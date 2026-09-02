Examenul pentru categoria B s-ar putea schimba. Patru manevre vor deveni obligatorii la proba practică
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Candidații care susțin examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria B ar putea fi obligați să execute patru tipuri de manevre în timpul probei practice. Senatul a adoptat un proiect de lege care introduce obligativitatea verificării mersului cu spatele, întoarcerii, parcării și opririi.
Patru manevre vor trebui verificate obligatoriu la traseu
Proiectul de lege a fost adoptat miercuri de Senat cu 74 de voturi „pentru”, șapte voturi „împotrivă” și 17 abțineri.
Inițiativa completează Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și stabilește explicit ce aptitudini tehnice trebuie verificate în cazul candidaților la permisul categoria B.
Astfel, în timpul probei practice de conducere pe drumurile publice, candidatul va trebui să execute obligatoriu manevre de deplasare în marșarier, întoarcere, parcare și oprire.
„Pentru obținerea permisului de conducere categoria B, în cadrul probei practice de conducere pe drumurile publice se verifică în mod obligatoriu aptitudinile candidatului privind efectuarea manevrelor tehnice de bază necesare pentru controlul și manevrarea în siguranță a autovehiculului”, prevede proiectul adoptat de Senat.
Textul stabilește în mod expres că toate cele patru manevre vor trebui incluse în examinare.
Ministerul Afacerilor Interne va stabili cum vor fi evaluate manevrele
Proiectul nu stabilește în detaliu modul în care candidații vor trebui să execute fiecare manevră și nici criteriile pe baza cărora examinatorii vor acorda punctajele.
Aceste condiții urmează să fie stabilite printr-un ordin al ministrului Afacerilor Interne.
În cazul în care proiectul va deveni lege, Ministerul Afacerilor Interne va avea la dispoziție 90 de zile de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial pentru modificarea Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.
Prin această modificare vor fi introduse condițiile concrete în care se desfășoară manevrele și criteriile folosite pentru evaluarea candidaților.
Proiectul trebuie să fie adoptat și de Camera Deputaților
Votul din Senat nu înseamnă că noile reguli se aplică deja candidaților care susțin examenul pentru permisul de conducere.
Senatul este prima Cameră sesizată în cazul acestei inițiative legislative. Proiectul va ajunge în continuare la Camera Deputaților, care este for decizional.
Prin urmare, obligativitatea efectuării celor patru manevre la proba practică va putea intra în vigoare numai dacă proiectul parcurge restul procedurii legislative și devine lege.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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