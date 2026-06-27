Caniculă extremă în Slovacia: Bratislava a înregistrat cea mai fierbinte noapte din istorie, avertismentele specialiștilor

Slovacia se confruntă în acest weekend (27-28 iunie) cu o caniculă extremă, cu temperaturi ce pot depăși local 40 de grade Celsius. Meteorologii au emis avertizări de gradul unu, doi și trei, cele mai severe fiind valabile pentru regiunile de sud și vest ale țării.

Aceste condiții meteo reprezintă un pericol pentru sănătatea populației și cresc riscul izbucnirii și răspândirii incendiilor. Totodată, căldura intensă poate afecta circulația, în special pe calea ferată, și poate genera probleme locale în aprovizionarea cu apă potabilă, precum și suprasolicitarea sistemelor de răcire și infrastructurii energetice.

La stația meteorologică de la Koliba, Bratislava, temperatura minimă înregistrată în noaptea de vineri spre sâmbătă nu a scăzut sub 26,3 grade Celsius, stabilind un record istoric față de precedentul de 24,8 grade din august 2017. Meteorologii anunță că valul de căldură va continua, cu maxime ce pot atinge sau depăși 39 de grade Celsius în zonele cele mai fierbinți.

Institutul Meteorologic Slovac avertizează că pe aproape întreg teritoriul Slovaciei sunt în vigoare avertismente de caniculă, cu temperaturi ce pot depăși 33 de grade, iar pe sud și vest chiar 38 de grade Celsius.

Compania de apă a regiunii de vest a Slovaciei atrage atenția asupra posibilității limitării livrării apei potabile în anumite localități dacă debitul surselor scade sub un nivel critic. Aceasta recomandă folosirea apei din rețelele publice exclusiv pentru consum și igienă, evitând irigarea grădinilor, spațiilor verzi sau spălarea autovehiculelor.

De asemenea, umplerea piscinelor trebuie realizată prin transport controlat cu cisterna. Responsabilitatea în consum poate contribui la menținerea aprovizionării continue pentru toți consumatorii, mai ales în această perioadă de vârf a cererii.

Din cauza temperaturilor ridicate, Compania Națională de Căi Ferate a Slovaciei (ŽSR) a impus limitări de viteză pe liniile ferate din zonele cu avertizări de gradul trei. Astfel, între orele 10:00 și 21:00, viteza trenurilor va fi redusă la 80 km/h, iar pe unele sectoare chiar la 50 km/h, ceea ce poate genera întârzieri de până la 40 de minute.

Și traficul rutier este afectat, deoarece asfaltul poate deveni mai vulnerabil la deformări și deteriorări în timpul căldurii intense. Autoritățile recomandă monitorizarea atentă a condițiilor și evitarea expunerii prelungite la soare.

Autoritățile sanitare avertizează asupra riscului de supraincălzire, cu simptome precum greață, slăbiciune, dureri de cap și, în cazuri grave, colapsuri care pot pune viața în pericol. Grupurile vulnerabile includ copiii, vârstnicii, femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice.

Se recomandă respectarea unui regim strict de hidratare, evitarea efortului fizic intens și a expunerii la soare, purtarea de haine ușoare și protecție solară. De asemenea, este important să nu se lase copii sau animale în vehicule parcate, nici măcar pentru scurt timp.

Seceta și temperaturile ridicate sporesc pericolul izbucnirii incendiilor, motiv pentru care pompierii au declarat stare de alertă în mai multe zone. Este interzisă utilizarea focului deschis, arderea vegetației și aprinderea focurilor în spațiile cu risc de propagare.