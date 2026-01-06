Salariul mediu anual în Uniunea Europeană este de 39.808 euro, potrivit datelor publicate de Eurostat. În zona euro, media urcă la 43.512 euro, însă aceste valori generale maschează diferențe foarte mari între economii.

La un capăt al clasamentului se află state cu venituri medii de peste 80.000 de euro pe an, iar la celălalt, țări unde salariul anual abia depășește 15.000 de euro. Aceste decalaje reflectă niveluri diferite de productivitate, structura pieței muncii și gradul de dezvoltare economică.

Luxemburg se situează pe primul loc în Uniunea Europeană, cu un salariu mediu anual de 82.969 de euro, cel mai ridicat nivel din blocul comunitar. La polul opus se află Bulgaria, cu doar 15.387 de euro pe an, de peste cinci ori mai puțin decât liderul clasamentului.

Doar cinci state membre depășesc pragul de 50.000 de euro salariu mediu anual, respectiv Danemarca, Irlanda, Belgia, Austria și Germania. În schimb, Grecia, Ungaria și Slovacia se situează în partea inferioară a clasamentului, cu venituri medii anuale în jurul valorii de 20.000 de euro.

România ocupă o poziție modestă în ierarhia europeană a salariilor, cu un venit mediu anual de 21.108 euro. Deși acest nivel este peste cel din Bulgaria și peste mediile raportate pentru Grecia, Ungaria și Slovacia, el rămâne semnificativ sub media Uniunii Europene.

Datele mai arată că, în multe state membre, o pondere importantă a populației active lucrează cu jumătate de normă, aspect care influențează valorile medii raportate și comparabilitatea directă între țări.

Amintim că, salariul minim pe economie ar urma să crească de la 4.050 lei la 4.325 lei, începând cu 1 iulie 2026. Măsura a fost comunicată oficial de Guvern și este publicată în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii.

De asemenea, în a doua jumătate a anului 2026 intră în vigoare o modificare deja publicată în Monitorul Oficial. Suma neimpozabilă acordată salariaților plătiți cu salariul minim scade de la 300 lei pe lună la 200 lei. Pentru salariul minim actual de 4.050 lei, suma de 300 lei reduce taxele cu aproximativ 124 lei. Pentru viitorul salariu minim de 4.325 lei, suma de 200 lei va reduce taxele cu doar 83 lei.