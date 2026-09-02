Peste jumătate dintre români folosesc servicii bancare online. Aproape 80% au plătit cu cardul la cumpărături pe internet
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Serviciile bancare digitale au devenit o obișnuință pentru o mare parte dintre români. Peste jumătate folosesc în mod curent Internet Banking sau Mobile Banking, aproape 80% au făcut plăți cu cardul la cumpărături online, iar aproximativ jumătate utilizează telefonul pentru a plăti în magazine, potrivit unui sondaj.
51% dintre români folosesc frecvent Internet Banking sau Mobile Banking
Datele sondajului arată că 51% dintre respondenți utilizează Internet Banking sau Mobile Banking în mod curent, cel puțin săptămânal.
Alți 21% apelează la asemenea servicii mai rar sau doar ocazional. În schimb, 28% dintre cei chestionați spun că nu folosesc deloc serviciile bancare online.
Tot mai cunoscut este și RoPay, serviciul românesc de plăți și transferuri care permite realizarea rapidă a operațiunilor direct din aplicațiile de mobile banking. Aproximativ 54% dintre respondenți declară că au auzit deja despre acesta.
Aproape jumătate folosesc telefonul pentru a plăti în magazine
Digitalizarea serviciilor financiare se vede și în comportamentul de cumpărare. Aproape 80% dintre respondenți au folosit cardul bancar pentru cel puțin o plată la cumpărături online.
În același timp, 59% utilizează constant cardul sau un cont bancar pentru achitarea facturilor lunare.
Telefonul este folosit tot mai mult și la cumpărăturile din magazinele fizice. Aproximativ 49,38% dintre respondenți declară că utilizează Google Pay sau Apple Wallet pentru astfel de plăți.
Numerarul nu a dispărut însă din preferințele românilor. Cea mai mare categorie, reprezentând 39,36% dintre respondenți, folosește atât numerar, cât și cardul sau telefonul atunci când plătește în magazine.
Alți 30% plătesc doar cu cardul sau telefonul, în timp ce aproximativ un sfert dintre cei chestionați folosesc exclusiv numerar. Puțin peste 6% spun că efectuează plăți doar cu telefonul, prin scanarea unui cod QR.
Două treimi dintre români își urmăresc lunar veniturile și cheltuielile
Sondajul arată că 67% dintre respondenți obișnuiesc să își monitorizeze în fiecare lună bugetul, urmărind veniturile și cheltuielile.
Puțin peste 15% fac acest lucru numai în anumite luni, iar aproximativ 17% spun că își verifică bugetul rareori sau niciodată.
În ceea ce privește economiile, depozitele bancare reprezintă cea mai frecventă alegere. Puțin peste 26% dintre respondenți spun că își păstrează astfel banii economisiți.
Conturile curente sunt preferate de 20,53%, iar 18,63% păstrează economiile sub formă de numerar în lei.
Peste 17% preferă să își păstreze economiile în euro sau dolari
Valuta reprezintă o altă variantă pentru economiile românilor. Puțin peste 17% dintre respondenți își păstrează banii în euro sau dolari americani.
Peste 16% au ales să investească economiile în acțiuni sau fonduri de investiții. Criptomonedele se află mult mai jos în preferințe, fiind indicate de puțin peste 1% dintre participanții la sondaj.
Cercetarea a fost realizată online de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion de aproximativ 1.200 de persoane din întreaga țară, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. Dintre participanți, 60% sunt salariați, peste 80% locuiesc în mediul urban, iar 58% au studii superioare sau postuniversitare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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