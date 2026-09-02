Alertă maximă în Germania după trei incidente într-o singură zi. Omul lui Putin amenință cu lovituri directe

Germania se află în alertă după mai multe incidente grave produse într-un interval de aproximativ 24 de ore și după tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle. Autoritățile germane susțin că structuri ale statului rus s-ar afla în spatele operațiunii din luna august. Moscova respinge acuzațiile și denunță măsurile adoptate de Berlin. Dmitri Medvedev a amenințat cu lovituri asupra fabricilor germane de tehnică militară și a altor obiective din capitala țării.

Alerta din Germania s-a amplificat după ce autoritățile de la Berlin au atribuit unor structuri ale statului rus tentativa de atac cu dronă asupra aeroportului Leipzig/Halle, potrivit The Moscow Times. Acuzațiile au provocat o reacție dură la Moscova și au accentuat deteriorarea relațiilor dintre cele două state.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat cu lovituri directe asupra fabricilor germane care produc tehnică militară. Fostul președinte rus a făcut referire și la posibilitatea atacării altor obiective din Berlin.

Declarațiile au fost lansate într-o perioadă tensionată pentru autoritățile germane. În aproximativ 24 de ore, o explozie s-a produs în gara centrală din Augsburg, iar alte două incidente au vizat infrastructura energetică a țării.

Disputa dintre Moscova și Berlin a escaladat după ce Germania a susținut că structuri ale statului rus s-ar afla în spatele incidentului produs în august pe aeroportul Leipzig/Halle. Rusia a respins acuzația, iar Medvedev a răspuns printr-un mesaj publicat pe canalul său de Telegram.

„Având în vedere cursul neonazist și profund rusofob al actualei conduceri a Germaniei, sabotajul inventat este cea mai slabă formă de pedeapsă pentru păcatele lor. Ei merită o lovitură directă asupra tuturor fabricilor germane de tehnică militară destinate clicii banderiste (n.r. – cu referire la Stepan Bandera, liderul unei facțiuni a Organizației Naționaliștilor Ucraineni). Și, foarte probabil, și asupra altor locuri din Berlin„, a precizat Medvedev pe canalul său de Telegram. Atacul verbal al fostului președinte rus a vizat și statele occidentale care sprijină Ucraina. Medvedev i-a acuzat pe liderii occidentali, „în primul rând pe cei europeni”, că finanțează „terorismul”. El a adăugat că „aceștia merg adesea cu trenul la Kiev”.

Incidentul care a declanșat actuala confruntare diplomatică dintre Germania și Rusia s-a produs în noaptea de 5 august, pe aeroportul Leipzig/Halle. O dronă care transporta explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean Antonov An-124.

Dispozitivul nu a explodat deoarece detonatorul nu a funcționat. Aeroportul Leipzig/Halle este utilizat inclusiv pentru transporturi destinate Ucrainei.

Un al doilea aparat de zbor a fost descoperit la numai câteva zile după primul incident. Pe 14 august, o dronă defectă a fost găsită pe un câmp din apropierea aeroportului, potrivit unor surse din structurile de securitate citate de Der Spiegel.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat la 1 septembrie că persoanele care au pregătit și executat acest „atac hibrid” ar fi acționat la ordinul unor structuri de stat din Rusia.

Oficialul german a precizat că evaluarea se bazează pe datele strânse în cadrul anchetei, pe modul în care a fost organizată operațiunea și pe informațiile furnizate de serviciile de informații.

Autoritățile germane au răspuns incidentului de la Leipzig/Halle și prin măsuri diplomatice îndreptate împotriva Moscovei. Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, l-a acuzat pe Vladimir Putin că a contribuit la degradarea relațiilor dintre Germania și Rusia.

Berlinul a decis ca ultimul consulat general al Rusiei din Bonn să fie închis începând cu 18 septembrie. Măsura vizează și Casa Rusiei din Berlin.

Ambasadorul rus Serghei Neceaev a fost convocat la Ministerul german de Externe pentru explicații. Germania a anunțat, în același timp, controale mai stricte pentru cetățenii ruși care intră pe teritoriul său.

