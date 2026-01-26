Un sondaj național realizat de CURS în ianuarie 2026 arată că AUR rămâne favorit în intenția de vot, obținând 35%. Acesta reprezintă o scădere față de anul precedent, când partidul condus de George Simion depășea 40%. În clasamentul preferințelor electorale urmează PSD cu 23%, PNL cu 18% și USR cu 10%. Alte formațiuni, precum UDMR și SOS România, ar aduna câte 5%, iar Partidul Oamenilor Tineri și alte grupuri mici ar fi votate de 2% dintre respondenți.

„Distribuţia intenţiilor de vot reflectă o fragmentare politică accentuată şi o capitalizare a nemulţumirii publice de către partidele percepute ca alternative la sistemul actual”, se arată în comunicatul de presă.

Sociologii remarcă faptul că începutul anului 2026 se desfășoară sub semnul pesimismului, al neîncrederii și al așteptărilor economice negative. Potrivit specialiștilor, populația continuă să fie nemulțumită de direcția în care se îndreaptă țara, de funcționarea instituțiilor și de nivelul de trai.

„Rezultatele indică o continuitate a stării de nemulţumire publică de la finalul anului 2025, cu accent pe deteriorarea percepţiilor privind direcţia ţării, funcţionarea instituţiilor şi evoluţia nivelului de trai”, a transmis CURS, într-un comunicat de presă.

Călin Georgescu se află în fruntea clasamentului încrederii politice, cu 36%, deși 60% dintre cetățeni au o opinie negativă despre el. George Simion și Nicușor Dan îl urmează, cu 32%, respectiv 31%.

Ciprian Ciucu și Sorin Grindeanu se află la egalitate, 26%, devansându-l pe Ilie Bolojan, care primește 23%.

Diana Șoșoacă este percepută cel mai negativ, cu un nivel de neîncredere de 80%. În cazul unor politicieni precum Dominic Fritz sau Anamaria Gavrilă, respondenții au arătat că nu îi cunosc suficient, semnalând vizibilitate redusă la nivel național.

În ceea ce privește instituțiile, românii fac diferența între cele considerate stabile și cele politice. Armata, Biserica și Pompierii beneficiază de cea mai mare încredere, cu procente între 61% și 80%.

Poliția și Uniunea Europeană sunt evaluate pozitiv de puțin peste jumătate dintre respondenți. În schimb, Parlamentul și sistemul judiciar primesc evaluări negative de la 75% dintre respondenți, Guvernul și Curtea Constituțională de 73%, iar Președinția de 67%.

76% dintre români consideră că țara se îndreaptă într-o direcție greșită. Așteptările privind situația economică în 2026 sunt în mare parte negative: 63% cred că nivelul lor de trai se va înrăutăți, 29% anticipează stagnare, iar doar 7% se așteaptă la o ameliorare. În plus, 56% dintre respondenți preconizează creșteri semnificative ale prețurilor, iar 34% estimează creșteri moderate, ceea ce indică o anxietate economică ridicată.

Potrivit sociologilor, aceste rezultate conturează imaginea unei societăți pesimiste, cu încredere redusă în politicieni și lipsa unor lideri percepuți ca stabili. Frustrarea legată de nivelul de trai și temerile privind inflația generează un climat de tensiune socială care poate influența comportamentul electoral și stabilitatea politică pe termen scurt.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ de 1.067 de adulți din România, prin interviuri telefonice asistate de computer (CATI), între 14 și 23 ianuarie 2026. Eșantionul a fost stratificat și multistadial, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost ponderate conform structurii demografice și statistice a populației, folosind cele mai recente informații INS.

Sondajul poate fi consultat mai jos.