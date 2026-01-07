Petrișor Peiu avertizează că dimensiunea ajutorului financiar necesar pentru Ucraina depășește capacitatea actuală a Uniunii Europene de a-l susține fără consecințe economice majore pentru statele membre.

„Viktor Orban susține că Ucraina are nevoie de 800 de miliarde de dolari pentru supraviețuire în următorii 10 ani. Adică 80 de miliarde de dolari/an. Poate UE sa susțină (aproape) singură acest sprijin? Până astăzi, din UE au ajuns în Ucraina puțin peste 200 de miliarde de dolari, din care 80 de miliarde direct din bugetul UE și alte 60 de miliarde de dolari sprijin militar. Asta înseamnă că UE, împreună cu statele membre, au dat cam câte 50 de miliarde de dolari pentru fiecare din cei 4 ani de război”, afirmă parlamentarul AUR.

Liderul senatorilor AUR reamintește că Uniunea Europeană a decis deja acordarea unor împrumuturi consistente pentru Ucraina în următorii ani.

El subliniază că, în anii 2026 și 2027, Uniunea Europeană intenționează să acorde Ucrainei împrumuturi în valoare de 90 de miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 107 miliarde de dolari.

Potrivit acestuia, sursele de finanțare ridică semne de întrebare serioase privind sustenabilitatea bugetară a UE.

Petrișor Peiu explică mecanismele prin care Uniunea Europeană ar urma să finanțeze acest sprijin:

„De unde va lua UE acești bani și cine îi va gestiona? o parte, cea mai mare, vor veni din emiterea de obligațiuni; o altă parte va veni din creșterea contribuțiilor fiecărui stat membru; o parte foarte mica va veni din profiturile anuale ale activelor rusești confiscate. ”

În opinia senatorului AUR, nivelul actual al cheltuielilor europene este deja susținut prin împrumuturi, iar situația se va agrava.

„Bugetul anual al UE este de vreo 200 de miliarde de dolari (cu tot cu cheltuielile de angajament). Pentru a cheltui ce cheltuie astăzi, UE s-a împrumutat și va ajunge în 2027 la o datorie de peste 1050 miliarde de dolari! Cu o dobândă medie cam de 3% pe an la euro! Asta, în același timp în care în UE s-a triplat prețul electricității și gazelor”, adaugă Peiu.

Parlamentarul atrage atenția și asupra intențiilor Comisiei Europene privind viitorul cadru financiar multianual.

Potrivit acestuia, pentru perioada 2028–2034, Comisia Europeană își propune un buget de aproape 2.000 de miliarde de euro, de două ori mai mare decât cel aferent perioadei 2021–2027.

În final, Petrișor Peiu pune sub semnul întrebării modul în care vor fi cheltuiți banii europeni și cine va avea controlul asupra acestora.