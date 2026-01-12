Adrian Câciu a mărturisit că se întreabă dacă Guvernul Bolojan vrea să naționalizeze veniturile și dacă premierul intenționează să intre în conflict cu președintele Nicușor Dan, sfidând astfel voința celor care au votat referendumul prin care impozitul pe venit rămâne la municipiul București.

El a susținut că deficitul nu scade dacă sumele sunt preluate la centru, ci doar se transferă dintr-un buzunar în altul, și a criticat modul în care se redactează comunicatele guvernamentale, sugerând că autorii ar trebui să învețe ce este deficitul bugetar și ce înseamnă bugetul general consolidat.

Adrian Câciu a explicat pe Facebook că deficitul bugetar se calculează atât pe cash, cât și pe ESA, asupra bugetului general consolidat, care include bugetul de stat, bugetele de asigurări sociale și bugetele locale. Prin urmare, orice sumă mutată dintr-o parte în alta nu reduce deficitul. El a precizat că mesajul transmis de guvern este că nu vor mai acorda transferuri către administrațiile locale pentru a scădea deficitul, iar dacă aceste sume sunt cheltuite de administrația centrală pe alte nevoi, nu s-a realizat nicio reducere a deficitului public, explicând acest lucru într-un mod simplist, contabil.

Deputatul a adăugat că administrațiile locale au realizat investiții în infrastructura locală de sănătate, educație, cultură, drumuri, apă-canal, gaze și iluminat public, ceea ce a atras populație, companii, a dezvoltat economia locală și a creat locuri de muncă. Salariile acestor locuri de muncă au fost impozitate, iar Câciu a subliniat că locurile de muncă nu sunt doar în Piața Victoriei, ci în întreaga țară, în comune, orașe, municipii și sectoare ale Bucureștiului.

El a susținut că guvernul intenționează să preia impozitele pe veniturile realizate de oameni la nivel central, ceea ce, în opinia sa, reprezintă naționalizarea veniturilor. Câciu a avertizat că lipsa acestor venituri va afecta infrastructura locală, deoarece nu vor mai fi bani pentru investiții.

Referindu-se la referendum, deputatul a amintit că bucureștenii au dorit ca veniturile din impozitul pe venit să rămână în localitate, iar referendumul a fost inițiat de Nicușor Dan, actual președinte și fost primar general.

Adrian Câciu a menționat că Nicușor Dan a anunțat că nu va promulga legea bugetului de stat dacă nu se respectă cotele defalcate din impozitul pe venit. În opinia lui Câciu, premierul Bolojan pare să refuze să transfere sumele solicitate de președinte, preluând astfel toți banii și naționalizându-i pentru a fi cheltuiți discreționar, fără a reduce deficitul, pentru că, a explicat el, deficitul nu scade dacă banii sunt luați la centru, ci doar se mută dintr-un buzunar în altul.