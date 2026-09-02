Bacalaureatul se schimbă din 2030. Elevii care intră acum în clasa a IX-a vor susține examenul în noul format

Elevii care încep clasa a IX-a în septembrie 2026 vor fi prima generație care va susține noul Bacalaureat, în vara anului 2030. Programele pentru viitorul examen au fost aprobate oficial și publicate în Monitorul Oficial, iar noua structură aduce mai multe probe, evaluarea a două limbi străine și o disciplină suplimentară aleasă în funcție de profil.

Modificările sunt prevăzute în Ordinul nr. 5.077/2026, care stabilește programele după care vor fi pregătite subiectele noului examen.

Acestea vor fi aplicate începând cu sesiunea de Bacalaureat din vara anului 2030. Prima generație vizată este, astfel, cea a elevilor care intră în clasa a IX-a în septembrie 2026.

Ei vor parcurge toți cei patru ani de liceu după noile planuri-cadru și noile programe școlare, iar la finalul clasei a XII-a vor susține Bacalaureatul pe baza programelor de examen aprobate acum.

Până în prezent era cunoscută structura generală a viitorului Bacalaureat, inclusiv modul de împărțire a probelor în funcție de profil și specializare. Prin noul ordin au fost aprobate și programele care stabilesc conținuturile și competențele din care vor putea fi construite subiectele.

Una dintre schimbările importante este numărul mai mare de evaluări pe care elevii vor trebui să le susțină.

Vor exista evaluarea competențelor de comunicare în limba română și, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, evaluarea competențelor de comunicare în limba maternă.

O altă noutate este evaluarea competențelor pentru două limbi moderne, față de o singură limbă în sistemul actual. Elevii vor susține și o probă pentru evaluarea competențelor digitale.

În ceea ce privește examenele scrise, vor exista proba la Limba și literatura română și, unde este cazul, cea la Limba și literatura maternă.

Acestora li se adaugă două probe scrise obligatorii, stabilite în funcție de profilul și specializarea elevului, precum și o probă scrisă suplimentară, denumită proba F.

Proba F este una dintre principalele noutăți ale Bacalaureatului din 2030. Elevul va putea alege disciplina la care susține această probă, însă opțiunea trebuie să fie complementară profilului urmat în liceu.

Pentru elevii de la profilul real, disciplina va putea fi aleasă dintre Istorie, Geografie, discipline socio-umane și Religie.

În cazul elevilor de la profilul umanist, opțiunile vor fi Matematică, Fizică, Chimie sau Biologie.

Pentru filierele tehnologică și vocațională, proba F va viza o disciplină complementară celor alese pentru probele obligatorii.

Se schimbă și modul în care va fi organizat calendarul examenului. Nu toate probele vor fi concentrate în sesiunea de Bacalaureat de la finalul clasei a XII-a.

Evaluarea celor două limbi moderne, competențele digitale și proba F sunt prevăzute să se desfășoare în timpul anului școlar.

Celelalte probe scrise vor fi organizate în cadrul sesiunii propriu-zise de Bacalaureat.

Astfel, o parte dintre evaluările care vor conta pentru examen vor fi susținute înainte de perioada clasică a probelor scrise de la finalul liceului.

Programele pentru Bacalaureatul din 2030 pornesc de la noile programe școlare pentru liceu. Conținuturile verificate la examen vor fi selectate din ceea ce elevii studiază pe parcursul celor patru ani.

Vor fi avute în vedere disciplinele din trunchiul comun și, acolo unde este cazul, conținuturile din curriculumul de specialitate, în funcție de profil și de proba susținută.

Prin publicarea Ordinului nr. 5.077/2026, programele de examen pentru prima generație care va susține Bacalaureatul în noul format devin oficiale.