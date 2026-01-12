Adrian Câciu îl acuză pe Ilie Bolojan că vrea să preia impozitul pe venit la bugetul național
Adrian Câciu a mărturisit că se întreabă dacă Guvernul Bolojan vrea să naționalizeze veniturile și dacă premierul intenționează să intre în conflict cu președintele Nicușor Dan, sfidând astfel voința celor care au votat referendumul prin care impozitul pe venit rămâne la municipiul București.
El a susținut că deficitul nu scade dacă sumele sunt preluate la centru, ci doar se transferă dintr-un buzunar în altul, și a criticat modul în care se redactează comunicatele guvernamentale, sugerând că autorii ar trebui să învețe ce este deficitul bugetar și ce înseamnă bugetul general consolidat.
Adrian Câciu a explicat pe Facebook că deficitul bugetar se calculează atât pe cash, cât și pe ESA, asupra bugetului general consolidat, care include bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale și bugetele locale. Prin urmare, orice sumă mutată dintr-o parte în alta nu reduce deficitul. El a precizat că mesajul transmis de guvern este că nu vor mai acorda transferuri către administrațiile locale pentru a scădea deficitul, iar dacă aceste sume sunt cheltuite de administrația centrală pe alte nevoi, nu s-a realizat nicio reducere a deficitului public, explicând acest lucru într-un mod simplist, contabil.
Deputatul a adăugat că administrațiile locale au realizat investiții în infrastructura locală de sănătate, educație, cultură, drumuri, apă-canal, gaze și iluminat public, ceea ce a atras populație, companii, a dezvoltat economia locală și a creat locuri de muncă. Salariile acestor locuri de muncă au fost impozitate, iar Câciu a subliniat că locurile de muncă nu sunt doar în Piața Victoriei, ci în întreaga țară, în comune, orașe, municipii și sectoare ale Bucureștiului.
El a susținut că guvernul intenționează să preia impozitele pe veniturile realizate de oameni la nivel central, ceea ce, în opinia sa, reprezintă naționalizarea veniturilor. Câciu a avertizat că lipsa acestor venituri va afecta infrastructura locală, deoarece nu vor mai fi bani pentru investiții.
Referindu-se la referendum, deputatul a amintit că bucureștenii au dorit ca veniturile din impozitul pe venit să rămână în localitate, iar referendumul a fost inițiat de Nicușor Dan, actual președinte și fost primar general.
Adrian Câciu a menționat că Nicușor Dan a anunțat că nu va promulga legea bugetului de stat dacă nu se respectă cotele defalcate din impozitul pe venit. În opinia lui Câciu, premierul Bolojan pare să refuze să transfere sumele solicitate de președinte, preluând astfel toți banii și naționalizându-i pentru a fi cheltuiți discreționar, fără a reduce deficitul, pentru că, a explicat el, deficitul nu scade dacă banii sunt luați la centru, ci doar se mută dintr-un buzunar în altul.
„⁉️ Vrea Guvernul Bolojan să naționalizeze veniturile?
⁉️ Vrea premierul Bolojan să intre în conflict cu președintele Nicușor Dan și să sfideze voința celor care au votat referendumul prin care impozitul pe venit rămâne la municipiul București?
‼️ Deficitul nu scade daca iei banii la centru.
Doar îi treci dintr-un buzunar în altul.
Cred că cei care scriu comunicate pe la guvern ar trebui să pună mâna pe carte și să învețe ce este deficitul bugetar și ce înseamna buget general consolidat.
🔹️ Deficitul bugetar se calculează, atât pe cash cât si pe ESA asupra bugetului general consolidat care cuprinde atât bugetul de stat cât și bugetele de asigurari sociale dar si cele locale.
❗️Astfel că, orice suma ai lua dintr-o parte si ai pune în alta, nu ti-ar reduce deficitul.
Pentru că asta ne transmite guvernul Bolojan:
nu vă mai dam transferuri la locale ca să scadem deficitul.
Cât timp acele sume le cheltui pe alte lucruri/nevoi ale administratiei centrale nu ai facut nici o reducere de deficit public.
Asta, simplist, contabil!
