Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Adrian Câciu a vorbit despre recentele date referitoare la execuția bugetară pentru anul 2025. Acesta a scos în evidență atât exagerările, cât și problemele reale care rezultă din aceste cifre.

Potrivit analizei sale, declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan despre starea bugetului în iunie 2025 sunt departe de realitate. Criticile sale la adresa guvernului Ciolacu II, care ar fi lăsat țara într-un „dezastru fiscal”, par exagerate sau, mai grav, neadevărate. Datele arată că deficitul estimat pentru 2025 se situează în jurul valorii de 7,7%, confirmând că situația nu este una catastrofală.

”Au apărut în presă datele despre deficitul pe 2025 și cred că e bine să vedem realitatea din aceste date: 1. În primul rând datele ne arată minciuna grotescă a lui Bolojan cu privire la starea bugetului, la momentul iunie 2025, minciuna legată de „dezastrul” lasat de guvernul Ciolacu II si cu privire la intrarea in incapacitate de plata etc. Am scris despre asta si la executia din noiembrie, lucrurile sunt si mai clare acum, deficitul de 7,7% o confirmă. Bolojan ori habar nu are buget, ori a mințit conștient. 2. Pe de altă parte ne arată și lucruri negative legate de ” performanța” în finanțele publice, despre asa-zisa ordine în finanțele publice pusă de Bolojan: Bolojan a încasat cu 5 miliarde lei mai puțin decat a programat Ciolacu și a cheltuit cu 6,2 miliarde lei mai mult. De aici si diferenta între acel 7% programat de Guvernul Ciolacu prin legea bugetului si acest anuntat 7,65%(7,7%). 3. Pe analiza de deficit, Bolojan nu a realizat veniturile totale estimate la inceput de an cu 0,2 pp (trebuiau sa faca 34,9% din PIB au facut doar 34,7%). Daca analizam comparativ cu a doua rectificare bugetara, minusul la venituri totale e si mai mare, trebuiau sa realizeze 35,4% din PIB si au realizat 34,7%. Daca ne uitam din aceasta perspectiva a veniturilor programate pe a doua rectificare bugetara, vedem ca diferenta de nerealizare este de 0,7 puncte procentuale, adica exact cu cat s-a depasit tinta de deficit estimata de guvernul Ciolacu 2”, arată acesta pe pagina sa de Facebook.

Totuși, execuția bugetară evidențiază probleme legate de colectarea veniturilor și gestionarea cheltuielilor publice. Bolojan a înregistrat venituri cu aproximativ 5 miliarde lei mai mici decât programase guvernul anterior și a cheltuit cu 6,2 miliarde lei mai mult decât era prevăzut inițial. Aceste abateri explică diferența dintre deficitul programat de 7% și cel realizat de 7,65–7,7%.

Analizând structura veniturilor, se remarcă că, deși TVA-ul a fost majorat cu 2 puncte procentuale, încasările suplimentare efective au fost mult mai mici decât estimările inițiale: din 6 miliarde lei prognozate s-au încasat doar aproximativ 1,9 miliarde. În cazul accizelor, majorarea prevăzută nu a generat deloc venit suplimentar, ba chiar s-a înregistrat o scădere de aproximativ 2 miliarde lei.

Pe partea de cheltuieli, acestea au depășit nivelul prognozat, ajungând la 42,4% din PIB, față de 41,9% prevăzut în legea bugetului inițial. Aceasta contrazice imaginea prezentată de Bolojan despre „ordine și disciplină” în cheltuirea fondurilor publice.

Câciu concluzionează că, în ciuda majorărilor de taxe și impozite, veniturile au rămas mai mici cu aproximativ 10 miliarde lei față de estimările din a doua rectificare bugetară, iar cheltuielile au fost mai mari decât programul inițial. Din acest motiv, deficitul ar fi putut fi încheiat în jurul valorii de 7%, dacă execuția ar fi fost conform planului.