Primăria Iași a ridicat un Mercedes abandonat de pe Șoseaua Moara de Foc și l-a dus la casat, pentru că fusese lăsat pe domeniul public fără să respecte legea. Mașina, „uitată” de proprietar în zona Auto Center, a fost ridicată joi, 8 ianuarie, împreună cu alte două mașini în aceeași situație.

Primăria spune că aceste vehicule blocau spațiul public și îngreunau deszăpezirea în această perioadă. Autoritățile reamintesc că proprietarii au 10 zile să-și ridice/mute mașinile abandonate. Dacă nu fac asta, mașinile sunt ridicate de către autorități, scoase din circulație și casate.

Primăria Municipiului Iași a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că, odată cu revenirea la normal a activității, a reluat campania de ridicare a autovehiculelor abandonate pe domeniul public. Reprezentanții municipalității au explicat că aceste mașini ocupă ilegal și inutil străzile și îngreunează acțiunile de deszăpezire. Ei au precizat că, pe 8 ianuarie 2026, trei astfel de autovehicule au fost ridicate de pe strada Moara de Foc, în zona Auto Center.

Autoritățile au menționat că, în ultimii trei ani, Primăria a ridicat și casat aproximativ 700 de mașini, iar în urma somațiilor trimise proprietarilor, alte circa 2.500 de vehicule au fost ridicate de către proprietari, fie casate, fie mutate în spații private. În total, peste 3.000 de autovehicule abandonate sau neutilizate au fost îndepărtate de pe străzile orașului.

Primăria a explicat că mașinile sunt identificate de Poliția Locală pe baza indiciilor că nu respectă legea pentru circulația sau staționarea pe domeniul public și că ridicarea și depozitarea acestora se face de echipele Servicii Publice SA, urmând toți pașii legali, de la identificarea și somarea proprietarilor până la declararea vehiculelor ca fiind abandonate.

Municipalitatea a reamintit că, având în vedere creșterea numărului de autovehicule abandonate, inclusiv cele fără plăcuțe de înmatriculare sau înmatriculate în străinătate, care ocupă abuziv domeniul public și creează obstacole pentru pietoni și alte vehicule, proprietarii trebuie să-și ridice aceste mașini în regim de urgență. Autoritățile au precizat că, dacă proprietarii nu își ridică autovehiculele în termen de 10 zile de la somație, Primăria va demara procedurile legale de identificare, ridicare și valorificare a acestora, conform legislației în vigoare.

Reprezentanții Primăriei au subliniat că somațiile au rol de apel la responsabilitate civică și legală și nu urmăresc sancționarea cetățenilor, ci rezolvarea amiabilă și legală a problemei autovehiculelor abandonate. Ei au mai precizat că ieșenii pot semnala situațiile de autovehicule abandonate către Primărie, folosind telefonul 0232.267.582 (interior 182) sau e-mailul informatii@primaria-iasi.ro.

Primăria a explicat și pașii procedurali: ridicarea vehiculelor se face conform Hotărârii Consiliului Local nr. 107/2005, de către Servicii Publice SA, fiind dispusă de o comisie formată din reprezentanți ai Primăriei, ai Biroului Reglementări Transporturi Urbane și ai Poliției Locale Iași. Etapele includ aplicarea somației pe caroserie, identificarea proprietarului la SPCRPCIV Iași sau la județul de înmatriculare, și trimiterea somației în scris cu confirmare de primire.

Primăria a adăugat că, dacă proprietarul nu respectă somația, vehiculul poate fi ridicat, scos din evidențele fiscale și radiat din circulație la SPCRPCIV. Ulterior, autovehiculele radiate sunt predate unei unități de colectare și valorificare a deșeurilor pentru casare și valorificare.