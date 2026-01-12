Radu Miruță a menționat că președintele României a făcut deja eforturi semnificative pentru reducerea cheltuielilor Administrației Prezidențiale, diminuând bugetul acesteia cu 30%, mai mult decât procentul inițial estimat.
Radu Miruță spune că discuția despre avionul prezidențial trebuie purtată în spațiul public
Totodată, ministrul a subliniat că siguranța președintelui necesită o aeronavă capabilă să aterizeze în condiții de vizibilitate zero, considerând acest aspect nu doar necesar, ci obligatoriu.
„Discuţia trebuie purtată. L-am văzut pe domnul preşedinte spunând că probabil nu anul ăsta, ştiind care sunt constrângerile bugetare şi eforturile pe care şi dânsul îl face pentru a contribui la reducerea cheltuielilor. Aţi văzut că a redus cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale nu cu 20%, cât spusese iniţial, ci cu 30%. Şi, mă rog, nu trebuie să se reduci la infinit, dar nu-i uşor a reduce. Adică a făcut un efort preşedintele României. Eu cred că discuţia trebuie purtată în spaţiu public. Nu-i vorba de domnul Nicuşor Dan, e vorba de preşedintele României. Şi ca preşedintele României să aibă o aeronavă care să poată ateriza în condiţii de zero vizibilitate, este ceva nu necesar, eu zic obligatoriu”, a spus ministrul la Antena 3.
Statul nu are alte opțiuni care să ofere condiții mai bune decât cele oferite de avionul Spartan
Ministrul a explicat că statul nu are alte opțiuni care să ofere condiții mai bune decât cele oferite de avionul Spartan, descriind alternativele ca insuficiente sau costisitoare.
„Statul român poate pune această aeronavă Spartan, care aceste condiţii are. Nu avem unele variante un pic mai bune, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit. Nu ai altă variantă. Ori închiriezi un avion, costă cât costă, şi eu apreciez că preşedintele n-a ales varianta asta şi e conservent pe ceea ce susţine public. Ori varianta cu ce are România, acest avion Spartan, în condiţii spartane”, a mai spus Radu Miruță.
Despre acest subiect a vorbit și fostul premier Theodor Stolojan. El susține că lipsa unui avion dedicat pentru președinte și premier reprezintă o vulnerabilitate pentru statul român.
„România are o problemă, pentru că de ani de zile nu a reușit să cumpere un avion pentru deplasarea președintelui, pentru deplasarea prim-ministrului… e un lucru care trebuie făcut. Noi nu putem apela nici la închiriere, cum a procedat președintele trecut, de avioane costisitoare. Și nici să facem improvizații – să folosim un avion al armatei, care totuși nu este aranjat pentru călătoria unui președinte, care trebuie să fie în contact permanent cu ce se întâmplă în țară și cu ce se întâmplă în afara țării. Dacă într-adevăr este real, ceea ce eu am îndoieli, că președintele timp de patru ore nu a avut comunicații, este foarte grav”, a spus Stolojan.
