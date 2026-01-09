Impozitul auto stabilit pentru anul 2026 nu va fi revizuit, în pofida criticilor venite din partea proprietarilor de mașini, iar Executivul susține că actuala formulă respectă angajamentele asumate și criterii administrative clare.

Într-un răspuns transmis la solicitarea Economedia, purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat explicit că nu există, în acest moment, intenția de a schimba modul de calcul al taxei.

„Nu există intenție de modificare”, arată răspunsul oficial al Guvernului, care subliniază că sistemul de impozitare a autovehiculelor a fost construit pe baza unui criteriu considerat stabil și ușor de aplicat, respectiv capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în fracțiuni de 200 cm³.

Executivul arată că metoda de calcul este una folosită de ani de zile în România și a fost menținută pentru a evita schimbări bruște în administrarea impozitelor la nivel local. Potrivit autorităților centrale, autoritățile locale aveau deja infrastructura necesară pentru aplicarea acestei formule.

„Autoritățile erau pregătite, software-urile lor erau adaptate la aceste tipuri de calcule”, arată Guvernul.

În contextul reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, mai exact prin jalonul M59, arhitectura generală a sistemului nu a fost modificată, ci doar valorile aplicate fiecărei fracțiuni de cilindree. Astfel, impozitul auto rămâne calculat pe aceeași bază, însă nivelurile au fost ajustate pentru a introduce diferențieri în funcție de norma de poluare.

„Aceste valori au fost diferențiate în funcție de norma de poluare Euro a vehiculului, astfel încât impozitarea să reflecte impactul diferit asupra mediului al vehiculelor cu aceeași cilindree, dar tehnologii diferite. Prin această abordare, vehiculele încadrate în norme Euro mai vechi suportă valori mai ridicate pe fracțiune, în timp ce vehiculele conforme cu standarde Euro recente beneficiază de valori mai reduse sau de creșteri temperate ale impozitului. Diferențierea este bazată pe criterii obiective, armonizate la nivel european și ușor verificabile, fiind compatibilă cu cerințele de politică publică asumate prin PNRR”, arată Guvernul.

Noua formulă de impozit auto aplicabilă de la 1 ianuarie 2026 introduce, potrivit Guvernului, o schimbare de logică, fără a abandona complet criteriul cilindreei. De acum, taxa este calculată atât în funcție de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare, fiind invocat principiul „poluatorul plătește”.

Pentru un motor cuprins între 1,6 și 2,0 litri, impozitul va varia între 238 și 297 de lei în cazul vehiculelor încadrate între Euro 0 și Euro 3, în timp ce pentru Euro 5 valorile vor fi între 213 și 267 de lei. Diferențele există, însă ele nu sunt considerate de autorități drept stimulente agresive pentru înnoirea parcului auto.

Până acum, impozitul auto era perceput aproape exclusiv ca o taxă pe cilindree, iar norma de poluare avea un rol secundar. Noua formulă introduce cinci niveluri distincte de impozitare pentru fiecare tranșă de 200 cmc, corespunzătoare categoriilor Non-Euro/E0–E3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 și hibride cu emisii peste 50 g CO₂/km. Consecința directă este că două mașini cu aceeași cilindree pot ajunge să plătească impozite semnificativ diferite.

Pentru vehiculele vechi și poluante, nivelurile de taxare sunt cele mai ridicate, mai ales în cazul motoarelor mari. De exemplu, la o capacitate de peste 3.000 cmc, impozitul ajunge la 319 lei pentru fiecare fracțiune de 200 cmc, semnificativ mai mult decât în cazul unui Euro 6. Guvernul consideră acest mecanism un semnal fiscal de descurajare a utilizării parcului auto vechi.

În ceea ce privește mașinile hibride, autoritățile precizează că jalonul M59 vizează internalizarea costului de mediu pe baza emisiilor reale. În această logică, categoria generică de „vehicul hibrid” nu este acceptată automat drept indicator al emisiilor scăzute, fiind necesar un nivel sub 50 g CO₂/km. Hibridele cu emisii mai mari sunt tratate similar cu Euro 6, iar reducerea de impozit nu mai este automată.

Textul legislativ prevede că impozitul poate fi redus cu maximum 30%, în baza unei hotărâri a consiliului local. Reducerea devine astfel opțională, variabilă de la o localitate la alta, ceea ce introduce o descentralizare fiscală și posibile diferențe semnificative între primării.

Aplicarea noii formule de impozit auto a generat reacții critice din partea proprietarilor de vehicule, care au semnalat discrepanțe între obiectivul declarat și efectele concrete. Economedia a relatat anterior că majorarea impozitelor a creat nedumeriri, mai ales în rândul celor care dețin mașini hibride sau modele noi.

Mai mulți șoferi au indicat situații în care autoturisme hibride recente sunt impozitate mai mult decât vehicule din aceeași clasă, dar cu motoare termice convenționale. De asemenea, unii contribuabili au atras atenția că nivelul taxelor din România depășește pe cel din alte state europene, ca urmare a noii formule.

Un șofer care a analizat costurile pentru a-și schimba mașina a constatat că ar urma să plătească un impozit de trei ori mai mare pentru un vehicul nou, din aceeași clasă, dar care consumă și poluează semnificativ mai puțin decât mașina sa veche de 19 ani. Un alt cititor Economedia a semnalat o creștere de opt ori a impozitului pentru un automobil hibrid, de la 600 de lei la 4.700 de lei anual.

Un alt caz menționat vizează un Toyota RAV4 hibrid, cu motor de 2.500 cmc, Euro 6, pentru care impozitul a crescut de la 60 de lei în 2025 la 1.330 de lei în 2026, ajungând la doar 50 de lei sub nivelul unui diesel Euro 3 cu aceeași cilindree.

Într-o analiză critică, Sorin Ioniță susține că noile impozite au fost prezentate ca o reformă ecologică, dar nu reflectă în mod real nivelul de poluare. El arată că o mașină hibridă nouă poate ajunge să plătească un impozit similar sau chiar mai mare decât un diesel vechi, non-Euro, extrem de poluant în mediul urban.

„O mașină hibridă nouă plătește, la București, un impozit aproape egal sau chiar mai mare decât un diesel vechi, extrem de poluant, non-Euro”.

Autorul mai arată că legislația se concentrează aproape exclusiv pe emisiile de CO₂ și ignoră alte noxe relevante, precum NOx și particulele fine. În plus, nu se face o diferențiere clară între benzină și diesel, iar poluarea este corelată simplist cu cilindreea, deși motoarele mari asistate electric pot avea un consum urban comparabil sau chiar mai mic decât unele motoare convenționale mai mici.