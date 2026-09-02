Examenul pentru categoria B s-ar putea schimba. Patru manevre vor deveni obligatorii la proba practică

Candidații care susțin examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B ar putea fi obligați să execute patru tipuri de manevre în timpul probei practice. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce obligativitatea verificării mersului cu spatele, întoarcerii, parcării și opririi.

Proiectul de lege a fost adoptat miercuri de Senat cu 74 de voturi „pentru”, șapte voturi „împotrivă” și 17 abțineri.

Inițiativa completează Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și stabilește explicit ce aptitudini tehnice trebuie verificate în cazul candidaților la permisul categoria B.

Astfel, în timpul probei practice de conducere pe drumurile publice, candidatul va trebui să execute obligatoriu manevre de deplasare în marșarier, întoarcere, parcare și oprire.

„Pentru obținerea permisului de conducere categoria B, în cadrul probei practice de conducere pe drumurile publice se verifică în mod obligatoriu aptitudinile candidatului privind efectuarea manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul și manevrarea în siguranță a autovehiculului”, prevede proiectul adoptat de Senat.

Textul stabilește în mod expres că toate cele patru manevre vor trebui incluse în examinare.

Proiectul nu stabilește în detaliu modul în care candidații vor trebui să execute fiecare manevră și nici criteriile pe baza cărora examinatorii vor acorda punctajele.

Aceste condiții urmează să fie stabilite printr-un ordin al ministrului Afacerilor Interne.

În cazul în care proiectul va deveni lege, Ministerul Afacerilor Interne va avea la dispoziție 90 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial pentru modificarea Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

Prin această modificare vor fi introduse condițiile concrete în care se desfășoară manevrele și criteriile folosite pentru evaluarea candidaților.

Votul din Senat nu înseamnă că noile reguli se aplică deja candidaților care susțin examenul pentru permisul de conducere.

Senatul este prima Cameră sesizată în cazul acestei inițiative legislative. Proiectul va ajunge în continuare la Camera Deputaților, care este for decizional.

Prin urmare, obligativitatea efectuării celor patru manevre la proba practică va putea intra în vigoare numai dacă proiectul parcurge restul procedurii legislative și devine lege.