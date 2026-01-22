În contextul dezbaterilor din coaliţie privind pachetul de relansare economică, Adrian Câciu a explicat că măsurile avansate de PSD nu doar că au fost acceptate, ci vor face parte integral din forma finală a documentului. Declaraţiile au fost făcute după o întâlnire a grupului tehnic de lucru, organizată joi, în care au fost analizate propunerile partidelor aflate la guvernare.

Fostul ministru de Finanţe a precizat că pachetul nu este unul exclusiv politic, ci rezultatul unui proces de negociere şi completare, care a inclus contribuţii şi din partea PNL, UDMR şi USR. Scopul este construirea unui set coerent de măsuri care să poată fi susţinut politic şi aplicat rapid, fără blocaje ulterioare.

Invitat la Prima News, Adrian Câciu a fost întrebat câte dintre iniţiativele PSD vor fi regăsite în pachetul de relansare economică pentru care Guvernul intenţionează să îşi angajeze răspunderea în Parlament. În acest context, el a oferit detalii despre modul în care s-a ajuns la actuala formă a pachetului.

„Vă dau o veste bună, toate sunt preluate şi sunt completate şi cu măsuri de la PNL, UDMR şi USR. Azi am avut o întâlnire, nu dau foarte multe detalii, aşa am convenit, dar pachetul acesta nu conţine doar propunerile PSD, vor fi şi propuneri care au venit de la ceilalţi colegi. Am format un grup tehnic pe acest lucru, dar este o condiţie la care a rămas totuşi să o ducem la decizia politică. Şi o să vi se pară puţin mai aiuritor, ce decizie politică, e clar că trebuie cât mai repede acest pachet de relansare? Aceste măsuri care vin acum în februarie, când va fi pachetul împreună cu administraţia, vor trebui să fie implementate cât mai aproape de finalul semestrului 1, ca ele să aibă un efect”, a spus fostul ministru de Finanţe.

Un element central subliniat de Adrian Câciu în legătură cu pachetul de relansare economică este viteza de implementare a măsurilor. În opinia sa, calendarul este extrem de strâns, iar orice întârziere poate diminua impactul economic aşteptat şi poate genera probleme bugetare în anii următori.

Deputatul PSD a atras atenţia că adoptarea formală a pachetului nu este suficientă, dacă aceasta nu este dublată de o aplicare efectivă într-un interval de timp cât mai scurt. Măsurile discutate sunt gândite să producă efecte până la finalul primului semestru, ceea ce presupune ca ele să intre rapid în faza de implementare.

„Timpul nu ne aşteaptă. (..) Viteza de implementare va face diferenţa între a avea o problemă în 2026 pe buget”, a mai spus el.

În acest context, Adrian Câciu a arătat că pachetul include măsuri adresate atât companiilor mari, cât şi întreprinderilor mici şi mijlocii, cu obiectivul de a susţine activitatea economică pe mai multe paliere. Noutatea, potrivit fostului ministru, este introducerea unei componente dedicate sectorului de prelucrare, considerat unul dintre cele mai vulnerabile din economia românească.

Adrian Câciu a detaliat că una dintre direcţiile importante ale pachetului de relansare economică vizează dezvoltarea capacităţilor de prelucrare internă. Acesta a explicat că România continuă să piardă valoare adăugată prin exportul de resurse naturale neprocesate, care sunt transformate ulterior în produse finite în alte state.

Fostul ministru de Finanţe a argumentat că lipsa infrastructurii de prelucrare afectează competitivitatea economiei şi contribuie la dependenţa de importuri. În opinia sa, măsurile incluse în pachet ar trebui să încurajeze investiţiile în acest domeniu, astfel încât resursele să fie valorificate pe plan intern.

„Degeaba avem noi resurse naturale, pentru că la noi procesarea resurselor naturale este cvasi inexistentă. Şi ne mirăm că ne pleacă, inclusiv aurul, orice metal, neprelucrat, brut ca şi rocă, şi e prelucrat undeva lângă noi, în altă ţară, şi la noi vine ca produs finit şi e folosit în industrie. De ce să nu facem prelucrarea noi în ţară?”, a comentat el.

În ceea ce priveşte calendarul decizional, Adrian Câciu a precizat că hotărârea politică trebuie luată până la finalul lunii ianuarie. El a explicat că legea ar urma să fie adoptată la începutul lunii februarie, iar din martie măsurile ar trebui să fie deja puse în aplicare.

„Avem legea la începutul lunii februarie, iar undeva, în luna martie, deja aş vrea să vedem, nu cred că cineva din coaliţie spune nu, că măsurile astea sunt în implementare”, a spus deputatul PSD.

Potrivit lui Adrian Câciu, unele dintre măsuri pot fi aplicate imediat după apariţia cadrului legal necesar.