Invitat duminică seară la Antena 3 CNN, Marius Lazurca a fost întrebat când va avea loc vizita președintelui Nicușor Dan la Casa Albă și dacă relația cu Washington a fost reluată după schimbările de la vârful administrației SUA.

Oficialul a respins ideea unei pauze în comunicarea bilaterală:

„În ceea ce priveşte dialogul Administraţiei Prezidenţiale cu Casa Albă, el nu s-a oprit niciodată, doar că el nu se desfăşoară în public şi nu are vocaţia să se desfăşoare în public. Diplomaţia… se desfăşoară cu discreţie şi în general în spatele uşilor închise. Aşadar vă pot asigura că dialogul nostru cu administraţia americană nu s-a întrerupt niciodată şi că el deja produce rezultate”, a spus Lazurca.

Acesta a reamintit că președintele a activat deja mecanismul intern necesar pentru organizarea deplasării:

„Preşedintele Dan a creat la sfârşitul anului trecut un grup de lucru inter-instituţional pentru pregătirea vizitei domniei sale la Washington. Această vizită e deja calendarizată… E aşezată în caledarul domnului preşedinte”, a precizat consilierul.

Întrebat dacă poate indica măcar anotimpul vizitei, Lazurca a evitat răspunsul, dar a subliniat că șeful statului își respectă promisiunile asumate public.

„Preşedintele se simte angajat faţă de publicul domniei sale să îşi respecte promisiunea de a se vedea cu preşedintele Trump în prima parte a acestui an. Preşedintele nu a renunţat, nu uită promisiunile pe care le-a făcut în mod public şi se simte în continuare angajat de această promisiune”, a declarat consilierul.

Potrivit acestuia, pregătirea vizitei nu vizează doar stabilirea calendarului, ci și substanța cooperării bilaterale:

„Se profilează nu numai în termen de dată… dar mai cu seamă se profilează în termen de substanţă, ceea ce acest grup inter-instituţional… cu asta se ocupă şi anume cu acumularea… instrumentelor, proiectelor pe care România le-a creat… împreună cu Statele Unite”, a explicat Lazurca, menționând „un număr nu numai mare de asemenea proiecte, ci şi de o natură strategică”.

Consilierul prezidențial a dat asigurări că deplasarea la Washington nu este doar un obiectiv, ci un proces aflat deja în curs.

„Lucrăm la această vizită, această vizită se va produce şi sunt încredinţat că va fi un moment important pentru relaţia bilaterală cu beneficii directe pentru cetăţenii noştri”, a afirmat Lazurca.

Anul trecut, același oficial declara că Nicușor Dan dorește o vizită în SUA construită pe mai multe paliere obligatorii: politice, economice și strategice.

El sublinia atunci că președintele este „liderul activ” al grupului de lucru și că „dimensiunea economică” este „absolut fundamentală”, cu focus pe industrii de frontieră.