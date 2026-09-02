Euro scade la minimul ultimelor două săptămâni față de dolar. Analiștii văd un posibil declin până la 1,15 dolari

Euro a coborât la cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni față de dolar, în timp ce investitorii caută tot mai mult protecție împotriva unor noi scăderi. Prețurile ridicate la energie, creșterea randamentelor obligațiunilor americane și perspectiva unei majorări a dobânzii de către Rezerva Federală pun presiune asupra monedei europene.

Moneda unică europeană s-a depreciat cu 0,2%, până la 1,1566 dolari, atingând cel mai redus nivel din ultimele două săptămâni. Schimbarea de sentiment este vizibilă și pe piața opțiunilor. Un indicator care măsoară poziționarea investitorilor a ajuns la cel mai pesimist nivel pentru euro din aproape o lună.

Investitorii și-au modificat pozițiile în favoarea dolarului în fiecare dintre ultimele nouă ședințe. Este cea mai lungă asemenea serie înregistrată din 2017.

Situația s-a schimbat rapid. Pe 20 august, indicatorii pe termen scurt de pe piața opțiunilor arătau cel mai ridicat optimism față de euro de la începutul lunii februarie, potrivit Bloomberg.

Una dintre principalele probleme pentru euro este noua creștere a prețurilor petrolului și gazelor, în contextul intensificării conflictului dintre SUA și Iran.

Prețurile mai mari la energie afectează zona euro deoarece regiunea trebuie să suporte costuri mai ridicate pentru importuri, deteriorând raportul dintre prețurile exporturilor și cele ale importurilor.

La această presiune se adaugă schimbarea așteptărilor privind politica monetară din Statele Unite.

Piețele estimează acum o probabilitate de 71% ca Rezerva Federală să majoreze dobânda în această lună. În urmă cu numai o săptămână, probabilitatea era de 38%.

Chris Turner, șeful diviziei de piețe globale a ING, estimează că euro ar putea coborî până în jurul nivelului de 1,15 dolari până la sfârșitul lunii.

Dolarul beneficiază și de creșterea randamentelor titlurilor de stat americane. Randamentul obligațiunilor SUA cu maturitatea la zece ani a urcat la 4,81%, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2023.

În acest context, dolarul a ajuns miercuri la cel mai puternic nivel din ultimele două săptămâni în raport cu principalele monede internaționale.

Kit Juckes, strateg-șef pentru piața valutară la Société Générale, se așteaptă ca euro să continue să piardă teren în acest an.

„Euro-dolar ar trebui să scadă în continuare anul acesta, dar nu atât de mult pe cât mă așteptam”, a declarat acesta.

Prognoza sa pentru finalul anului este de aproximativ 1,15 dolari pentru un euro.

Investitorii încep să analizeze și riscurile care se conturează pentru 2027, în condițiile în care nu există semnale privind încheierea războiului din Ucraina sau a conflictului din Orientul Mijlociu.

Un alt punct important este situația politică din Europa, inclusiv alegerile prezidențiale din Franța din 2027.

„Perechea valutară se tranzacționează ca o victimă colaterală a riscurilor geopolitice”, a explicat Valentin Marinov, șeful strategiei valutare G10 la Crédit Agricole.

În opinia sa, riscurile politice și fiscale europene ar putea crește după alegerile regionale din Germania din această lună și înaintea scrutinului prezidențial francez.

Mark McCormick, strateg-șef pentru piața valutară la Bank of Montreal, consideră că euro ar putea ajunge chiar la 1,12 dolari în perioada premergătoare alegerilor din Franța, dacă riscul politic asociat scrutinului se intensifică.