CNAB informează că traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă, dar fără anulări cauzate de vreme. Compania transmite că „aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată din motive meteo la Bucureşti”, menționând că fenomenele meteo nu afectează în mod semnificativ fluxul de zboruri.

Oficialii subliniază totuși că procedurile de iarnă pot genera întârzieri minore în anumite situații, explicând că „unele zboruri pot înregistra punctual întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor”.

Degivrarea este un proces obligatoriu atunci când aeronavele sunt acoperite de ghețuri sau zăpadă, fiind efectuat atât pe suprafețele portante (aripi, stabilizatoare), cât și la nivelul fuselajului, pentru a evita riscurile la decolare.

CNAB precizează că infrastructura aeroportuară funcționează fără restricții, toate suprafețele fiind menținute curate și aderente. Pistele, căile de rulare și platformele sunt deschise traficului, iar echipele tehnice intervin constant cu utilaje specializate pentru deszăpezire și antiderapant.

Activitățile includ:

-îndepărtarea mecanică a zăpezii

-aplicarea substanțelor degivrante pe platforme

-monitorizarea continuă a coeficienților de fricțiune ai pistelor

-coordonare permanentă între turnul de control și personalul tehnic

Scopul este menținerea criteriilor ICAO privind siguranța operațională și evitarea acumulării de gheață, care poate afecta rularea sau frânarea aeronavelor.

Informații pentru pasageri și recomandări

CNAB reamintește că situația zborurilor poate fi verificată în timp real pe platforma oficială a aeroporturilor, unde sunt afișate atât sosirile, cât și plecările actualizate: www.bucharestairports.ro

Totodată, în condiții de iarnă, pasagerilor li se recomandă:

-să ajungă la aeroport mai devreme decât în mod obișnuit

-să verifice statusul zborului înainte de plecarea de acasă

-să acorde timp suplimentar pentru formalități și pentru deplasarea la poartă

-să urmărească comunicările companiei aeriene

În perioade cu ninsori abundente sau preziceri de polei, personalul aeroportuar poate prioritiza zborurile pe baza necesităților operaționale (sloturi, conexiuni, deservirea aeronavelor).

București sub informare de vreme severă

Capitala se află sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează:

-temperaturi deosebit de scăzute

-precipitații mixte

-polei

-ninsori

-strat de zăpadă

Alertarea este valabilă în intervalul 11 ianuarie, ora 01:30 – 13 ianuarie, ora 10:00, perioadă în care pot apărea fluctuații de vizibilitate pe șosele și întârzieri în traficul rutier, aspecte care afectează și accesul spre aeroporturi.