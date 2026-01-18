Angajații CFR monitorizează constant starea șinelor, au activat sistemele de încălzire pentru macazuri și supraveghează instalațiile electrice. Compania avertizează că frigul extrem ar putea cauza limitări tehnice punctuale sau necesitatea unor măsuri suplimentare de siguranță, ceea ce poate genera întârzieri în circulația trenurilor.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că între 17 și 21 ianuarie circulația feroviară se va desfășura în condiții de iarnă, în contextul unei avertizări de frig extrem valabile la nivel național. Potrivit CFR Infrastructură, temperaturile minime vor oscila frecvent între –20 și –10 grade Celsius, cu un regim de ger persistent în toate regiunile țării.

Sursa citată menționează că, în condițiile gerului extrem, echipele specializate ale CFR S.A. se concentrează în mod prioritar pe monitorizarea constantă a stării șinelor, deoarece temperaturile foarte scăzute pot provoca contracția oțelului, ceea ce poate duce la tensiuni mecanice sau fisuri.

„Echipele de întreţinere verifică în mod constant integritatea căii de rulare pentru a asigura circulaţia în deplină siguranţă”, explică reprezentanţiei companiei.

Compania Națională de Căi Ferate anunță că, pentru a preveni blocarea macazurilor și a asigura circulația corectă a trenurilor în stații și noduri feroviare, au fost activate sistemele de încălzire ale schimbătoarelor de cale.

De asemenea, personalul CFR monitorizează constant instalațiile de alimentare cu energie electrică, pentru a proteja linia de contact, ținând cont că vântul prognozat în sud-est poate amplifica efectele gerului asupra echipamentelor.

CFR avertizează că, deși echipele depun toate eforturile pentru respectarea graficului de circulație, gerul extrem poate impune limitări tehnice punctuale sau măsuri suplimentare de siguranță, cauzând întârzieri ale trenurilor.

Călătorilor li se recomandă să consulte informațiile actualizate pe platforma oficială Mersul Trenurilor, pe site-urile operatorilor feroviari sau direct în stații înainte de a-și planifica călătoria.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui val de frig extrem ce va persista până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00. Temperaturile vor coborî semnificativ, atingând -20°C în timpul nopților și dimineților, iar în unele zone gerul se va menține și pe parcursul zilei.

Primul cod galben de ger, valabil până pe 18 ianuarie, ora 10:00, vizează Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei. În aceste zone, temperaturile minime vor varia între -20 și -10 grade Celsius, iar ANM avertizează că vremea va fi geroasă.

Al doilea interval de cod galben se întinde între 18 ianuarie, ora 10:00, și 18 ianuarie, ora 20:00. În nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, gerul va persista, cu temperaturi maxime între -12 și -10 grade. În restul Moldovei, sudul și centrul Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și Oltenia, maximele vor oscila între -9 și -5 grade, cu valori cu 7–9 grade mai scăzute decât normalul perioadei.

Un nou cod galben de ger a fost emis pentru perioada 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00. În acest interval, temperaturile minime vor coborî din nou între -20 și -10 grade, iar gerul va afecta majoritatea regiunilor din țară.