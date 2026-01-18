Berlinul planifică lansarea în 2026 a licitațiilor pentru o capacitate totală de 12 gigawați, prioritizând centralele pe gaze naturale, a informat joi Ministerul Economiei. Autoritățile germane consideră acest acord un element esențial pentru garantarea continuității alimentării cu energie electrică, pe fondul reducerii rapide a capacităților pe cărbune și nucleare și al creșterii dependenței de sursele regenerabile intermitente.

”Prin aceste licitaţii pe termen scurt punem bazele unei aprovizionări sigure cu energie electrică şi, implicit, ale competitivităţii industriei germane”, a declarat ministrul Economiei, Katherina Reiche.

Planul prevede că aproximativ 10 GW din noile capacități trebuie să poată furniza energie pe termen lung, pentru a asigura stabilitatea rețelei electrice. Deși strategia se concentrează în principal pe centrale pe gaze, Ministerul Economiei nu exclude alte tehnologii, cu condiția ca acestea să asigure livrare constantă de energie și să sprijine rețeaua în perioadele cu consum ridicat sau producție redusă din surse regenerabile.

Un punct-cheie al strategiei este tranziția treptată către hidrogen. Centralele construite în cadrul acestui program trebuie să fie capabile să funcționeze cu hidrogen cel târziu până în 2045, anul în care Germania își propune atingerea neutralității climatice. Autoritățile subliniază că această cerință este în concordanță cu obiectivele climatice pe termen lung ale UE, oferind totodată gazele naturale ca soluție de tranziție pentru următoarele două decenii.

Strategia nu este încă finalizată. Berlinul a precizat că procedurile de aprobare a ajutoarelor de stat nu s-au încheiat, iar planul trebuie să fie aprobat de Comisia Europeană înainte de implementare. Aceasta este esențială pentru ca schema de sprijin financiar a noilor centrale să respecte regulile UE privind concurența și subvențiile publice.

Marile companii energetice germane, precum RWE, Uniper și EnBW, așteptau de mult clarificarea cadrului de reglementare, fiind pregătite să investească în noi capacități doar dacă acestea pot fi profitabile pe termen lung.

Michael Lewis, CEO-ul Uniper, a salutat acordul cu Bruxelles-ul, considerându-l „un pas urgent și necesar pentru a face tranziția energetică din Germania mai eficientă din punct de vedere al costurilor și mai pragmatică”. El a precizat că flexibilitatea privind momentul tranziției la hidrogen va permite operatorilor să ia decizii economice realiste.

Ministerul Economiei a anunțat că strategia include licitații suplimentare pentru noi centrale în 2027 și între 2029–2030, toate urmând să fie operaționale până în 2031. Acest calendar reflectă presiunea tot mai mare asupra sistemului energetic german, pe măsură ce centralele pe cărbune sunt retrase, iar cererea de electricitate crește odată cu electrificarea industriei, transporturilor și încălzirii.

Acordul de principiu cu Comisia Europeană marchează un moment important în politica energetică a Germaniei, combinând obiectivele climatice cu necesitatea de a menține securitatea energetică și competitivitatea economică.