Facturile Hidroelectrica pot fi diferite dacă nu faci acest lucru între 22 și 26 septembrie
SURSA FOTO: Facebook, Hidroelectrica
Clienții Hidroelectrica trebuie să transmită indexul autocitit în perioada 22-26 septembrie, pentru ca facturile de energie să fie calculate pe baza consumului real. Transmiterea indexului permite evitarea valorilor estimate și poate contribui la o facturare mai apropiată de cantitatea efectiv consumată.
Hidroelectrica le transmite clienților ce au de făcut zilele acestea. Totul se poate face online
Pentru consumatorii care nu comunică indexul în intervalul stabilit, factura poate fi emisă pe baza unei estimări. În acest caz, valoarea facturată poate să nu corespundă consumului din perioada respectivă, urmând ca diferențele să fie regularizate ulterior, după verificarea indexului real.
Factura Hidroelectrica poate fi achitată integral online, fără să fie necesară crearea unui cont sau autentificarea în portalul destinat clienților. Pentru efectuarea plății sunt necesare numărul de contract și numărul facturii.
Indexul trebuie transmis între 22 și 26 septembrie
Comunicarea indexului este importantă pentru calcularea facturii în funcție de energia consumată efectiv. Atunci când valoarea contorului este transmisă furnizorului, consumatorul poate evita facturarea pe baza unei estimări.
Hidroelectrica le solicită clienților să transmită indexul în perioada 22-26 a fiecărei luni. Intervalul este cel în care consumatorii pot comunica valoarea înregistrată de contor prin canalele puse la dispoziție de companie.
Indexul poate fi transmis prin Portalul Client Hidroelectrica, prin aplicația iHidro sau telefonic. Pentru transmiterea telefonică este disponibil numărul gratuit 0800 800 359.
Compania le recomandă clienților să verifice valoarea indexului înainte de transmitere și să se asigure că aceasta este comunicată corect și la timp. Respectarea perioadei de autocitire permite furnizorului să utilizeze informația transmisă la procesul de facturare.
Modalități de transmitere a indexului
Clienții Hidroelectrica au la dispoziție mai multe variante pentru comunicarea indexului. Una dintre acestea este Portalul Client, accesibil online, unde consumatorii își pot gestiona informațiile referitoare la contract și consum. O altă opțiune este aplicația iHidro, disponibilă pentru dispozitivele cu sistem de operare Android și iOS.
Transmiterea indexului nu este disponibilă în orice zi a lunii, ci doar în intervalul 22-26. Din acest motiv, consumatorii care doresc ca factura să țină cont de valoarea indicată de contor trebuie să comunice datele în perioada stabilită.
În situația în care indexul nu este transmis, furnizorul poate utiliza o valoare estimată pentru emiterea facturii. Valoarea estimată poate fi diferită de consumul efectiv, iar diferențele pot fi corectate ulterior prin regularizare.
Cum se creează contul în aplicația iHidro
Clienții care doresc să utilizeze aplicația iHidro pot să își creeze un cont după finalizarea procesului de contractare. Hidroelectrica precizează pașii necesari pentru clienții noi care vor să folosească aplicația.
„Dacă ești client nou și ai finalizat cu succes procesul de contractare, următorul pas este crearea contului în aplicația iHidro.
- Descarcă aplicația din Google Play, AppStore sau intră pe ihidro.ro/Portal,
- Accesează secțiunea „Înregistrează-te”,
- Completează datele necesare (CNP + POD pentru persoane fizice și CUI + POD pentru firme)”, transmite Hidroelectrica.
Aplicația poate fi descărcată din Google Play sau AppStore, iar utilizatorii pot accesa și platforma online ihidro.ro/Portal. După accesarea secțiunii dedicate înregistrării, sunt solicitate datele necesare identificării contractului și a locului de consum.
Pentru persoanele fizice, datele indicate de companie pentru înregistrare sunt CNP și POD. În cazul firmelor, sunt necesare CUI și POD. După completarea informațiilor solicitate, clienții pot utiliza contul pentru accesarea serviciilor disponibile în platforma iHidro.
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