La începutul săptămânii, cotațiile gazelor naturale în Europa au coborât cu peste 5%, investitorii indicând o supraofertă la nivel global și semnale de temperare a cererii.

Potrivit Agenția Internațională pentru Energie, Europa a importat în 2025 un volum record de 142 de miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat, cu 28% mai mult față de anul precedent, cantitate care continuă să apese asupra prețurilor.

Tendința nu este limitată la Europa. În Statele Unite, prețurile gazelor naturale au scăzut cu peste 6%, ajungând la aproximativ 3,45 dolari per milion de unități termice britanice, pe fondul prognozelor care indică temperaturi peste medie și o nevoie mai redusă de încălzire.

Pe piețele europene, contractele futures pentru februarie au înregistrat corecții importante, atât în Marea Britanie, cât și în Olanda, unde referința TTF a coborât la puțin peste 27 de euro pe megawatt-oră.

Analiștii atrag atenția că, în pofida scăderilor recente, prețurile energiei rămân vulnerabile la factori precum nivelul stocurilor, condițiile meteo și tensiunile geopolitice.

Totuși, combinația dintre importurile ridicate și oferta globală abundentă generează, cel puțin temporar, un efect de calmare a pieței europene, oferind un respiro pentru companiile și consumatorii dependenți de gaz.

În acest context, premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că intervenția Statelor Unite în Venezuela ar putea avea un impact pozitiv asupra piețelor globale de energie, menționând că SUA și Venezuela ar controla împreună o parte semnificativă a rezervelor mondiale de petrol.

Potrivit Reuters, președintele american Donald Trump a transmis că își dorește participarea la resursele petroliere ale Venezuelei și a încurajat revenirea companiilor americane în sectorul energetic al acestei țări.

Oficiali americani au indicat marilor companii petroliere că investițiile în Venezuela ar putea facilita recuperarea despăgubirilor rezultate din exproprierile din anii 2000.

Unele grupuri, precum Chevron, au rămas active prin parteneriate cu compania de stat PDVSA, în timp ce altele, precum Exxon Mobil și ConocoPhillips, au părăsit țara și au apelat la arbitraj internațional pentru recuperarea pierderilor.

Chiar și într-un scenariu de revenire, specialiștii estimează că va fi nevoie de ani pentru o creștere semnificativă a producției. Deși Venezuela deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, producția a scăzut puternic în ultimele decenii, ajungând recent la aproximativ 1,1 milioane de barili pe zi, mult sub nivelurile istorice.