Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% din 2027. Avertisment de la Ministerul Energiei: Suntem în discuții cu ANRE

Facturile la energie ar putea crește cu cel puțin 5% în 2027, estimează Sorin Elisei, secretar general al Ministerului Energiei. Oficialul spune că estimarea ar putea fi actualizată în perioada următoare, pe măsură ce sunt încheiate noi contracte cu livrare în 2027 și sunt analizate cantitățile deja angajate.

În ceea ce privește gazele naturale, România are în prezent aproape 2,3 miliarde de metri cubi înmagazinați, iar gradul de umplere a depozitelor ar urma să ajungă aproape de 80% până la 1 octombrie. Nivelul este considerat mai bun decât media Uniunii Europene.

Sorin Elisei estimează că stocurile existente ar trebui să fie suficiente pentru a acoperi necesarul în cazul unei perioade de aproximativ o săptămână de ger, cu temperaturi cuprinse între -10 și -20 de grade Celsius.

„Aici sunt două perspective. Unu: mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Cum spuneți, suntem într-adevăr mai bine decât în media Uniunii Europene. Pe de altă parte, așa este, în condițiile în care avem o iarnă grea pentru o perioadă de o săptămână de geruri, să zicem, de -10, -20 de grade Celsius, depozitele vor reuși să facă față. Avem aproape 2,3 miliarde metri cubi în acest moment înmagazinat”, a declarat Elisei la Digi24.

Nivelul gazelor din depozite este în prezent cu aproximativ 10% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit oficialului Ministerului Energiei, una dintre explicații este legată de evoluția prețurilor de pe piețele internaționale.

Cotațiile gazelor naturale au crescut semnificativ în ultima perioadă, iar furnizorii au devenit mai precauți în privința achiziției și înmagazinării gazelor la prețuri ridicate. Aceștia trebuie să ia în calcul că gazele cumpărate scump și extrase ulterior din depozite vor avea un cost și mai mare, deoarece la preț se adaugă și tariful de înmagazinare.

În aceste condiții, există riscul ca furnizorii să întâmpine dificultăți în găsirea unor clienți dispuși să cumpere gazul la un preț mai ridicat în timpul iernii.

Piața este influențată și de volatilitatea ridicată a prețurilor, care reacționează de la o zi la alta la informațiile privind conflictul din Orientul Mijlociu. Cotațiile pot crește sau scădea rapid, ceea ce contribuie la prudența furnizorilor în ceea ce privește înmagazinarea.

„Presupunerea noastră este că prețul gazului natural, care a avut niște evoluții din perspectivă de cotații internaționale, au crescut semnificativ în ultima perioadă, au făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a-l scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare, pentru că se adaugă și tariful de înmagazinare, și astfel să nu mai aibă clienți cărora să-l vândă. E o piață, doamnă, care așteaptă de pe o zi pe alta veștile din… despre conflictul din Orientul Mijlociu, există multă volatilitate în preț, crește, scade și atunci există această precauție legată de înmagazinare”, a mai spus Sorin Elisei.

În privința energiei electrice, Sorin Elisei spune că este nevoie de încă trei luni, respectiv septembrie, octombrie și noiembrie, pentru o evaluare mai precisă a prețului final al energiei angro pentru 2027.

Oficialul arată că în sistem intră mai multe capacități de producție și stocare. Sunt dezvoltate baterii și capacități regenerabile, iar în perioada următoare vor fi puse în funcțiune și surse clasice de producție.

Această capacitate suplimentară ar putea ajunge să depășească nivelul cererii, respectiv al consumului, ceea ce ar putea determina o reechilibrare a prețurilor.

Nivelurile ridicate actuale ale prețurilor nu reprezintă o problemă limitată la România. Situația este prezentă la nivel regional și în Europa de Vest, iar piețele cuplate determină transmiterea efectelor între statele europene. În acest context, prețurile sunt ridicate atât la energia electrică, cât și la gaze.

„Dacă vorbim despre energie electrică, acolo cred că vă referiți… Am mai spus că trebuie să așteptăm aceste luni – septembrie, octombrie și noiembrie – pentru a vedea care este, până la urmă, prețul final al energiei angro pentru 2027. Vedem cu toții totuși că sunt multe capacități, și baterii, și regenerabile, și vor fi și surse clasice care se pun în funcțiune. Toată această capacitate adițională are potențialul de a depăși oferta de producție, să depășească cererea, adică, mă rog, consumul, și atunci prețul se va reechilibra. Prețul este așa în acest moment și are valori ridicate pe o criză care nu este numai în România, este și la nivel regional și o vedem și în Europa de Vest. Piețele fiind cuplate, avem prețuri cuplate și un impact la nivel european, avem prețuri mari și la energie electrică, și la gaze, din păcate”, a subliniat Elisei.

