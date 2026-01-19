În cadrul celui mai nou podcast al emisiunii „HAI Live cu Turcescu„, difuzat pe canalul de YouTube al „HAI România”, cunoscutul jurnalist l-a avut ca invitat pe Adrian Severin, fostul ministru al Afacerilor Externe.

Trăim zile de o intensitate nemaintâlnită la nivel mondial. Practic, lumea se schimbă la propriu sub ochii noștri. Structuri și organizații care păreau de nezdruncinat se dărâmă sau cad în irelvantă. Se nasc altele, dar nimeni nu știe sa spună ce e bine și ce e rău în aceste transformări. Unele răspunsuri ar putea veni dupa Davos, un forum mai important ca oricând, dar la care România nu e reprezentată la nivel de președinte.

Adrian Severin a declarat că în ultima perioadă a auzit o teorie potrivit căreia am fi martorii unei ciocniri între naționalismul european și cel american, iar Groenlanda a ajuns să fie locul simbolic al acestei confruntări. El a explicat că europenii doresc să păstreze Groenlanda, fostă colonie, în sfera lor de influență, în timp ce naționaliștii americani revendică teritoriul pentru propria lor viziune. Severin a menționat că, în acest context, globalismul propus de instituții precum Davos a fost cedat, ceea ce a generat această ciocnire între cele două naționalisme.

Totodată, el a subliniat că nu se aliniază nici cu europenii, nici cu americanii, ci se situează de partea naționalismului românesc. Concret, acesta înseamnă pentru el interesul față de echilibrele mondiale – între Europa și America, America și Rusia, Europa și Rusia, Europa și China, America și China. Severin a explicat că România nu poate fi o superputere globală și nici nu poate impune o viziune globală, ci poate avea doar influență, devenind un actor central în strategia periferică a marilor puteri globale.

El a precizat că țara noastră trebuie să fie interesată de echilibrul puterilor, de pluralismul global, nu de dominația unei singure puteri sau a două, care ar genera tensiuni și obligația de a alege. Numai într-un astfel de sistem echilibrat, a spus Severin, România poate promova interesele proprii și poate acționa strategic la nivel global, astfel încât să obțină stabilitate, predictibilitate și pace.

„Eu am auzit o teorie zilele acestea, potrivit căreia am avea de-a face cu o ciocnire a naționalismelor. Naționalismul european, pe de o parte, și naționalismul american pe de altă parte. Și cele două se ciocnesc și, mă rog, locul de ciocnire a ajuns să fie Groenlanda. Europenii vor naționalism din viziunea națională ca Groenlanda să fie sau să rămână a lor, o fostă colonie, atenție, o rămășiță a colonialismului european. Care a trecut, sigur, printr-un anumit proces de transformare, dar tot asta este fundamental. Naționaliștii americani o vor pe a lor. Prin urmare, s-a cedat globalismul, adică a pus globalismul ăla de la Davos, de care vorbirăm mai adineauri și acum avem această ciocnire între aceste două naționalisme. Nu cred că este așa, că așa se pune problema, dar dacă mă întrebați de partea cui sunt, eu sunt de partea naționalismului românesc. Nu sunt nici de partea europenilor, nici de partea americă, dar sunt de partea românilor. Și asta ce înseamnă concret? Mă interesează echilibrele mondiale. Echilibru dintre Europa și America. Mă interesează echilibru dintre America și Rusia. Mă interesează echilibru dintre Europa și Rusia, dintre Europa și China, dintre America și China și așa mai departe. Stau și calculez. România nu poate fi, din păcate, dar asta e situația, o superputere globală. Ea nu poate fi un jucător, ea poate avea influență la nivel global, poate să intre, cum spuneam, să fie un actor central în strategia periferică a unor mari puteri globale. Dar nu poate ea să aibă o viziune globală pe care să o impună. De aceea ea este interesată în echilibru puterilor, în primul rând în pluralismul puterilor globale, nu o singură putere, nici două care înseamnă mari tensiuni, ca și înseamnă această obligație de a alege, ci mai multe puteri care însă să fie echilibrate, pentru că numai din echilibru puterilor rezultă, numărul unu, liniștea stabilă, probabilitatea, pacea, predictibilitatea și, în al doilea rând, numai în acest sistem România poate juca. Își poate, dacă vreți, cu piciorul în fiecare pantof, își poate promova interesele” a precizat Adrian Severin.

Adrian Severin a declarat că, în ceea ce privește Venezuela, se situează de partea Europei, iar în privința Groenlandei consideră că este de partea Statelor Unite, explicând că, din punct de vedere strategic și geografic, acel teritoriu aparține Americii, referindu-se la aceasta în sens geografic, nu ca stat.

El a adăugat că, în viitor, consideră că bătălia se va da în Oceanul Arctic, unde încălzirea globală ar putea permite exploatarea resurselor naturale.

„În ceea ce privește Venezuela sunt de partea Europei. în ceea ce privește Groenlanda, sunt de partea Statelor Unite. Din punct de vedere strategic, din punct de vedere geografic, geo-strategic, este un teritoriu american. Când spun America, mă refer la geografie, nu mă refer la stat. Eu îmi dau seama că bătălia în viitor va fi în Oceanul Arctic. Mai avem în Arctica, dacă vreți. Acolo și încălzirea globală, s-a spus, permite exploatări de resurse naturale”, a mai precizat acesta.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.