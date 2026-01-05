Ninsori consistente sunt prognozate în următoarele două zile, în special în regiunile montane din sud-vestul și vestul țării, unde meteorologii au emis coduri galben și portocaliu, valabile până marți dimineață, la ora 10.00. Avertizările vizează județe cu relief montan accentuat, unde cantitățile de precipitații solide vor fi semnificative, iar condițiile meteo vor deveni dificile.

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara sunt anunțate ninsori abundente, cu acumulări importante de zăpadă. Conform estimărilor ANM, stratul de zăpadă va ajunge la grosimi cuprinse între 25 și 30 de centimetri, însoțit de intensificări puternice ale vântului.

Pe lângă cantitățile mari de zăpadă, meteorologii avertizează asupra rafalelor de vânt care pot atinge viteze de 80–90 km/h. Acestea vor favoriza apariția viscolului puternic, reducerea severă a vizibilității și creșterea riscului de blocaje temporare pe drumurile montane și în zonele expuse.

Pe lângă zonele montane deja menționate, aria de acoperire a codului galben a fost extinsă, ninsorile urmând să afecteze și regiuni mai joase din vestul, nordul și centrul țării. Luni, fenomenele meteo vor cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei.

În aceste regiuni, precipitațiile vor debuta sub formă de ninsoare, însă, pe fondul unei ușoare creșteri a temperaturilor, se vor transforma treptat în lapoviță și ploaie. Această evoluție va favoriza apariția poleiului, în special în zonele unde stratul de zăpadă va fi urmat de ploi.

Meteorologii estimează că, în zonele montane, stratul de zăpadă va fi cuprins între 10 și 20 de centimetri, în timp ce în regiunile joase se vor depune între 3 și 10 centimetri. Aceste ninsori pot îngreuna traficul rutier, mai ales în primele ore ale zilei și pe drumurile secundare.

În Capitală, prognoza meteo indică o evoluție diferită față de restul țării, ninsorile nefiind așteptate în următoarele zile. Temperaturile mai ridicate vor favoriza precipitațiile sub formă de ploaie, însă condițiile rămân dificile din cauza riscului de polei.

Maximele diurne vor ajunge în jurul valorilor de 4–5 grade Celsius, în special la începutul intervalului, ceea ce va menține precipitațiile în stare lichidă. Cu toate acestea, în cursul nopților și dimineților, temperaturile apropiate de pragul de îngheț pot crea condiții favorabile formării poleiului pe carosabil și trotuare.

De luni, temperaturile vor intra într-un ușor proces de scădere, comparativ cu zilele anterioare. Vântul va prezenta intensificări temporare, cu rafale estimate la 30–35 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig. Temperatura maximă va coborî spre 2 grade Celsius, iar minima se va situa între 0 și 1 grad.

În timpul nopții și dimineților, sunt prognozate condiții de ceață, care pot reduce vizibilitatea și pot afecta circulația rutieră, în special în zonele periferice ale orașului.

Pe fondul condițiilor meteorologice severe din regiune, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Bosnia și Herțegovina, unde sunt în vigoare coduri portocalii de ploi torențiale și ninsori abundente. Avertizarea este valabilă pentru intervalul 5–7 ianuarie și vizează mai multe zone ale țării.

Autoritățile locale au instituit cod portocaliu de ploi torențiale în zona Herțegovinei și în sud-vestul Bosniei, în timp ce în zona centrală și de nord-est este în vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente. Aceste fenomene au dus la îngreunarea circulației rutiere pe mai multe tronsoane importante.

Pe drumuri principale precum Trnovo-Foča (Rogoj), Zvornik-Tuzla (Crni Vrh), Bijeljina-Tuzla (Banj Brdo), Sarajevo-Tuzla (Nišići și Karaula), Bihać-Bosanski Petrovac (Ripački klanac), Bosanski Petrovac-Štrelj, Bosanski Petrovac-Ključ (Lanište), Travnik-Donji Vakuf (Komar) și Prozor-Gornji Vakuf-Uskoplje (Makljen), traficul pentru vehiculele de marfă a fost suspendat.

Vehiculele de pasageri circulă în condiții dificile, iar autoritățile recomandă șoferilor prudență sporită și adaptarea vitezei la starea carosabilului. Cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Bosnia și Herțegovina sunt sfătuiți să urmărească informațiile actualizate furnizate de instituțiile locale și să consulte paginile oficiale ale MAE pentru asistență consulară.

Pentru informaţii actualizate, MAE recomandă consultarea paginilor web ale Institutului Hidro-Meteorologic local: https://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/index.php; https://rhmzrs.com/ şi a autorităţii de drumuri: https://bihamk.ba/spi/stanje-na-cesti-u-bih.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sarajevo: +38733668893 şi +38733214022, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de permanenţă al misiunii diplomatice: +38761428354.

MAE recomandă cetăţenilor români consultarea paginilor de Internet: https://consular-protection.ec.europa.eu/index_en, https://sarajevo.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte că românii care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.