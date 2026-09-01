Poliția a găsit mai multe dispozitive explozive în apropierea centralei electrice din Germania

Poliția germană a descoperit mai multe dispozitive explozive și incendiare neconvenționale în apropierea centralei electrice Jänschwalde, din landul Brandenburg, în estul țării, potrivit unor informații apărute marți în presa germană.

Dispozitivele au fost găsite la o substație electrică din localitatea Turnow-Preilack, situată la sud-est de Berlin. Descoperirea a avut loc după ce, marți, în jurul orei 8.00, au fost identificate posibile avarii la o linie electrică.

Poliția a transmis că investigațiile sunt în desfășurare, iar specialiștii în dezamorsarea dispozitivelor explozive au fost trimiși la fața locului. O purtătoare de cuvânt a poliției a declarat: „Probele sunt în curs de obținere, iar experți în dezamorsarea bombelor sunt la fața locului.”

Autoritățile au precizat că, în acest moment, nu există un pericol imediat pentru populație. De asemenea, nu au fost raportate persoane rănite în urma incidentului, informează dw.com.

Poliția din landul Brandenburg a preluat ancheta pentru a stabili circumstanțele incidentului și pentru a identifica persoanele responsabile. Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre dispozitivele descoperite sau despre modul în care acestea au ajuns în zona substației.

Operatorul de rețea 50Hertz a anunțat că „se crede că autorii încă neidentificați au provocat daune mai multor linii electrice” din rețeaua de transport.

Potrivit companiei, incidentul a provocat o întrerupere scurtă a alimentării cu energie electrică. Liniile afectate au fost însă repuse în funcțiune, iar alimentarea generală cu energie electrică nu a fost afectată.

La scurt timp după intervenția autorităților, nu erau disponibile alte informații despre natura exactă a dispozitivelor sau despre amploarea avariilor constatate la infrastructura electrică.

Aparenta tentativă de atac survine după alte incidente care au vizat infrastructura de alimentare cu energie electrică din zona metropolitană Berlin. Aceste evenimente au afectat, în momente diferite, instalații și linii electrice importante pentru alimentarea cu energie.

În ianuarie, presupuși extremiști de stânga au incendiat linii electrice de înaltă tensiune în apropierea unei centrale electrice din sud-vestul Berlinului. Incidentul a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică pentru aproximativ 45.000 de locuințe.

Un alt incident a avut loc în martie 2024, când un grup a incendiat un stâlp electric de mari dimensiuni, necesar pentru alimentarea fabricii Tesla din Grünheide, în apropiere de Berlin.

Avarierea infrastructurii electrice a dus atunci la oprirea producției la fabrica Tesla pentru mai multe zile. Incidentul a afectat alimentarea cu energie a uzinei și a determinat suspendarea temporară a activității de producție.

În cazul descoperirii de la Turnow-Preilack, poliția continuă cercetările, iar specialiștii în dezamorsarea bombelor se află la locul intervenției.