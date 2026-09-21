Friedrich Merz, față în față cu un dezastru. AfD a obținut din nou primul loc într-un scrutin regional din Germania: Mulți oameni se opun sprijinului acordat Ucrainei

Alternativa pentru Germania (AfD) s-a clasat pe primul loc în alegerile regionale desfășurate duminică în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest, din nord-estul Germaniei, potrivit proiecțiilor de vot. Rezultatul reprezintă cea mai slabă performanță înregistrată de partidul conservator al cancelarului Friedrich Merz într-un scrutin regional după 1949.

Friedrich Merz a catalogat rezultatul drept un dezastru după publicarea sondajelor de la ieșirea de la urne, însă a transmis că intenționează să rămână cancelar și să continue agenda sa de reforme, în condițiile în care înaintea scrutinului existaseră speculații că un rezultat slab i-ar putea determina demisia, conform Reuters.

Potrivit proiecțiilor difuzate de televiziunea publică ARD, AfD urma să obțină 38,3% dintre voturi în Mecklenburg-Pomerania de Vest, fiind urmată de Partidul Social-Democrat (SPD), de centru-stânga, cu 35,4%. Conservatorii lui Merz coborâseră la 4,9%, sub pragul electoral de 5% necesar pentru intrarea în parlamentul landului, ceea ce indica posibilitatea ca partidul să nu obțină niciun mandat.

Rezultatul reprezintă al doilea scrutin regional din această lună în care AfD se clasează pe primul loc. Formațiunea conduce și în sondajele de opinie la nivel național, însă celelalte partide principale din Germania au refuzat până acum să colaboreze cu aceasta și să îi permită accesul la guvernare.

Un alt scrutin desfășurat duminică a avut loc în capitala Germaniei. Acolo, partidul Die Linke, formațiune de extremă stânga, se afla pe primul loc cu 25,3% din voturi, în timp ce conservatorii lui Friedrich Merz, care guvernează în prezent Berlinul într-o coaliție cu SPD, au coborât la 19%.

AfD a înregistrat, de asemenea, o creștere în capitala considerată în mod tradițional liberală, ajungând la 16,3%. Pentru Die Linke, rezultatul reprezintă o premieră, fiind pentru prima dată când formațiunea se clasează pe primul loc într-un scrutin din landul Berlin. Partidul susține naționalizarea locuințelor deținute de proprietari corporativi și plafonarea chiriilor. Rezultatele finale au confirmat ulterior victoria Die Linke, cu 25,3%, față de 19% pentru CDU și 16% pentru AfD.

Rezultatele de duminică nu reprezintă neapărat o lovitură decisivă pentru Friedrich Merz, însă popularitatea redusă a cancelarului, reformele nepopulare și victoria anterioară a AfD în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt au pus sub semnul întrebării viitorul său politic.

Marcel Fratzscher, președintele institutului de cercetare DIW din Berlin, a apreciat că rezultatele vor face și mai dificil pentru guvernul federal să obțină curajul și sprijinul politic necesare pentru un program amplu de reforme. În opinia sa, dacă partidele din coaliția de guvernare își mențin liniile roșii, blocajul politic s-ar putea consolida, slăbiciunea economică ar putea persista, iar probabilitatea unei victorii a AfD la alegerile federale din 2029 ar putea crește.

Premierul landului Mecklenburg-Pomerania de Vest, social-democrata Manuela Schwesig, și-a consolidat poziția în sondaje înaintea alegerilor, criticând atât AfD, cât și reformele guvernului federal condus de Merz.

Schwesig a afirmat, de asemenea, că AfD a câștigat voturi prin criticarea sprijinului acordat de Germania Ucrainei. Ea susținuse anterior proiectele Nord Stream prin care gazul rusesc era transportat prin zona de coastă a landului său de la Marea Baltică spre Germania, înainte ca infrastructura să fie distrusă în 2022, după care și-a schimbat poziția.

Potrivit lui Schwesig, în landul său există mulți oameni care se opun sprijinului financiar și militar pentru Ucraina. Ea a mai indicat că o parte dintre alegători își doresc reluarea transportului de energie prin Nord Stream.

Vicecancelarul german Lars Klingbeil, care este și liderul SPD, a semnalat la rândul său că dorește o schimbare de direcție, invocând preocupările alegătorilor legate de reformele din domeniul pensiilor.

Friedrich Merz a ales însă să își mențină agenda de reforme, despre care spune că are rolul de a relansa creșterea economică slabă din cea mai mare economie a Europei. Cancelarul a susținut că reformele necesită fermitate, consecvență și răbdare și le-a prezentat drept un antidot la ceea ce consideră a fi influența tot mai puternică a autoritarismului asupra societății.

„În primul rând, în landul meu, mulți oameni se opun sprijinului acordat Ucrainei, atât celui financiar, cât și celui militar. În al doilea rând, mulți oameni își doresc, de asemenea, ca energia să circule din nou prin Nord Stream”, a spus ea, potrivit sursei menționate.

Alegerile din Mecklenburg-Pomerania de Vest, un land în mare parte rural din fosta Germanie de Est comunistă, și cele din Berlin au avut loc după scrutinul din 6 septembrie din Saxonia-Anhalt. În acel land, AfD s-a apropiat de obținerea unei majorități absolute, un rezultat rar în politica regională germană.

În puțin peste un deceniu, AfD, formațiune care susține măsuri dure pentru deportarea străinilor care nu au drept de ședere în Germania, restabilirea legăturilor energetice cu Rusia și renunțarea la euro, s-a transformat dintr-o mișcare eurosceptică marginală în partidul cu cea mai mare susținere în sondajele naționale.

Succesul obținut în Saxonia-Anhalt, pe care formațiunea îl consideră primul pas către câștigarea alegerilor federale programate în 2029, a produs reacții puternice în Europa.

Rezultatele de duminică evidențiază avansul înregistrat de AfD în ultimii ani și ridică noi întrebări cu privire la strategia cunoscută drept „firewall”. Aceasta presupune refuzul celorlalte partide principale de a încheia acorduri de coaliție cu AfD.

Friedrich Merz a fost ales anul trecut pe baza promisiunii de a implementa reforme menite să readucă economia germană stagnantă pe o traiectorie de creștere. De atunci, cancelarul a întâmpinat dificultăți în a câștiga sprijinul alegătorilor, iar o serie de erori de comunicare au amplificat nemulțumirea față de reformele nepopulare din domeniile pensiilor, fiscalității și sănătății.

Nemulțumirea față de guvernul federal a influențat campaniile electorale atât în Mecklenburg-Pomerania de Vest, cât și la Berlin. Alegătorii s-au concentrat în special asupra creșterii costurilor energiei și locuințelor.

Vineri, Merz a prezentat un pachet de măsuri destinat reducerii presiunii asupra consumatorilor, care includea reduceri de taxe pentru benzină și motorină.

Mai mulți alegători din Mecklenburg-Pomerania de Vest au indicat costurile de trai drept una dintre principalele lor preocupări. În capitala landului, Schwerin, un alegător a arătat că, la nivelul salariilor locale, oamenilor le este tot mai greu să își permită diverse cheltuieli.

Un alt alegător, un bărbat în vârstă, a criticat finanțarea ajutorului extern și a susținut că banii ar trebui utilizați în Germania, pentru țară, copii și pensionari. Acesta a solicitat ca identitatea sa să nu fie făcută publică.