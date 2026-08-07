Un cetățean român a fost arestat în Germania sub acuzația de spionaj. MAE: Autorităţile au pus în executare un mandat de arestare

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat joi seara că autoritățile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine, landul Renania de Nord-Westfalia, în urma căruia un cetățean român a fost arestat sub acuzația de spionaj.

Potrivit precizărilor transmise de MAE, până în acest moment, la nivelul Consulatului General al României de la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățeanului român arestat sau a membrilor familiei acestuia.

Informațiile vin în contextul în care presa centrală a relatat că Parchetul Federal al Germaniei a anunțat arestarea a două persoane acuzate că ar fi desfășurat activități de spionaj în favoarea Rusiei.

„Cu referire la arestarea unui cetăţean român în Germania acuzat de spionaj, MAE precizează: Autorităţile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiţie din Rheine (Renania de Nord-Westfalia) prin care a fost arestat un cetăţean român. Menţionăm că, până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn nu au fost înregistrate solicitări de asistenţă consulară din partea cetăţeanului român în cauză sau a familiei acestuia”, a informat Ministerul român al Afacerilor Externe.

Conform informațiilor apărute în presa germană, cei doi suspecți sunt o femeie, reținută în orașul Rheine din nord-vestul Germaniei, și un bărbat, arestat în orașul Elda din sud-estul Spaniei.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că mandatul de arestare executat de autoritățile germane a fost emis de Curtea Federală de Justiție din Rheine, iar cetățeanul român este vizat de acuzații de spionaj în cadrul anchetei desfășurate de autoritățile germane.

Cazul a devenit public în luna martie, când procurorii federali germani au anunțat arestarea unui cetățean ucrainean și a unei cetățene române, suspectați că ar fi desfășurat activități de spionaj în favoarea unui serviciu de informații rus, potrivit informațiilor publicate la momentul respectiv de Reuters.