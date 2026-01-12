Radu Miruță a menționat că președintele României a făcut deja eforturi semnificative pentru reducerea cheltuielilor Administrației Prezidențiale, diminuând bugetul acesteia cu 30%, mai mult decât procentul inițial estimat.

Totodată, ministrul a subliniat că siguranța președintelui necesită o aeronavă capabilă să aterizeze în condiții de vizibilitate zero, considerând acest aspect nu doar necesar, ci obligatoriu.

„Discuţia trebuie purtată. L-am văzut pe domnul preşedinte spunând că probabil nu anul ăsta, ştiind care sunt constrângerile bugetare şi eforturile pe care şi dânsul îl face pentru a contribui la reducerea cheltuielilor. Aţi văzut că a redus cheltuielile Administraţiei Prezidenţiale nu cu 20%, cât spusese iniţial, ci cu 30%. Şi, mă rog, nu trebuie să se reduci la infinit, dar nu-i uşor a reduce. Adică a făcut un efort preşedintele României. Eu cred că discuţia trebuie purtată în spaţiu public. Nu-i vorba de domnul Nicuşor Dan, e vorba de preşedintele României. Şi ca preşedintele României să aibă o aeronavă care să poată ateriza în condiţii de zero vizibilitate, este ceva nu necesar, eu zic obligatoriu”, a spus ministrul la Antena 3.

Ministrul a explicat că statul nu are alte opțiuni care să ofere condiții mai bune decât cele oferite de avionul Spartan, descriind alternativele ca insuficiente sau costisitoare.

„Statul român poate pune această aeronavă Spartan, care aceste condiţii are. Nu avem unele variante un pic mai bune, să spui că nu stă zgribulit, ci stă jumătate zgribulit. Nu ai altă variantă. Ori închiriezi un avion, costă cât costă, şi eu apreciez că preşedintele n-a ales varianta asta şi e conservent pe ceea ce susţine public. Ori varianta cu ce are România, acest avion Spartan, în condiţii spartane”, a mai spus Radu Miruță.

Despre acest subiect a vorbit și fostul premier Theodor Stolojan. El susține că lipsa unui avion dedicat pentru președinte și premier reprezintă o vulnerabilitate pentru statul român.