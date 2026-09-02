Peste jumătate dintre români folosesc servicii bancare online. Aproape 80% au plătit cu cardul la cumpărături pe internet

Serviciile bancare digitale au devenit o obișnuință pentru o mare parte dintre români. Peste jumătate folosesc în mod curent Internet Banking sau Mobile Banking, aproape 80% au făcut plăți cu cardul la cumpărături online, iar aproximativ jumătate utilizează telefonul pentru a plăti în magazine, potrivit unui sondaj.

Datele sondajului arată că 51% dintre respondenți utilizează Internet Banking sau Mobile Banking în mod curent, cel puțin săptămânal.

Alți 21% apelează la asemenea servicii mai rar sau doar ocazional. În schimb, 28% dintre cei chestionați spun că nu folosesc deloc serviciile bancare online.

Tot mai cunoscut este și RoPay, serviciul românesc de plăți și transferuri care permite realizarea rapidă a operațiunilor direct din aplicațiile de mobile banking. Aproximativ 54% dintre respondenți declară că au auzit deja despre acesta.

Digitalizarea serviciilor financiare se vede și în comportamentul de cumpărare. Aproape 80% dintre respondenți au folosit cardul bancar pentru cel puțin o plată la cumpărături online.

În același timp, 59% utilizează constant cardul sau un cont bancar pentru achitarea facturilor lunare.

Telefonul este folosit tot mai mult și la cumpărăturile din magazinele fizice. Aproximativ 49,38% dintre respondenți declară că utilizează Google Pay sau Apple Wallet pentru astfel de plăți.

Numerarul nu a dispărut însă din preferințele românilor. Cea mai mare categorie, reprezentând 39,36% dintre respondenți, folosește atât numerar, cât și cardul sau telefonul atunci când plătește în magazine.

Alți 30% plătesc doar cu cardul sau telefonul, în timp ce aproximativ un sfert dintre cei chestionați folosesc exclusiv numerar. Puțin peste 6% spun că efectuează plăți doar cu telefonul, prin scanarea unui cod QR.

Sondajul arată că 67% dintre respondenți obișnuiesc să își monitorizeze în fiecare lună bugetul, urmărind veniturile și cheltuielile.

Puțin peste 15% fac acest lucru numai în anumite luni, iar aproximativ 17% spun că își verifică bugetul rareori sau niciodată.

În ceea ce privește economiile, depozitele bancare reprezintă cea mai frecventă alegere. Puțin peste 26% dintre respondenți spun că își păstrează astfel banii economisiți.

Conturile curente sunt preferate de 20,53%, iar 18,63% păstrează economiile sub formă de numerar în lei.

Valuta reprezintă o altă variantă pentru economiile românilor. Puțin peste 17% dintre respondenți își păstrează banii în euro sau dolari americani.

Peste 16% au ales să investească economiile în acțiuni sau fonduri de investiții. Criptomonedele se află mult mai jos în preferințe, fiind indicate de puțin peste 1% dintre participanții la sondaj.

Cercetarea a fost realizată online de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de persoane din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. Dintre participanți, 60% sunt salariați, peste 80% locuiesc în mediul urban, iar 58% au studii superioare sau postuniversitare.