Conform FT, statele UE au întocmit un set de măsuri care ar putea fi activat pentru a oferi liderilor europeni o poziție de forță înaintea întâlnirilor cu Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Oficiali implicați în negocieri au declarat că planul urmărește evitarea unei rupturi majore în cooperarea euro-atlantică, aspect care, spun ei, ar fi critic pentru securitatea continentului.

FT notează că „măsurile de ripostă sunt elaborate pentru a oferi liderilor europeni un avantaj în cadrul întâlnirilor cruciale cu Trump”.

Lista de posibile taxe vamale a fost finalizată încă de anul trecut, însă a fost înghețată temporar până pe 6 februarie pentru a evita un conflict comercial deschis.

Duminică, ambasadorii celor 27 de state membre au analizat posibilitatea reactivării acestui mecanism, dar și utilizarea așa-numitului instrument anti-coerciție (ACI), creat pentru a limita accesul companiilor străine pe piața europeană atunci când presiuni politice sunt exercitate asupra blocului.

Criza diplomatică a izbucnit după ce Donald Trump a presat Danemarca în privința Groenlandei. Președintele american a cerut Copenhagăi permisiunea de a prelua controlul asupra insulei – un teritoriu strategic pentru securitatea nord-atlantică.

Sâmbătă seara, președintele SUA a avertizat că va introduce tarife de 10% pe importurile din Marea Britanie, Norvegia și șase state UE care au desfășurat trupe în Groenlanda pentru exerciții militare.

Un diplomat european, citat de FT, a descris tonul Washingtonului:

„Există instrumente clare de ripostă la îndemână dacă această situaţie continuă… [Trump] foloseşte metode tipic mafiote”, a afirmat acesta.

Același diplomat a adăugat: „dorim să facem un apel public la calm şi să-i oferim şansa de a da înapoi.”

Franța solicită utilizarea ACI – un instrument adoptat în 2023, dar niciodată pus în aplicare până acum. Acesta poate introduce:

-restricții la investiții,

-măsuri împotriva exporturilor de servicii americane,

-bariere menite să limiteze accesul companiilor tehnologice din SUA.

Parisul și Berlinul lucrează la un răspuns comun, iar miniștrii de finanțe ai celor două țări s-au întâlnit luni la Berlin, înainte de consultările de la Bruxelles.

Deși mai multe state europene susțin utilizarea ACI împotriva Statelor Unite, o mare parte a partenerilor G7 resping această abordare.

Un oficial citat de FT a declarat:

„Problema va trebui abordată şi cu toţi partenerii G7 sub preşedinţia Franţei.”

Un alt diplomat european a cerut prudență:

„Trebuie să calmăm spiritele”, a afirmat acesta.

Ca semnal de avertisment, principalele grupuri politice din Parlamentul European au decis să amâne votul unor măsuri menite să reducă taxele pentru produsele americane în baza unui acord comercial încheiat anul trecut.

În replică, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis duminică că Europa este „prea slabă pentru a garanta securitatea Groenlandei” și a refuzat ideea renunțării la pretențiile asupra insulei.

Donald Trump va fi prezent miercuri și joi la Davos, unde vor avea loc discuții private cu liderii europeni, printre care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

De asemenea, „Consilierii pentru securitate naţională din ţările occidentale se vor reuni luni după-amiază la Davos”, notează FT. Inițial, agenda era dedicată Ucrainei și negocierilor de pace, însă a fost ajustată pentru a include disputa privind Groenlanda.

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a comentat situația:

„Vrem să cooperăm şi nu noi suntem cei care caută conflictul”.

Liderii UE se pregătesc pentru o ședință de urgență, convocată pentru joi, cu scopul de a coordona pozițiile statelor membre.

Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis:

„Având în vedere importanţa evoluţiilor recente şi pentru a coordona în continuare, am decis să convoc o reuniune extraordinară a Consiliului European în zilele următoare. UE era pregătită să se apere împotriva oricărei forme de coerciune.”

Un oficial european citat de FT a spus tranșant: