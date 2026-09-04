Ai primit o factură uriașă la curent după luni cu sume mici. Ce trebuie să verifici înainte să plătești

Consumatorii din România pot primi o factură la curent de 1.500, 2.000 sau chiar 3.000 de lei după mai multe luni în care au achitat sume mult mai mici. Diferența poate proveni din regularizarea consumului estimat, dar factura nu trebuie considerată automat corectă. Clientul trebuie să verifice indexul, perioada facturată și modul în care a fost stabilit consumul. În anumite situații, suma acumulată poate fi eșalonată la plată.

O factură la curent cu o valoare mult mai mare decât cele primite anterior trebuie verificată prin compararea indexului înscris în document cu cel afișat în acel moment de contor. Consumatorul trebuie să urmărească și dacă furnizorul a folosit un consum estimat, un index transmis prin autocitire sau o valoare stabilită în urma citirii efective a contorului.

Perioada pentru care a fost calculată suma reprezintă un alt element important. O factură neobișnuit de mare poate acoperi diferențe de consum acumulate pe parcursul mai multor luni, fără ca acest lucru să însemne neapărat că furnizorul a făcut o eroare.

De exemplu, dacă o gospodărie a consumat în realitate aproximativ 250 kWh pe lună, dar facturile precedente au fost calculate pentru numai 120 kWh lunar, cantitatea de energie nefacturată nu dispare. Diferența va fi inclusă la regularizare și poate determina emiterea unei facturi considerabil mai mari.

Apariția unor astfel de diferențe poate fi prevenită în multe situații prin transmiterea lunară a indexului. Autocitirea trebuie efectuată în intervalul comunicat de furnizor, astfel încât facturile să reflecte cât mai exact consumul real.

Consumatorul trebuie să facă verificări suplimentare atunci când indexul înscris în factură este mai mare decât cel afișat de contor, consumul pare imposibil în raport cu istoricul locuinței sau documentul conține alte neconcordanțe. Primul pas este fotografierea contorului, astfel încât indexul să fie vizibil și să poată fi folosit ca dovadă.

Factura contestată și documentele emise în lunile precedente trebuie păstrate. Acestea permit compararea consumului, a indexurilor folosite și a perioadelor pentru care au fost calculate sumele.

Consumatorul trebuie apoi să contacteze furnizorul și să solicite explicații clare despre modul de calcul, indexul utilizat și intervalul facturat. Dacă există suspiciunea unei erori, contestația sau sesizarea trebuie depusă în scris, prin unul dintre canalele puse la dispoziție de companie.

Transmiterea sesizării în formă scrisă îi permite clientului să păstreze dovada demersului și să obțină un număr de înregistrare. Factura nu trebuie lăsată pur și simplu neplătită, deoarece faptul că suma pare prea mare nu anulează obligațiile prevăzute în contract.

O facturăcalculată corect nu înseamnă neapărat că întreaga diferență acumulată într-o perioadă lungă trebuie achitată imediat, printr-o singură plată. Regulamentul de furnizare a energiei electrice aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei prevede situații în care furnizorul trebuie să îi ofere clientului posibilitatea eșalonării.

O asemenea facilitate poate fi acordată inclusiv atunci când intervalul de facturare a fost mai mare decât cel prevăzut în contract sau în reglementările aplicabile. Dreptul la eșalonare depinde însă de motivul acumulării diferenței și de situația concretă în care a fost emisă factura.

Dacă suma solicitată acoperă consumuri acumulate pe parcursul mai multor luni, clientul trebuie să îi ceară furnizorului, în scris, să precizeze dacă factura poate fi eșalonată și în ce condiții. Nu orice factură mare poate fi împărțită automat în rate.

Consumatorul care observă o posibilă eroare trebuie să verifice indexul contorului și istoricul facturilor, să fotografieze aparatul și să solicite furnizorului explicații detaliate privind calculul. Dacă neconcordanțele persistă, acesta trebuie să depună o sesizare scrisă și să solicite eșalonarea sumei atunci când condițiile de facturare permit această facilitate.

În cazul în care compania nu rezolvă problema după înregistrarea sesizării, clientul se poate adresa ANRE. Reclamația trebuie însoțită de facturi, fotografia contorului, sesizarea transmisă furnizorului și răspunsul primit din partea companiei.

În funcție de natura neînțelegerii, consumatorul poate avea la dispoziție și alte proceduri pentru soluționarea litigiului. Documentele care demonstrează indexul real și demersurile efectuate sunt esențiale pentru verificarea situației.

O factură de câteva ori mai mare decât valorile obișnuite nu trebuie ignorată. Suma poate proveni din recuperarea, prin regularizare, a unui consum care nu a fost facturat integral în lunile precedente, dar poate fi și rezultatul folosirii unui index greșit sau al unei probleme de facturare. Verificarea rapidă a contorului și contestarea documentată îi permit consumatorului să clarifice modul în care a fost calculată suma.