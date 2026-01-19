Potrivit agenției AFP, începutul de săptămână a adus scăderi vizibile pe piețele de referință din zona euro. La scurt timp după debutul tranzacțiilor, indicele parizian se deprecia cu 1,75%, DAX-ul de la Frankfurt pierdea 1,46%, iar piața de la Milano cobora cu 1,61%. Londra, mai puțin expusă pe sectorul industrial continental, nota un recul de 0,41%.

Mișcarea vine în contextul în care investitorii se tem de introducerea unor bariere comerciale care ar afecta exporturile, sectorul industrial și lanțurile de producție integrate în spațiul UE.

Elementul declanșator al acestor reacții bursiere a fost declarația președintelui SUA privind impunerea unor tarife suplimentare pentru diverse produse provenite din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Ţările de Jos, Finlanda și Marea Britanie. Conform declarațiilor lui Donald Trump, măsura urmează să se aplice începând cu 1 februarie, cu un nivel inițial al tarifului de 10%, și să crească până la 25% din 1 iunie, în lipsa unui acord politic.

Contextul este unul neobișnuit pentru relațiile transatlantice: tensiunile s-au amplificat după opoziția mai multor țări europene față de intenția exprimată de liderul american de a prelua controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez.

Amenințările tarifare au generat imediat discuții în capitalele europene, unde oficialii analizează posibile răspunsuri. Conform informațiilor citate de AFP, în interiorul Uniunii Europene există discuții atât despre metode de descurajare a Washingtonului, cât și despre eventuale contramăsuri, inclusiv limitări tarifare sau proceduri anti-coerciție.

Aceste mișcări diplomatico-economice indică apropierea unui nou episod de tensiune comercială, asemănător celui din timpul mandatului precedent al lui Trump, când au fost vizate oțelul și aluminiul european, urmate de amenințări privind industria auto germană.

Pentru analiștii financiari, reacția la bursă confirmă sensibilitatea piețelor în fața riscurilor geopolitice. Economiștii ING remarcă faptul că actuala rundă de amenințări are o natură diferită față de cele din trecut. Într-o notă citată de AFP, aceștia afirmă că „Motivaţia pentru tarife mai mari este acum mai politică şi mai puţin economică decât în prima jumătate a anului 2025”.

Această evaluare sugerează că măsurile comerciale sunt utilizate de Washington ca instrument de negociere strategică, nu ca rezultat al unei nemulțumiri legate de deficitul comercial, cum s-a întâmplat în anii trecuți.

În lipsa unei referințe americane, presiunea pe bursele europene s-a resimțit mai pregnant. Luni, piețele din SUA au fost închise cu ocazia Zilei Martin Luther King Jr., ceea ce a dus la o lichiditate redusă pe plan global și la o volatilitate mai pronunțată în zona euro.

În mod normal, investitorii urmăresc indicii de pe Wall Street pentru a calibra trendul zilei, însă în această situație șocul informațional s-a propagat aproape exclusiv în Europa.

Economiștii avertizează că escaladarea tensiunilor ar afecta în special:

-exporturile auto și industriale din Germania

-sectorul luxului și al bunurilor de consum din Franța și Italia

-transportul maritim și logistic

-lanțurile de aprovizionare dependente de piața britanică post-Brexit

Pe termen scurt, tarifele ar ridica costurile pentru producătorii europeni, iar pe termen mediu ar putea accelera procesul de relocare și fragmentare a lanțurilor valorice.