În ceea ce privește impactul asupra facturilor consumatorilor, Sorin Elisei își menține în prezent estimarea privind o creștere de minimum 5% în 2027.

Ministerul Energiei discută cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru a avea o imagine mai clară asupra situației din 2027, inclusiv din perspectiva contractelor deja încheiate și a cantităților de energie angajate.

Estimarea ar putea fi actualizată în săptămânile următoare, pe măsură ce vor fi încheiate noi contracte cu livrare în 2027. Oficialul estimează că ministerul ar putea reveni cu o nouă evaluare în aproximativ una-două săptămâni.

„Din perspectiva aceasta, așa cum am mai declarat, eu unul cred că avem un impact de minimum 5% pentru 2027. Cred că, și așa cum suntem în discuții cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru a vedea mai bine 2027 din perspectiva contractelor care sunt încheiate și a cantităților care sunt angajate, putem, și e o discuție care va evolua, și săptămânile următoare vom putea să mai actualizăm aceste estimări pe măsură ce se încheie contracte cu livrare în 2027”, a explicat acesta.

În acest moment, contractele încheiate la prețuri mai mari reprezintă o proporție redusă din consumul național. Potrivit datelor prezentate de Sorin Elisei, România consumă aproximativ 50-52 TWh, iar energia vândută cu un preț cu 12% mai mare reprezintă o cantitate infimă, de sub 2-3% din consumul național estimat pentru anul următor.

Au existat încercări din partea unor producători sau furnizori de a încheia contracte la prețuri mult mai mari, însă acestea nu au fost finalizate cu succes în proporția anticipată. În plus, există contracte care expiră anul viitor, inclusiv unele care ajung la termen la sfârșitul acestui an.

Calculul privind evoluția prețurilor și impactul asupra facturilor este, prin urmare, unul complex și trebuie actualizat pe măsură ce piața se modifică.

„Eu îmi păstrez deocamdată estimarea. Încă o dată, au fost încercări ale anumitor producători sau furnizori de a vinde la niște prețuri mult mai mari, și pe asta mă bazez, ele nu au fost cu succes încheiate aceste contracte. Încă o dată, creșterea de 12% pe care o vedeți este pe o cantitate infimă. Dacă România consumă undeva la 50–52 de TWh, s-a vândut energie cu 12% mai scumpă nici măcar 2 sau 3% din consumul național nu s-a vândut pentru anul viitor. Mai sunt și contracte care expiră inclusiv anul viitor, care expiră la finalul acestui an. E un calcul destul de laborios și de aceea vă spun că vom reveni, cred eu, într-o săptămână, două cu niște estimări”, a subliniat Sorin Elisei.

Sorin Elisei a vorbit și despre situația de la Cernavodă, unde lucrările și inițiativele continuă. Potrivit acestuia, nivelul apei din bazinul de retenție a crescut.

Autoritățile urmăresc evoluția lucrărilor și efectele acestora asupra situației de la centrală. În funcție de rezultatele obținute, Ministerul Energiei va putea comunica un orizont pentru repornirea cel puțin a unui reactor.

În ceea ce privește posibilitatea ca un reactor să fie repornit chiar în săptămâna următoare, estimarea prezentată de oficial este că acest lucru nu se va întâmpla la acel moment.

„Pe Cernavodă în continuare se fac anumite lucrări și inițiative. Există o creștere a nivelului de apă în bazinul de retenție. Pe măsură ce lucrările își produc efectele vom comunica vizavi de orizontul repornirii măcar a unui reactor”, a declarat el.

Oficialul Ministerului Energiei a abordat și problema eventualelor sume care ar putea fi pierdute ca urmare a neîndeplinirii unor obiective asumate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în ceea ce privește capacitățile pe cărbune.

Valoarea exactă a eventualei penalizări va depinde de evaluarea experților Comisiei Europene. Calculele realizate de partea română, considerate optimiste, indică o posibilă penalizare cuprinsă între 77 și 124 de milioane de euro.