Dar hai sa mai vedem ceva:
Administratiile locale au facut investitii în infrastructura locala de sanatate, educatie, cultura, drumuri, apa-canal, gaze, iluminat public.
Asta a atras populatie și a atras companii, a dezvoltat economie locală, a creat locuri de munca.
Locurile de muncă au fost platite, iar asupra salariilor s-a pus impozit pe venit.
❗️Locurile de munca nu sunt in Piata Victoriei!
Sunt peste tot, în tară, în comune, orase, municipii, sectoare ale Bucurestiului.
Guvernul zice, na, eu iau impozitele pe veniturile realizate de oameni, la mine, la centru.
Pai de ce?
Pai oamenii aceia de ce lucrează acolo în localitatea „x” sau „y”?
Pentru ca au conditii nu numai de munca dar și de trai. Conditii create de administratiile locale.
‼️Preluarea contravalorii impozitelor pe venit realizate în unitatile administrativ teritoriale reprezinta fix NAȚIONALIZAREA VENITURILOR!
‼️Efectul va fi că lipsa acestor venituri va face ca toata infrastructura creata la nivel local să se distrugă pentru că nu vor mai fi bani de investitii.
Ca să mă întorc la cea mai recentă dezbatere finalizată și cu un referendum votat de bucureșteni, oamenii au dorit ca veniturile realizate din impozitarea venitului să rămână în localitate (celebrele cote defalcate din impozitul pe venit).
Acel referendum a fost inițiat de Nicușor Dan, actual președinte, fost primar general!
Același Nicușor Dan a anuntat, în calitate de președinte ca nu va promulga legea bugetului de stat daca nu se respecta referendumul pe cotele defalcate de impozit pe venit, nu va promulga legea bugetului.
Din ce vedem, premierul vrea să nu dea banii solicitati de președinte.
Cu alte cuvinte, îl trimite la plimbare pe Nicușor Dan, pentru ca el, Bolojan, ia toti banii.
❗️Îi naționalizează.
De ce?
Ca sa fie cheltuiti discretionar de Bolojan. Simplu.🤷
Pentru ca, deficitul nu scade daca iei banii la centru. Doar îi treci dintr-un buzunar în altul”, a scris social-democratul.
Câciu susține că Ilie Bolojan se laudă cu scăderea deficitului, deși acesta a crescut
Adrian Câciu a avertizat că premierul Bolojan s-a lăudat recent că deficitul a scăzut (de fapt, susține Câciu, acesta a crescut, deoarece nu s-a închis sub 7%) și că în 2026 va fi și mai mic.
Fostul ministru de Finanțe a pus întrebări retorice legate de deficit, precizând că autoritățile locale nu au produs deficitul și că plățile pentru dobânzi și apărare reprezintă peste 5% din PIB, în timp ce restul deficitului este generat de investițiile în infrastructura mare.
Deputatul PSD a explicat că transferul impozitului pe venit către autoritățile locale este reglementat de legea finanțelor publice locale, astfel încât veniturile să revină integral comunității care le-a generat. El a menționat că modul de împărțire este stabilit prin legea 273/2006 și a făcut referire la un extras anexat, comparându-l cu un comunicat al guvernului în care se invocă deficitul.
„Și acum de final: tocmai se lauda domnul Bolojan că a scazut deficitul(pe naiba, l-a crescut, de fapt, ca nu s-a închis în 7%) și că în 2026 o să fie și mai mic.
Pai dacă l-ai scăzut de ce îl invoci?
Au produs cumva autoritatile locale deficitul?
Cand ai platit pe dobanzi si aparare peste 5% din PIB?
Când restul de deficit este creat de investitiile în infrastructura mare?
Pentru cei care nu știu, transferul impozitului pe venit către autoritățile locale a fost stabilit prin legea finanțelor publice locale, astfel încât acesta să se întoarcă 100% în comunitatea care a creat venitul.
Modul de împărțire este dat de legea 273/2006, iar în poza anexată aveți extras.
În prima poză e extras din comunicatul guvernului. În care se invocă deficitul! :))
Eu atâta habarnism nu am văzut de la Pogea încoace! Sper să fie doar habarnism de comunicare!”, a încheiat social-democratul.