Guvernul german intenționează să intensifice presiunea asupra așa-numitei „flote fantomă” a Rusiei. Berlinul va continua și ajutorul militar și umanitar acordat Ucrainei, iar Johann Wadephul a vorbit inclusiv despre adoptarea unor „măsuri suplimentare de informații”.

Moscova neagă orice implicare în tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle, iar Vladimir Putin afirmă că acuzațiile Germaniei nu sunt susținute prin probe. Președintele rus consideră că Berlinul încearcă să abată atenția publicului de la dificultățile interne.

„Există greșeli evidente în economie. Întreprinderile se închid. Oamenii își pierd locurile de muncă, nivelul de trai scade. Nu este clar de ce se întâmplă toate acestea. Poate fi explicat doar printr-un singur lucru: că trebuie să «se opună Rusiei agresive». Dar unde sunt dovezile? Ei bine, au pus la cale niște dovezi”, a declarat Putin.

Liderul de la Kremlin a descris măsurile adoptate de autoritățile germane după incident drept „o greșeală gravă”.

Reprezentanții Kremlinului susțin că Germania a ales calea confruntării cu Rusia și că nu a prezentat dovezi pentru acuzațiile formulate. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a avertizat că relațiile dintre cele două state se vor deteriora și mai mult.

„Este evident că Germania merge pe calea unei escaladări suplimentare”, a spus Dmitri Peskov.

Ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaev, a avertizat că măsurile anunțate de autoritățile germane vor primi un răspuns din partea Moscovei.

„Ambasadorul a subliniat că măsurile anunțate de partea germană constituie o escaladare fără precedent în relațiile ruso-germane și nu vor rămâne fără răspuns, guvernul german purtând întreaga responsabilitate pentru orice consecințe”, a menționat Ambasada Rusiei la Berlin.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la rândul său și a acuzat Germania că a „inventat un pretext” pentru a închide Casa Rusiei din Berlin.

„Moscova va răspunde tuturor deciziilor anti-ruse”, a spus Zaharova.

Tensiunile dintre Germania și Rusia se suprapun peste o succesiune de incidente grave produse într-un interval foarte scurt. Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj al gării centrale din Augsburg.

După deflagrație, autoritățile au declanșat o altă alertă, provocată de posibilitatea existenței unor substanțe explozive. Potrivit Bild, un câine al poliției antrenat pentru astfel de intervenții ar fi semnalat prezența unor substanțe suspecte în apropierea unui coș de gunoi.

Circulația feroviară a fost oprită complet. La fața locului au intervenit specialiști în explozibili din cadrul Oficiului de Poliție Judiciară al landului Bavaria.

Autoritățile germane anunțaseră cu numai o zi înainte că au dejucat o tentativă de atac cu bombă la o centrală electrică situată în apropierea celei mai mari termocentrale pe cărbune din Brandenburg. În zona vizată au fost descoperite mai multe dispozitive incendiare și explozive.

Un alt incident este anchetat la Bergheim, în landul Renania de Nord-Westfalia. Un scurtcircuit produs la o substație electrică a afectat cinci unități ale centralelor Neurath și Niederaußem, care au împreună o capacitate de 4.200 MW.

Incidentul nu a provocat o pană generală de electricitate. Poliția din Essen verifică însă dacă scurtcircuitul a fost produs intenționat, iar circumstanțele exacte nu au fost deocamdată stabilite.

Incidentul de la aeroportul Leipzig/Halle a provocat reacții și la nivelul Uniunii Europene. Serviciul diplomatic european și mai multe state membre au convocat reprezentanți ai Rusiei pentru a cere explicații.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat miercuri, în timpul reuniunii miniștrilor de Externe ai Uniunii Europene din Irlanda, că ambasadorul Rusiei la Bruxelles a fost convocat. Kallas a susținut că atacul cu dronă are „toate caracteristicile terorismului sponsorizat de stat”.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri rus la Paris. Oficialul francez a cerut și adoptarea unor noi sancțiuni europene, în special împotriva flotei din umbră a Rusiei.

Olanda l-a convocat pe ambasadorul rus, iar ministrul de Externe Tom Berendsen a descris incidentul drept complet inacceptabil. Belgia a adoptat o măsură similară, potrivit anunțului făcut de ministrul de Externe Maxime Prevot. Ministerul ceh de Externe a convocat-o, de asemenea, pe ambasadoarea Rusiei la Praga.