PSD a luat decizia fermă de a-și asuma guvernarea. Bogdan Ivan: Situația economică impune măsuri urgente. Avem obligația să acționăm pentru oameni

Bogdan Ivan anunță că PSD a luat decizia de a-și asuma guvernarea, în contextul situației economice și sociale actuale. Social-democratul susține că majorarea prețurilor la carburanți, nivelul dobânzilor și evoluția cursului valutar pun o presiune tot mai mare asupra populației și cere un „pact politic pentru români” odată cu începerea noii sesiuni parlamentare.

Bogdan Ivan atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă populația și susține că sunt necesare măsuri rapide pentru reducerea presiunii asupra bugetelor familiilor.

„Situația economică actuală impune măsuri urgente, în condițiile creșterii prețurilor la carburanți, a dobânzilor și a cursului valutar care apasă din ce în ce mai greu pe umerii fiecărei familii”, a transmis Bogdan Ivan.

Acesta a făcut referire și la discuțiile pe care le-a avut recent cu oamenii din Bistrița, afirmând că situația este dificilă atât pentru familiile cu venituri reduse, cât și pentru pensionari.

„Discuțiile pe care le-am avut recent cu oamenii din Bistrița mi-au arătat o realitate dură. Sunt români care muncesc neîncetat doar pentru a pune mâncare pe masă și pensionari care trebuie să aleagă între hrană, medicamente și facturi. Astăzi, statistic, avem 200 de mii de copii care se culcă flămânzi. Trebuie să schimbăm ceva!”, a afirmat acesta.

Bogdan Ivan susține că populația așteaptă o schimbare din partea clasei politice după demiterea Guvernului și critică modul în care fostul Executiv a gestionat crizele din energie și sănătate.

„Oamenii așteaptă maturitate din partea clasei politice și o schimbare reală după eșecul guvernului demis de a gestiona crizele din energie și sănătate”, a transmis social-democratul.

În acest context, Ivan anunță că PSD a luat decizia de a-și asuma participarea la guvernare.

„Noul început de sesiune parlamentară trebuie să aducă un pact politic pentru români. De aceea, alături de colegii mei din Partidul Social Democrat, am luat decizia fermă de a ne asuma guvernarea.”

Reprezentantul PSD susține că România dispune de resursele necesare pentru depășirea actualei perioade și că măsurile viitorului Executiv trebuie să urmărească atât reducerea prețurilor, cât și creșterea veniturilor populației.