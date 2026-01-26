România se apropie de o abordare mai fermă și preventivă în combaterea violenței împotriva femeilor. Senatul a primit raportul proiectului de lege care definește pentru prima dată femicidul în legislația națională și stabilește măsuri clare pentru prevenirea și sancționarea acestuia. Documentul a fost analizat în ședință comună de Comisia juridică și Comisia specială „România fără violență domestică” și urmează să fie supus votului în plen.

„Este un moment important şi necesar pentru România”, afirmă deputalul Alina Gorghiu, preşedintele Comisiei parlamentare “România fără violenţă domestică”.

Proiectul de lege răspunde unei nevoi urgente: până acum, absența unei definiții juridice și lipsa datelor centralizate au făcut ca statul să reacționeze târziu, după producerea tragediilor. Inițiatorii susțin că femicidul este „previzibil și prevenibil” dacă instituțiile publice își asumă responsabilitatea, mutând povara de pe victime.

„Legea corectează aceste vulnerabilităţi şi mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituţiilor publice”, se arată în comunicat.

Datele oficiale pentru anul 2025 arată că aproape 60 de femei au fost ucise, majoritatea în contexte domestice. Autoritățile avertizează că aceste crime nu sunt simple accidente sau drame familiale, ci rezultatul unui ciclu de violențe și control care nu a fost întrerupt la timp.

Legea propusă introduce mai multe instrumente concrete pentru protecția victimelor: definirea clară a femicidului, colectarea anuală a datelor despre victime și agresori, recunoașterea copiilor rămași orfani ca victime directe și stabilirea de măsuri imediate de ocrotire, precum și sancțiuni mai dure atunci când violența are loc în prezența minorilor.

În plus, documentul promovează educația pentru prevenție, cu teme despre egalitate de sex și relații non-violente în școli.