În urma condiţiilor meteorologice dificile din ultimele două zile, cu coduri galben şi portocaliu de vânt puternic, viscol, ninsori și polei, mai multe instalații electrice au suferit avarii semnificative. Aceasta a dus la întreruperi extinse în alimentarea cu energie electrică în mai multe județe din țară.

Ministerul Energiei a transmis că la data de 3 ianuarie, ora 06:00, aproximativ 94.668 de consumatori erau afectați de lipsa curentului electric. Cele mai mari probleme au fost raportate în județele Alba, Mureș și Sibiu, unde condițiile meteorologice au creat dificultăți majore în intervențiile de urgență.

„În contextul condiţiilor meteorologice nefavorabile din ultimele două zile, marcate de coduri galben şi portocaliu de intensificări ale vântului, viscol, ninsori abundente şi polei, au fost înregistrate avarii la nivelul unor instalaţii electrice din zonele gestionate de operatorii de distribuţie Distribuţie Energie Electrică din România, Distribuţie Oltenia şi Reţele Electrice din România. La data de 3 ianuarie, ora 06:00, numărul consumatorilor nealimentaţi la nivel naţional era de 94.668”, a transmis, duminică seară, Ministerul Energiei.

Duminică seară, Ministerul Energiei a raportat că numărul consumatorilor rămași fără energie electrică a scăzut semnificativ, ajungând la 17.428, datorită eforturilor susţinute ale echipelor de intervenție în teren.

Ministerul Energiei a precizat că în ultimele 36 de ore peste 100 de echipe au acționat continuu pentru remedierea avariilor și reconectarea gospodăriilor la rețeaua electrică. Până în prezent, 77.240 de gospodării au fost realimentate.

„Toţi operatorii de distribuţie şi-au asumat intervenţia rapidă şi continuă pentru reconectarea consumatorilor în cel mai scurt timp posibil. Chiar şi în acest moment se desfăşoară lucrări de remediere în teren, peste 100 de experţi electricieni, parte a 36 de echipe, acţionând pentru a reconecta gospodăriile la reţeaua electrică”, au mai transmis oficialii Ministerului Energiei.

Principalele cauze ale avariilor au fost vântul puternic și ninsorile abundente, care au doborât copaci peste liniile electrice și au deteriorat conductoare și izolatoare, provocând întreruperi temporare în alimentarea cu energie electrică.

Echipele operative au intervenit rapid, inclusiv prin folosirea de grupuri electrogene în localitățile mai greu accesibile, pentru a restabili alimentarea în cel mai scurt timp posibil.

La nivel național, 85 de localități au fost afectate de avarii în rețelele electrice, iar majoritatea problemelor au fost remediate datorită colaborării dintre operatorii de distribuție și echipele IGSU, care au pus la dispoziție și 7 grupuri generatoare pentru alimentarea temporară a localităților.

„Ploaia îngheţată prognozată pentru următoarele ore poate îngreuna intervenţiile la mare înălţime, pe stâlpii de tensiune, însă echipele rămân mobilizate până la soluţionarea completă a situaţiilor apărute”, au explicat oficialii Ministerului Energiei.

Ministerul subliniază că, în ciuda avariilor locale, Sistemul Energetic Naţional rămâne stabil, iar funcţionarea acestuia nu este afectată. De asemenea, depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporție de peste 71%, asigurând condiții adecvate pentru alimentarea sigură a consumatorilor.

Pentru ziua de luni, 5 ianuarie, este programată o nouă reuniune a Comandamentului Energetic de Iarnă. În cadrul acestei întâlniri vor fi evaluate toate intervențiile realizate, precum și situațiile de urgență energetică rămase, în contextul emiterii unui nou cod galben de ninsoare, vânt puternic și polei în mare parte din țară.

Autoritățile mențin echipele de intervenție în teren și recomandă populației să respecte măsurile de siguranță, mai ales în zonele unde condițiile meteorologice se pot agrava și pot afecta alimentarea cu energie electrică.