Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, luni seară, invitația adresată României de către Statele Unite de a face parte din Consiliul European pentru Pace condus de președintele american Donald Trump, invitație confirmată oficial de Administrația Prezidențială.

Băsescu și-a exprimat rezervele față de această inițiativă și a susținut că România trebuie să adopte o poziție prudentă, clar aliniată cu Uniunea Europeană, într-un context internațional pe care l-a descris drept extrem de delicat.

Fostul șef al statului a arătat că România se află într-un moment în care graba poate genera consecințe strategice grave. El a apreciat că declarațiile și pozițiile recente ale președintelui Donald Trump, în special cele legate de posibile pretenții asupra Groenlandei, complică serios arhitectura de securitate euro-atlantică.

În opinia sa, un scenariu în care Statele Unite ar recurge la forță pentru a ocupa Groenlanda ar pune sub semnul întrebării însăși existența NATO, deoarece alianța nu ar putea supraviețui unui conflict de acest tip inițiat de unul dintre membrii săi principali.

Traian Băsescu a subliniat la România TV că, în acest context, ministrul român de Externe ar fi trebuit deja să inițieze consultări clare cu aliații europeni pentru a stabili poziția comună față de astfel de evoluții.

El a susținut că era necesară o evaluare serioasă privind disponibilitatea statelor europene de a participa la protejarea flancului estic al Europei, în eventualitatea unei amenințări venite din partea Federației Ruse. Fostul președinte a arătat că securitatea țărilor din estul Europei trebuie să fie o prioritate, indiferent de tensiunile existente în relația dintre SUA și UE.

În analiza sa, Băsescu a afirmat că Europa are capacitatea de a-și asigura singură apărarea flancului estic, chiar și în absența sprijinului direct al Statelor Unite. Deși a recunoscut că Uniunea Europeană nu dispune de un potențial nuclear comparabil cu cel al SUA, el a apreciat că există suficiente resurse pentru o confruntare convențională și pentru asigurarea securității regionale.

În acest sens, a ridicat întrebarea dacă președintele României a purtat consultări aprofundate cu state-cheie precum Turcia, Germania, Franța sau Elveția, pentru a contura o poziție coerentă la nivel european.

„Votez ca românii: nici Trump, nici UE. Cred că suntem într-o situație în care graba strică treaba. Este evident că, odată cu pretențiile domnului președinte Trump privind anexarea Groenlandei, lucrurile se complică. Și nu se complică în alt mod decât în ceea ce privește existența sau inexistența NATO. Statele Unite nu pot ocupa cu forța Groenlanda și NATO să mai existe. NATO s-ar desființa în momentul în care un astfel de lucru s-ar întâmpla. Cred că aceasta este o premisă de la care ministrul de Externe al României trebuia să plece după Venezuela și să clarifice care este poziția aliaților europeni, pentru că poziția lui Trump era deja făcută publică. În situația în care SUA ar utiliza forța pentru ocuparea Groenlandei – un gest inutil –, dar dacă ar face acest lucru, este clar că alianțele s-ar limita la ceea ce a existat înainte în NATO, mai puțin Statele Unite. Până la ora aceasta trebuia făcută o evaluare cu aliații europeni privind măsura în care sunt dispuși să participe la protejarea flancului estic al Europei. Țările trebuie să fie susținute în eventualitatea unui atac al Federației Ruse. Europa are potențialul să protejeze singură flancul estic. Nu are potențial nuclear, dar are potențial pentru o confruntare clasică și are capacitatea de a proteja flancul estic fără SUA. Întrebarea este dacă președintele Nicușor Dan a făcut aceste consultări cu țări precum Turcia, Elveția, Germania sau Franța”, a afirmat Traian Băsescu.

Referindu-se la invitația propriu-zisă adresată României de către administrația americană, Traian Băsescu a susținut că Bucureștiul nu poate acționa izolat și nu își poate permite să ignore relația fundamentală cu Uniunea Europeană.

El a argumentat că dezvoltarea economică și politică a României este strâns legată de UE, iar orice decizie majoră de politică externă trebuie să fie armonizată cu pozițiile europene. În opinia sa, participarea la inițiativele americane nu trebuie să transmită semnalul unei distanțări față de partenerii europeni.

Fostul președinte a atras atenția și asupra faptului că invitația americană a fost adresată aproape tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția țărilor baltice. El a sugerat că motivele acestei omisiuni sunt ușor de înțeles în contextul actual, dar a evitat să le detalieze, considerând subiectul unul extrem de sensibil și care nu ar trebui amplificat public.

„Dacă privim la al doilea aspect, cel legat de participarea la marele comitet al Statelor Unite, nu ne putem pune problema că mergem noi, ca floricelele, cu miliardul în buzunar, spunând: „Nenea Trump, noi nu avem nicio treabă cu europenii”. Noi cu europenii trăim și cu europenii ne dezvoltăm. Poziția României trebuie să fie aliniată cu cea a Uniunii Europene. Este un semnal extrem de interesant: numai statele baltice nu au primit invitație, în rest toate statele UE au primit. Nu aș vrea să dezvolt motivele – le înțeleg perfect –, dar nu vreau să facem o analiză care să fie preluată aici. Subiectul este extrem de delicat: de ce statele baltice nu au primit invitație. Nu cred că este cazul să dezvoltăm acest subiect, dar vorbim despre UE și facem abstracție, pentru moment, de faptul că Trump a „uitat” să le trimită invitație și statelor baltice”, a adăugat fostul președinte.

Traian Băsescu a criticat dur abordarea pe care a asociat-o cu declarațiile lui Donald Trump, apreciind că acestea readuc relațiile internaționale într-o logică primitivă a forței.

El a considerat că astfel de afirmații afectează prestigiul Statelor Unite, care au jucat mult timp rolul de arbitru al ordinii mondiale, și și-a exprimat speranța că, după încheierea mandatului lui Trump, un viitor președinte american va reuși să restabilească funcționalitatea și credibilitatea internațională a Americii.

În același timp, Băsescu a menționat că există semnale de continuitate și stabilitate pe palier militar, amintind vizita la București a comandantului suprem al forțelor NATO în Europa, generalul Alexus Grynkewich, care s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, urmând să viziteze și baza de la Cincu.

Aceste evoluții au fost prezentate drept un element de liniștire în privința angajamentelor NATO.

În concluzie, fostul președinte a reafirmat că România este și va rămâne stat membru al Uniunii Europene, iar solidaritatea cu Europa trebuie să fie prioritatea absolută.

El a arătat că, după clarificarea relației dintre UE și SUA, România va putea încerca să valorifice în continuare parteneriatul strategic cu Statele Unite, însă prima opțiune strategică a țării trebuie să rămână Europa.