Într-un interviu acordat pentru CNN, Stephen Miller, șeful de cabinet al președintelui Donald Trump, a declarat că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite.

El a pus sub semnul întrebării legitimitatea controlului exercitat de Danemarca asupra teritoriului și a susținut că, pentru ca SUA să poată asigura securitatea regiunii arctice și a NATO, includerea Groenlandei în componența Statelor Unite ar fi evidentă. Miller a descris Groenlanda drept o colonie daneză și a legat subiectul de interesele strategice americane.

„Adevărata întrebare este: cu ce drept Danemarca își afirmă controlul asupra Groenlandei? Care este baza revendicării teritoriale? Care este baza pentru a considera Groenlanda ca fiind o colonie a Danemarcei? Statele Unite sunt puterea NATO. Pentru ca Statele Unite să asigure securitatea regiunii arctice, să protejeze și să apere NATO și interesele NATO, este evident că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite”, spune Miller, potrivit Politico.

Donald Trump a afirmat în mai multe rânduri că Statele Unite au nevoie de Groenlanda, invocând poziționarea insulei și prezența navelor rusești și chineze în regiune. El a transmis că intențiile Washingtonului sunt serioase și a reiterat, inclusiv în declarații făcute la bordul aeronavei Air Force One, că preluarea Groenlandei este vitală pentru securitatea națională a SUA.

„Avem nevoie de Groenlanda din punct de vedere al securităţii naţionale, iar Danemarca nu va putea să se ocupe de ea. Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni … haideţi să vorbim despre Groenlanda în 20 de zile”, le-a transmis preşedintele american reporterilor de la bordul Air Force One duminică seara.

Trump l-a numit pe Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, trimis special pentru Groenlanda și a asociat tema insulei cu ambițiile economice și strategice globale ale administrației sale.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a respins categoric afirmațiile venite de la Washington, declarând că Statele Unite nu au niciun drept să anexeze teritorii care fac parte din Regatul Danemarcei.

Ea a cerut oprirea amenințărilor la adresa unui aliat apropiat și a subliniat că Groenlanda nu este de vânzare.

„Trebuie să spun acest lucru foarte direct Statelor Unite. Nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să preia Groenlanda”, a spus Frederiksen. „Statele Unite nu au dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei țări din Regatul Danez.” „Prin urmare, aș îndemna insistent Statele Unite să oprească amenințările împotriva unui aliat apropiat din punct de vedere istoric și împotriva unei alte țări și a unui alt popor care a spus foarte clar că nu sunt de vânzare”, a adăugat Frederiksen într-un comunicat.

Liderul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a calificat declarațiile lui Stephen Miller drept o lipsă de respect, dar a îndemnat populația să nu intre în panică și a transmis că viitorul țării nu va fi decis prin dezbateri pe rețelele de socializare.

„Țara noastră nu este de vânzare, iar viitorul nostru nu va fi modelat de dezbaterile de pe rețelele de socializare”, a postat el duminică pe Facebook.

Mai mulți lideri europeni, inclusiv premierul suedez Ulf Kristersson și președintele finlandez Alexander Stubb, au transmis mesaje de susținere a suveranității Groenlandei.

De asemenea, David McAllister, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, a afirmat că Groenlanda este o parte autoguvernată a Regatului Danemarcei și că viitorul său trebuie decis exclusiv de populația locală.

„Groenlanda este o parte autoguvernată a Regatului Danemarcei. Groenlanda este suverană. Viitorul Groenlandei va fi decis în Groenlanda de către poporul Groenlandei”, a spus el.

O declarație a Serviciul European de Acțiune Externă a subliniat necesitatea respectării dreptului internațional și a Cartei ONU, fără a menționa explicit Groenlanda.

Și premierul Poloniei, Donald Tusk, a transmis în acest context un mesaj ferm privind viitorul Uniunii Europene, avertizând că aceasta se apropie de un punct critic. El a subliniat că o Europă slăbită și lipsită de unitate nu va fi luată în serios pe scena internațională și ar putea deveni irelevantă din punct de vedere strategic.

Tusk a îndemnat la întărirea capacităților de apărare și la coeziune între statele membre. A insistat că este timpul ca Europa să creadă în propria forță și să acționeze unitar, avertizând că în lipsa solidarității „suntem terminați”.

„Este deja clar. Trebuie să credem, în sfârșit, în propria noastră forță, să continuăm să ne consolidăm capacitățile de apărare și să rămânem mai uniți ca niciodată. Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați”, a scris premierul polonez.

Experți citați de presa internațională au arătat că Statele Unite ar putea încerca să își extindă influența asupra Groenlandei prin mijloace politice și de influență, nu printr-o intervenție militară directă.

Rahman, expert al Eurasia Group, a declarat că o eventuală criză în Groenlanda ar putea provoca tensiuni serioase între Uniunea Europeană și NATO. În acest context, liderii europeni sunt precauți, având în vedere dependența de sprijinul american în cazul Ucrainei și riscul unei rupturi strategice cu Washingtonul.