Sorin Grindeanu a subliniat că stimularea economiei rămâne esențială în actualul context socio-economic, aceasta fiind și una dintre concluziile întâlnirii cu delegația băncii americane JP Morgan. El a explicat că programul PSD de relansare economică, completat cu propunerile partenerilor de guvernare, trebuie aprobat cât mai curând în Parlament pentru a produce rezultate concrete în beneficiul companiilor românești.

Grindeanu a precizat că JP Morgan urmărește atent procesul de consolidare fiscală din România, insistând ca reformele de reducere a cheltuielilor statului să fie însoțite de măsuri de sprijin pentru investiții. Ca lider al PSD, el a subliniat că povara consolidării bugetare nu trebuie să cadă asupra celor mai vulnerabili cetățeni, precum pensionarii, șomerii și persoanele cu dizabilități.

”Stimularea economiei este esențială, mai ales în actualul context socio-economic! Aceasta a fost una dintre cele mai clare concluzii ale discuției cu delegația băncii americane JP Morgan.

De aceea este important ca programul #PSD de măsuri privind relansare economiei, la care adăugăm și propunerile partenerilor de guvernare, să fie aprobat în curând în Parlament!

Vrem să îl aplicăm rapid și să producă rezultate concrete, în folosul companiilor românești.

Am constatat că un mare investitor străin de calibrul JP Morgan este foarte atent ca procesul de consolidare fiscală să fie unul echilibrat. Reformele care își propun reducerea cheltuielilor statului trebuie obligatoriu însoțite de soluții privind sprijinirea firmelor să demareze investiții de la zero.

Ca ministru al Transporturilor, am avut șansa de a realiza cele mai mari investiții în infrastructură, ce reprezintă coloana vertebrală a creșterii sustenabile a economiei.

Ca lider al PSD, voi fi concentrat să nu lăsăm povara consolidării bugetare pe umerii celor mai dezavantajați dintre români- pensionari, șomeri, persoane cu dizabilități.”, scrie Sorin Grindeanu.

