea o imagine clară despre ce este ordinul de protecție (numit de multe ori în practică și „ordin de restricție”), în primul rând trebuie făcute unele clarificări de ordin terminologic, plecând de la faptul că ordinul de protecție este de 2 feluri: ordin de protecție provizoriu și ordinul de protecție propriu-zis (sau definitiv).

În continuare, când vom face referiri generale la ordinul de protecție, ne vom referi la ordinul de protecție propriu-zis sau definitiv, cel emis de instanță; când vom discuta despre ordinul de protecție provizoriu, vom preciza expres că este vorba despre un ordin provizoriu, pentru a se evita confuziile.

Revenind la întrebare, ordinul de protecție reprezintă o măsură dispusă de instanță prin care se stabilesc, pe o perioadă de până la 1 an, anumite interdicții și obligații pentru agresor (de exemplu: evacuare, distanță minimă față de victimă, interdicția de contactare a victimei), pentru a se înlătura o stare de pericol care planează asupra victimei. Se poate solicita când viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane este pusă în pericol printr-un act de violență.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, ordinul de protecție se poate cere de orice membru de familie, în această noțiune fiind incluși de exemplu descendenții, ascendenții, soțul, fostul soț, actualii sau foștii parteneri (concubini).

Însă, după intrarea în vigoare a Legii nr. 26/2024, ordinul poate fi cerut și când actele de violență vin din partea unei alte persoane (deci și din afara relațiilor de familie).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Este bine de știut că nu doar violența fizică poate conduce la emiterea unui ordin de protecție. Pot solicita ordin de protecție și victimele violenței sexuale, psihologice, economice, sociale, spirituale sau cibernetice. Toate aceste noțiuni sunt clar definite în Legea nr. 217/2003.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Ordinul de protecție se poate obține foarte rapid, fiind una dintre cele mai rapide proceduri din dreptul românesc.

Practic, un ordin provizoriu poate fi obținut chiar în ziua în care au avut loc violențele, iar pentru un ordin de protecție definitiv (propriu-zis) durata este de câteva zile.

Concret, victima violenței se poate adresa poliției, care va decide dacă este cazul să se emită un ordin provizoriu. În cazul în care poliția emite un ordin provizoriu, acesta va fi apoi trimis spre confirmare către procuror. Dacă procurorul îl confirmă, va înainta ordinul provizoriu instanței de judecată, care va fixa un termen la care vor fi citate părțile, urmând apoi să pronunțe o soluție: fie decide emiterea unui ordin de protecție, fie respinge sesizarea și măsurile ordinului provizoriu încetează.

În acest context trebuie menționat că ordinul de protecție definitiv (propriu-zis) poate fi emis de instanță pe o durată de maxim 1 an.

Pe de altă parte, victimele violenței au posibilitatea și de a se adresa direct instanței de judecată, sărind etapa ordinului provizoriu, emis de poliție, urmând ca instanța să stabilească un termen de judecată și să decidă direct dacă se impune emiterea unui ordin de protecție. În varianta aceasta însă, victima nu este protejată până la judecarea cererii.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Ordinul de protecție provizoriu se emite de poliție, pentru o durată inițială de 5 zile, și se confirmă apoi de procuror și se trimite spre instanță pentru obținerea unui ordin definitiv. Ordinul propriu-zis sau definitiv este emis de instanța de judecată, pentru o durată de cel mult 12 luni, printr-o hotărâre supusă apelului.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Instanța poate impune, în esență, măsuri precum:

evacuarea temporară din locuință;

obligația de a păstra o distanță minimă față de victimă, copiii acesteia sau alte persoane protejate;

interzicerea oricărui contact (telefonic, electronic sau în orice alt mod);

interzicerea accesului la locuința, locul de muncă sau școala victimei;

confiscarea temporară a armelor,

precum și obligarea la programe de consiliere psihologică sau tratament pentru dependențe.

De asemenea, instanța poate decide obligarea agresorului la purtarea unui dispozitiv electronic de supraveghere (brățara electronica).

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da, agresorul poate fi evacuat temporar din locuință prin ordinul de protecție, indiferent dacă este proprietar sau coproprietar. Evacuarea este o măsură temporară și nu afectează dreptul de proprietate pe termen lung.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Ordinul poate include măsuri specifice pentru protecția copiilor, cum ar fi stabilirea temporară a locuinței acestora la victimă, interzicerea apropierii agresorului de copii sau de școala lor, sau cazarea copiilor, într-un centru de asistență, alături de victimă.

Mai mult decât atât, instanța poate dispune interdicția pentru agresor de a încasa alocația de stat pentru copii şi încuviințarea încasării acesteia de către victimă sau altă persoană, care are în grijă copilul.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Da, încălcarea oricărei măsuri dispuse (de exemplu, apropierea sub limita de distanță ori contactarea victimei), chiar fără violență fizică, este infracțiune și se pedepsește cu închisoare.

Avocat Claudiu Filipoiu, Filipoiu Legal: Ordinul de protecție emis de instanță este valabil pentru o perioadă de cel mult 12 luni, stabilită în funcție de gravitatea situației. Poate fi prelungit la cererea victimei, prin depunerea unei noi cereri la instanță înainte de expirarea duratei ordinului, în cazul în care riscul cu privire la victimă persistă.