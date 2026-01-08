Locuitorii municipiului Târgu Mureș se vor confrunta anul acesta cu majorări importante ale impozitelor pe clădiri și terenuri, dar și cu modificări în calculul taxelor pentru vehicule. Conducerea Direcției de Impozite și Taxe din cadrul Primăriei a precizat că ajustările reflectă eliminarea unor deduceri pentru clădirile vechi și actualizarea tarifelor conform normelor fiscale.

Impozitul pe clădiri va crește cu minimum 79% pentru construcțiile noi, în timp ce pentru locuințele vechi, construite în anii ’70, majorările pot depăși 200%. De exemplu, un apartament cu trei camere din Cartierul 1848 (Dâmbu), construit în 1974, va avea impozitul ajustat de la 183 lei la 491 lei anual. Creșteri semnificative sunt prevăzute și pentru impozitul pe terenuri, cu majorări de aproximativ 66-68%. Astfel, un hectar de teren în intravilan va costa între 2.942 și 12.608 lei, în funcție de zona în care se află proprietatea.

În ceea ce privește taxele pe mijloacele de transport, acestea vor fi calculate în funcție de norma de poluare a vehiculului. Totuși, pentru aproximativ 7.000 de mașini mai vechi, pentru care norma euro nu este înscrisă în documentele oficiale, se va aplica aceeași taxă. De exemplu, un autoturism de 1.422 cmc, euro 3, va plăti 156 lei, iar unul de 1.390 cmc, euro 5, va achita 123 lei. În premieră, vor fi impozitate și vehiculele electrice și hibride, cu o taxă de 40 lei pentru motoarele complet electrice, ajustată în funcție de capacitatea cilindrică și coeficienții stabiliți pentru hibride.

Pentru a sprijini contribuabilii, Primăria Târgu Mureș a pus la dispoziție un calculator online al impozitelor auto, care permite verificarea rapidă a sumelor datorate.

Alte taxe și tarife, inclusiv pentru vehicule lente, afișaj publicitar sau autorizații sanitare, au fost ajustate cu rata inflației de 5,6%. Taxele pentru spectacole și serviciile de reclamă vor rămâne neschimbate. De asemenea, Administrația Domeniului Public va indexa în 2026 tarifele pentru ocuparea domeniului public, parcări acoperite, garaje și concesionarea locurilor de veci. Unele tarife au fost eliminate, iar nivelul sancțiunilor rămâne același.

Consiliul Local a stabilit și taxele speciale percepute de Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor, inclusiv taxa pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în valoare de 750 lei.

Plata impozitelor și taxelor locale va începe la 12 ianuarie, atât la ghișeele Primăriei, cât și online. Contribuabilii care vor achita integral până la 31 martie vor beneficia de o bonificație de 10%.