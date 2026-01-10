Petrom, liderul pieței de carburanți din România, a anunțat o nouă creștere a prețurilor la benzină și motorină, la doar cinci zile după ce aplicase prima ieftinire din acest an.

Astfel, sâmbătă, 10 ianuarie 2026, benzina standard și motorina standard s-au scumpit cu 4 bani pe litru, potrivit datelor Monitorul Prețurilor. Această majorare readuce prețurile la nivelul înregistrat la începutul anului, imediat după ce accizele au fost majorate semnificativ de Guvern.

La stațiile Petrom din București, un litru de benzină standard costă acum între 7,54 și 7,60 lei, în timp ce un litru de motorină standard se situează între 7,73 și 7,78 lei. La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, prețurile afișate sâmbătă erau de 7,58 lei pentru benzină și 7,77 lei pentru motorină.

Pentru context, în prima zi a anului, prețurile afișate la aceeași stație erau identice, ca urmare a majorării accizelor cu 34 de bani pe litru la benzină și cu 31 de bani pe litru la motorină. Înainte de această scumpire, pe 5 ianuarie, Petrom aplicase o reducere simbolică de 4 bani pe litru la ambele tipuri de carburant.

La începutul anului 2026, piața carburanților din Uniunea Europeană înregistrează o tendință de creștere, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Estimările pentru perioada 5–10 ianuarie arată că cele mai scumpe carburanți se regăsesc în nordul și vestul Europei. În Danemarca, un litru de benzină ajunge la aproximativ 1,89 euro, în timp ce Germania înregistrează prețuri de circa 1,78 euro/litru pentru benzină și 1,68 euro/litru pentru motorină. Franța urmează cu 1,68 euro/litru pentru benzină și 1,59 euro/litru pentru motorină.

La polul opus, statele din sud-estul Europei au prețuri semnificativ mai mici. În Bulgaria, un litru de benzină costă aproximativ 1,22 euro, iar motorina 1,24 euro. Malta și Cipru afișează, de asemenea, prețuri reduse, între 1,21 și 1,40 euro pe litru, în funcție de tipul de carburant.

Pentru anul 2026, piața petrolului și a carburanților se așteaptă la o creștere moderată a cererii la nivel global, dar însoțită de un excedent de ofertă semnificativ. Conform estimărilor Agenției Internaționale a Energiei (IEA), cererea globală va crește cu aproximativ 860.000 de barili pe zi, ajungând la un total de 104,78 milioane bpd, majoritatea fiind generate de sectorul petrochimic. În contrast, OPEC anticipează o creștere mai robustă, de 1,38 milioane bpd, susținută de cererea ridicată din China, India și Orientul Mijlociu.