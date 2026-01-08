Declarațiile lui Viktor Orban au fost făcute după o ședință de guvern în cadrul căreia a fost prezentat un raport elaborat de ministrul Finanțelor, document care analizează implicațiile financiare ale planurilor discutate la nivel european.

Potrivit explicațiilor oferite de Orban, Ucraina solicită pentru următorii zece ani fonduri în valoare totală de aproximativ 800 de miliarde de dolari. Premierul maghiar subliniază că această sumă este disproporționată și afirmă că, raportată la bugetul Ungariei, echivalează cu plata pensiilor ungurești pentru o perioadă de 40 de ani sau cu finanțarea sprijinului familial timp de 60 de ani.

„Ucraina cere atâția bani pentru următorii 10 ani, din care s‑ar putea achita pensiile ungurești pentru 40 de ani, sau tot sprijinul familial pentru 60 de ani”, a declarat Viktor Orban.

Șeful guvernului de la Budapesta a mai explicat că raportul prezentat în cadrul ședinței arată consecințe fiscale severe pentru Ungaria, în cazul în care aceste planuri europene ar fi puse în aplicare. Printre efectele menționate se numără:

eliminarea pensiilor lunare suplimentare, cunoscute drept a 13-a și a 14-a pensie;

reducerea alocațiilor familiale.

Un alt efect care ar crește presiunea fiscală asupra contribuabililor maghiari ar fi introducerea unui impozit progresiv pe venit.

„Rezultatele sunt absolut îngrozitoare. Ar elimina pensia lunară nr. 13 și nr. 14, alocațiile familiale ar fi reduse, iar un impozit progresiv pe venit ar împovăra contribuabilii unguri. Toate astea pentru a avea cu ce plăti regimul ucrainean”, a mai spus Orban.

Viktor Orban a insistat asupra faptului că populația trebuie informată cu privire la implicațiile financiare ale acestor planuri. El a anunțat că raportul ministrului responsabil, Bóka, va fi făcut public, punctând că familiile din Ungaria au dreptul să știe ce se discută la Bruxelles. În acest context, premierul a menționat că în luna aprilie ungurii vor avea de ales între ceea ce el a numit drumul spre Bruxelles și drumul spre pace.

„Raportul ministrului Bóka este făcut public, pentru că familiile ungurești au dreptul să știe ce plan vor să coasă la Bruxelles”, a spus Orbán, adăugând că în aprilie „ungurii pot alege între drumul spre Bruxelles și drumul spre pace”

Declarațiile vin pe fondul unor negocieri tensionate între Ungaria și instituțiile europene, care vizează atât finanțarea Ucrainei, cât și viitorul buget al Uniunii Europene. În acest climat, poziția guvernului de la Budapesta rămâne una critică față de nivelul și structura sprijinului financiar propus pentru Kiev.

Mesajul premierului maghiar poate fi vizualizat aici.