Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara a anunțat duminică după-amiază că intervențiile pentru înlăturarea efectelor ninsorilor abundente și viscolului continuă.

”Referitor la asigurarea transportului persoanei din localitatea Bătrâna, care necesită deplasare pentru dializă, pacientul a fost preluat de către echipajele ISU şi Salvamont. În prezent se efectuează deplasarea către localitatea Dobra unde este aşteptat de către firma specializată pentru transport persoane dializate. În sprijinul echipelor ISU şi Salvamont au venit membrii ai clubului Off Road Rescue 4X4”, a transmis Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Hunedoara.

Instituția precizează că echipele reunite au reușit să elibereze drumul, degajând aproximativ 100 de copaci căzuți pe carosabil din cauza zăpezii și a vântului.

Totodată, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a comunei Bucureșci, un generator de mare putere al ISU Hunedoara a fost relocat și instalat, permițând realimentarea locuitorilor din Curechiu, Șesuri și Merișori până la remedierea avariilor din zonă.

Autoritățile din județul Hunedoara au precizat că, în prezent, 29 de localități rămân fără energie electrică, afectând aproximativ 6.470 de utilizatori din cei 24.510 inițial afectați. În teren acționează 29 de echipe pentru remedierea avariilor, dintre care 18 provin din județ, 6 au venit în sprijin din alte județe, iar 5 aparțin unor contractori privați.

Pe drumurile naționale din județ acționează 24 de utilaje pentru deszăpezire, iar operatorii economici responsabili de sectoarele de drumuri județene folosesc 60 de utilaje pentru a menține practicabilitatea acestora.